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Новости Видео Война
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Поражение вражеского грузовика немецкой миной направленного действия DM22. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано практическое применение немецких мин DM22, передаваемых ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают миной DM22 вражеский грузовик.

Для справки: Немецкие мины DM12 и DM22, также известные как PARM 1 и PARM 2, фактически не являются "минами" в привычном понимании. По сути, это автоматизированный противотанковый гранатомет, который выстреливает кумулятивную гранату с пробитием более 100 мм, которая пробивает технику в борт. DM12 и DM22 используют оптоволоконный кабель, который разматывается через дорогу, по которой может идти бронетехника противника, длина кабеля составляет 40 метров. Как только кабель повреждается, мина активируется и выстреливает реактивную гранату в борт бронетехники или автомобиля. Также известно, что для этой мины существует инфракрасный сенсор, увеличивающий дальность действия до 60 метров. А в более новой DM22, которая имеет аналогичные средства активации, дальность увеличена до 100 метров и увеличена пробитие. Срок самодезактивации составляет 40 дней.

Читайте: Германия отправляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM

Германия (6952) оружие (10215)


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Топ комментарии
+50
Пряма на канцерт Кабздуна...
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11.10.2022 17:51
+43
Яка гуманна і акуратна утилізація. Білорусам покажіть.
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11.10.2022 17:54
+39
🇩🇪 Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, сообщает Spiegel
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11.10.2022 17:53
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Пряма на канцерт Кабздуна...
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11.10.2022 17:51 Ответить
Цим підарам тільки на Борю Моісєєва тепер!
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11.10.2022 18:39 Ответить
блюдо "мобік в гробік" с поджаркой і прожаркой
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11.10.2022 20:23 Ответить
Самоліквідувався.
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11.10.2022 17:51 Ответить
він наче спецом під"їхав, щоб йому прям кабіну знесло
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11.10.2022 20:24 Ответить
хлоп , и нету кацапа , ...ахахахахааааааа!!!!! мамка на паРаше потирает руки , - баблишко привалило , не зря растила мясо, как свиней , выращивают , забивают , бабло.
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11.10.2022 17:52 Ответить
Хтось закурив в кабіні.
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11.10.2022 17:53 Ответить
🇩🇪 Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, сообщает Spiegel
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11.10.2022 17:53 Ответить
А пам'ятаєте як різні брехали що їх вже передали...

І виявляється що насамс теж ще немає...
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11.10.2022 23:21 Ответить
Яка гуманна і акуратна утилізація. Білорусам покажіть.
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11.10.2022 17:54 Ответить
покажіть краще ЗЄлє та Рєзнікову, щоб наші інженера примудрили
датчик руху до міни
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11.10.2022 17:56 Ответить
на монках есть но такой г - ссср что ты хошь
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11.10.2022 18:25 Ответить
якого такого інженера?
всі уїхали на рашку ж.
дюбелЯ крутіть і кабеля проводіть
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12.10.2022 08:44 Ответить
інфрачервоний сенсор, який збільшує дальність дії до 60 метрів

себто банально-копійчаний датчик руху
умно придумано !!!!
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11.10.2022 17:54 Ответить
Не-а, шобы вхолостую патрон не тратился на мышку-норку... Блин у меня кошаки задрали - днем электроэнергию на моем счетчике накручивают...прывыдамы по участку шастают.
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11.10.2022 18:01 Ответить
постав німецькі міни DM12 і DM22

кошака в "борт"
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11.10.2022 18:05 Ответить
ДА ЕСТЬ ЗАМОРОЧКИ И ОТ ПЕЙНТБОЛИСТОВ, кошаков больно люблю.
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11.10.2022 18:14 Ответить
А немцы сплагиатили идею датчика на рух на взрывпакете.
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11.10.2022 18:15 Ответить
ой блин а то у немцев никто ничо не сплагиатил...
вот только зацепил - и понял что зря, правильно?
даже слов куча - бутерброд тот же. Мужественные, изобретательные...(тихонько) рашку взрастившие...(громко) плохие, злые.
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12.10.2022 08:47 Ответить
там бч от панцерфауст 3 так что с броне пробитием там не досказанно оно регулируется
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11.10.2022 18:22 Ответить
добра вундервафля!
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11.10.2022 17:56 Ответить
что за зона, какие "вафли" то?
как то тупо звучит если чо
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12.10.2022 08:48 Ответить
Классная игрушка эта DM22

https://www.youtube.com/watch?v=cx1o-4FT3UA German DM22 Directional Anti-Tank Mines In Ukraine
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11.10.2022 17:56 Ответить
класна, треба мати коли треба, а коли нема - кірпичами кацапа закидали...
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11.10.2022 18:04 Ответить
Sehr gut, Waldemar, noch mal, bitte...
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11.10.2022 17:56 Ответить
русский мобик в пакетированньій гробик!
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11.10.2022 20:26 Ответить
Noch mehrere mal besser
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11.10.2022 20:26 Ответить
Все правильно ... полуроботов(подешевле) наставить на каждом углу, шобы кацапы и своей тени шугались.
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11.10.2022 17:58 Ответить
Украина получила первую систему ПВО IRIS-T от Германии - СМИ
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11.10.2022 18:01 Ответить
Дык сьодня уже сбиваемость ракет повысилась До 72% с копейкой.
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11.10.2022 18:03 Ответить
нада 100%
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11.10.2022 18:04 Ответить
Даст бог, поставят еще парочку ирисок , будет 100500%.
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11.10.2022 18:08 Ответить
щас нимб найду, и дам тогда
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12.10.2022 08:49 Ответить
повної гарантії вкладів не дають навіть швейцарські банки
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11.10.2022 18:09 Ответить
немцы дают
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11.10.2022 18:12 Ответить
Кашу маслом не испортишь, в противном случае, трындеть - на Волгу, там вас поймут.
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11.10.2022 18:12 Ответить
НАТА паможет
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11.10.2022 18:25 Ответить
допустим я инженер, а тут ты - Нада стопроц сбиваемости, завтра сделай, а то премии лишу!!!
Я - будет сделано
Ты - удаляешься
Я - (и вот все маты что ты знаешь звучат)
мля, даже всякие железные куполы не дают сто проц, братишка. а "кинжал" даже не видели - иди, сбей херню шо летит огибая и со сверхзвуком. я надеюсь ты пошутил про надастопроц. либо, извини, ты дурак?
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12.10.2022 08:52 Ответить
Виглядає дуже ефектно, німецька міна грохнула рашистів, дуже символічно)
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11.10.2022 18:04 Ответить
Кресты вермахта на панцерхаубицах и леопардов смотрелось бы ваще эпично. Иронией судбы в получилось что теперь роосияне - нацисты и их бьёт немецкой техникой.
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11.10.2022 18:09 Ответить
Кацапи не нацисти, в них немає нації, кацапи ришисти, німці були нацистами, а італійці були фашистами.
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11.10.2022 18:15 Ответить
рашисти
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11.10.2022 18:29 Ответить
та не всі ж.
тут в 21-му столітті каци он як оскотинились(прошу вибачення у ВРХ), а дурачки сруть на німців.
я не про вашу доволі скромну персону. але німці ясно шо не всі цю хрінь сприймали шо ..... шо там, типу ми лучшиє, а негр победил на олимпиаде, так то просто ... ну он отрицатєльно бистрий, а наши бегуни просто долговато жевалі сосіскі , "бєжа"... гг)))
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12.10.2022 08:56 Ответить
Норм.
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11.10.2022 18:05 Ответить
Интересная щтукенция. Можно оставить в кустах и уйти. Главное потом в обратной дороге самому про неё вспомнить
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11.10.2022 18:05 Ответить
DM22 ддистанционного действия , то есть выстреливается из специального для неё миномёта https://www.youtube.com/watch?v=cx1o-4FT3UA
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11.10.2022 18:59 Ответить
лучше было бы по середине,что бы кто в кузове захватило.
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11.10.2022 18:09 Ответить
Да согласен ,но хорошо и так
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11.10.2022 19:02 Ответить
Ваня випарувався))) Одні роги залишились.
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11.10.2022 18:11 Ответить
Як роса на сонці.
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11.10.2022 18:16 Ответить
"Это ведь очень и очень! Да!»(с)
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11.10.2022 18:12 Ответить
Е.ть..., что это было ... Я не успел рассмотреть и налюбоваться ...))))
Жаль...кацапы наверняка не успели не помучиться ни обосраться....
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11.10.2022 18:20 Ответить
так були ж і радянські міни дистанційної дії... і навіть з сенсорами...
і їх мало бути на складах як гною...
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11.10.2022 18:24 Ответить
Щойно читав про DM22, згадувались там і радянські спроби, щось таке зробити. 1) Джерело живлення - на папері було - 1 місяць, реально - 1 тиждень. 2) Не радянська це справа - прецизійна механіка та електроніка.
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11.10.2022 19:34 Ответить
Водій хоч вижив?
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11.10.2022 18:55 Ответить
Навряд чи, коректніше звучало б ваше запитання так "Водій хоч мертвий?", згодні
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11.10.2022 19:06 Ответить
Ні, його з кабіни вижили
Он улєтєл і даже нє обєщал вєрнуцца, не успєл.
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11.10.2022 20:15 Ответить
Алоо, жена , все супер ,за меня не боись , я водитель, мне все пох. Абонент, не в зоне действия....
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11.10.2022 18:57 Ответить
Ох красівоє... а головне гуманно ,бо миттево.
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11.10.2022 19:17 Ответить
злосна штука
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11.10.2022 19:18 Ответить
шо ж ты, фраер, сдал назад...
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11.10.2022 19:36 Ответить
І гавкнуть не встиг
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11.10.2022 19:40 Ответить
Круто! Навіть не знав, що таке буває
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11.10.2022 19:47 Ответить
є ще "цікавішше" - поки не дають...
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11.10.2022 20:20 Ответить
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11.10.2022 20:37 Ответить
красивое
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11.10.2022 20:49 Ответить
У Вікіпедії ще фантастичніше написано та сфоткано:



Принцип дії
Міна встановлюється вручну. На тринозі знаходиться пускова установка з протитанковою реактивною гранатою. До пускової установки приєднано оптоволоконний кабель 40 м завдовжки. Коли танк переїздить через кабель (та руйнує його), видається команда на пуск реактивної гранати. Реактивна граната вражає танк в бічну проєкцію.
При використанні пакету електричних акумуляторів міна може бути повторно використана до десяти разів та залишатися в бойовому положенні до 40 діб.
На додачу до кабелю було створено систему датчиків SPIR. Динамічний мікрофон виявляє звуки роботи двигуна (при чому він здатен відрізнити шум вітру, вибухи, інший шум) та вмикає інфрачервоні датчики, які мають вже більше енергоспоживання і заради збереження енергії зазвичай вимкнені.
Два ширококутових інфрачервоних датчика визначають напрямок, з якого рухається ціль, два додаткових датчика визначають швидкість та обчислюють оптимальний час запуску гранати.
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11.10.2022 21:02 Ответить
нехер шастать там де вас москалі незвали.
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11.10.2022 21:04 Ответить
Їх не обов'язково встановлювати на дорогах.
Влучання міни у російську вантажівку. Серпень 2022. Україна.

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11.10.2022 21:15 Ответить
Красіва жесть. Панцер патрон його мати
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11.10.2022 23:55 Ответить
а шо с кацапами
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12.10.2022 08:11 Ответить
 
 