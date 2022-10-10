Германия отправляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM
Украина получит от Германии первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM в ближайшие недели.
Об этом сообщило Министерство обороны Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", - говорится в сообщении.
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+25 Алла Новосад #194524
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+22 nephilim
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+19 K Raze
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Айрис новинка ее еще нужно испытать у немцев у самих ее нету по сути
Нужно посабирать по европе все старые советские системы чтобы ПВО стало плотнее
насамс пока молчат может еще не научились ими работать
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погугліть і знайдете
Але ППО не відміняє німецькі танки...
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 1 год
Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог.
Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!
Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!
Бомбосховища будувати НЕ НА ЧАСІ.
Зараз нам потрібні дороги!
Дивись, не переплутай, вкраїнчик!
ППО це життя наше і наших дітей.
Може нарешті будуть закупки та краще ППО в Миколаєві, Запоріжжі, Харкові та Нікополі
Надеюсь наши дипломаты по полной выжмут после сегодняшнего обстрела.