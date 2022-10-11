Поражение вражеского грузовика немецкой миной направленного действия DM22. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано практическое применение немецких мин DM22, передаваемых ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают миной DM22 вражеский грузовик.

Для справки: Немецкие мины DM12 и DM22, также известные как PARM 1 и PARM 2, фактически не являются "минами" в привычном понимании. По сути, это автоматизированный противотанковый гранатомет, который выстреливает кумулятивную гранату с пробитием более 100 мм, которая пробивает технику в борт. DM12 и DM22 используют оптоволоконный кабель, который разматывается через дорогу, по которой может идти бронетехника противника, длина кабеля составляет 40 метров. Как только кабель повреждается, мина активируется и выстреливает реактивную гранату в борт бронетехники или автомобиля. Также известно, что для этой мины существует инфракрасный сенсор, увеличивающий дальность действия до 60 метров. А в более новой DM22, которая имеет аналогичные средства активации, дальность увеличена до 100 метров и увеличена пробитие. Срок самодезактивации составляет 40 дней.

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