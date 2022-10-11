Поражение вражеского грузовика немецкой миной направленного действия DM22. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано практическое применение немецких мин DM22, передаваемых ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают миной DM22 вражеский грузовик.
Для справки: Немецкие мины DM12 и DM22, также известные как PARM 1 и PARM 2, фактически не являются "минами" в привычном понимании. По сути, это автоматизированный противотанковый гранатомет, который выстреливает кумулятивную гранату с пробитием более 100 мм, которая пробивает технику в борт. DM12 и DM22 используют оптоволоконный кабель, который разматывается через дорогу, по которой может идти бронетехника противника, длина кабеля составляет 40 метров. Как только кабель повреждается, мина активируется и выстреливает реактивную гранату в борт бронетехники или автомобиля. Также известно, что для этой мины существует инфракрасный сенсор, увеличивающий дальность действия до 60 метров. А в более новой DM22, которая имеет аналогичные средства активации, дальность увеличена до 100 метров и увеличена пробитие. Срок самодезактивации составляет 40 дней.
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І виявляється що насамс теж ще немає...
датчик руху до міни
всі уїхали на рашку ж.
дюбелЯ крутіть і кабеля проводіть
себто банально-копійчаний датчик руху
умно придумано !!!!
кошака в "борт"
вот только зацепил - и понял что зря, правильно?
даже слов куча - бутерброд тот же. Мужественные, изобретательные...(тихонько) рашку взрастившие...(громко) плохие, злые.
как то тупо звучит если чо
https://www.youtube.com/watch?v=cx1o-4FT3UA German DM22 Directional Anti-Tank Mines In Ukraine
Я - будет сделано
Ты - удаляешься
Я - (и вот все маты что ты знаешь звучат)
мля, даже всякие железные куполы не дают сто проц, братишка. а "кинжал" даже не видели - иди, сбей херню шо летит огибая и со сверхзвуком. я надеюсь ты пошутил про надастопроц. либо, извини, ты дурак?
тут в 21-му столітті каци он як оскотинились(прошу вибачення у ВРХ), а дурачки сруть на німців.
я не про вашу доволі скромну персону. але німці ясно шо не всі цю хрінь сприймали шо ..... шо там, типу ми лучшиє, а негр победил на олимпиаде, так то просто ... ну он отрицатєльно бистрий, а наши бегуни просто долговато жевалі сосіскі , "бєжа"... гг)))
Жаль...кацапы наверняка не успели не помучиться ни обосраться....
і їх мало бути на складах як гною...
Он улєтєл і даже нє обєщал вєрнуцца, не успєл.
Принцип дії
Міна встановлюється вручну. На тринозі знаходиться пускова установка з протитанковою реактивною гранатою. До пускової установки приєднано оптоволоконний кабель 40 м завдовжки. Коли танк переїздить через кабель (та руйнує його), видається команда на пуск реактивної гранати. Реактивна граната вражає танк в бічну проєкцію.
При використанні пакету електричних акумуляторів міна може бути повторно використана до десяти разів та залишатися в бойовому положенні до 40 діб.
На додачу до кабелю було створено систему датчиків SPIR. Динамічний мікрофон виявляє звуки роботи двигуна (при чому він здатен відрізнити шум вітру, вибухи, інший шум) та вмикає інфрачервоні датчики, які мають вже більше енергоспоживання і заради збереження енергії зазвичай вимкнені.
Два ширококутових інфрачервоних датчика визначають напрямок, з якого рухається ціль, два додаткових датчика визначають швидкість та обчислюють оптимальний час запуску гранати.
Влучання міни у російську вантажівку. Серпень 2022. Україна.