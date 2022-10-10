Германия отправляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM

Украина получит от Германии первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM в ближайшие недели.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", - говорится в сообщении.

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