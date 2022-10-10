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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия отправляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM

ппо,iris-t

Украина получит от Германии первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM в ближайшие недели.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", - говорится в сообщении.

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Германия (6925) оружие (10196) ПВО (2701) Украина (44908)


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Топ комментарии
+25
Volodymyr Ariev

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 1 год

Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог.
Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!

Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!
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10.10.2022 14:44
+22
не думайте, що склади наших союзників бездонні, особливо Німеччини, чиї військову могутність нищила фрау пунітська ганчірка Меркель
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10.10.2022 14:36
+19
Не читайте Геращенка з Арєстовічєм. У них ми пабєділі ще 5 місяців тому.
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10.10.2022 14:45
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Дякуємо і за це звісно, але одну тільки систему у відповідь на сьогоднішнє?
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10.10.2022 14:34 Ответить
система это батарея вроде 4 установки
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10.10.2022 14:36 Ответить
Не 4 установки. В одной батареии, кроме машин командных пунктов, РЛС, заряжающих и прочих машин входят до 12 пусковых установок. Сколько на самом деле будет никто не знает
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10.10.2022 14:47 Ответить
Була новина, шо німці зараз навчають українські розрахунки. ППО і радари - то надзвичайно складна техніка. Якщо просто передати без навчання - ефективність буде зовсім не та. Людина з вулиці її навіть включити не зможе.
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10.10.2022 14:36 Ответить
не думайте, що склади наших союзників бездонні, особливо Німеччини, чиї військову могутність нищила фрау пунітська ганчірка Меркель
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10.10.2022 14:36 Ответить
Аааавжеж гарне вино повинно відстоятися сотню років.Пора давати гармати Наполеона.
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10.10.2022 14:50 Ответить
це певно та що щойно виробили,німці говорили що інші системи у них знаходяться на бойовому чергуванні ..
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10.10.2022 14:38 Ответить
Такої модифікації Іриски немає навіть в бундесвері
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10.10.2022 14:40 Ответить
Европа не готовилась к войне ! Если бы росия кинула пачку из 80 ракет на Европу еще неизвестно сколько бы сбили ! если сбили бы вообще
Айрис новинка ее еще нужно испытать у немцев у самих ее нету по сути
Нужно посабирать по европе все старые советские системы чтобы ПВО стало плотнее
насамс пока молчат может еще не научились ими работать
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10.10.2022 14:51 Ответить
Молчит, потому что посягательств на Банковую и Конче-Заспу еще не было..
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10.10.2022 21:19 Ответить
***** знову всіх переграв...
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10.10.2022 14:34 Ответить
***** знову всім пересрав...росіянам
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10.10.2022 14:39 Ответить
так було повідомлення що IRIS-T в Україні ще з минулого місяця на бойовому чергуванні
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10.10.2022 14:36 Ответить
Не читайте Геращенка з Арєстовічєм. У них ми пабєділі ще 5 місяців тому.
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10.10.2022 14:45 Ответить
З півночі України росіян прогнали не 5, а 6 місяців тому. Це правда
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10.10.2022 14:48 Ответить
При чому тут північ? Ще в травні Арєстовіч заявляв, що остаточна перемога України буде через максимум 2-3 тижні.
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10.10.2022 14:59 Ответить
прочитайте заяви посла німеччини і міністра оборони
---------------------------------------------------------------------------------------------
погугліть і знайдете
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10.10.2022 15:16 Ответить
Арестоуич сказал после сдачи Лисичанска что это их последнее завоевание в Украине....в июне сказал по-моему...и теперь поясни по факту где он не прав оказался?А война пуйлом стратегически проиграна уже давно.
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11.10.2022 19:51 Ответить
Ви німчура такі швидкі!!!!!!!!! А вчора не можна було це зробити!!!!!! Ви ж такі пунктуальні, щоб вас......,.....
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10.10.2022 14:37 Ответить
чекайте найближчі тижні можуть бути під новий рік,але це все одно краще ніж нічого від власного уряду..
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10.10.2022 14:40 Ответить
З Німеччини не бачили ні одного повідомлення. де б було *вже вже доставили. вже відправили . вже в Україні! Тільки -може поставити. може відправити.....
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10.10.2022 14:48 Ответить
можна было и вчера(как пишеш)но вы ещё дорогу не достроили для доставки.(так что только сегодня)
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10.10.2022 15:22 Ответить
мудак тебя создал!!чё?правда глаза колет??вот и надо было не в асфальт закатывать а вооружение закупать и не хихикать(как пишеш)когда америкосы на всех углах открытым текстом предупреждали что кацапы нападут!!(дерьмо ты собачье!ещё и стыдить кого то пытаешся)
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10.10.2022 20:15 Ответить
Хрень написал,не подумал.Мабуть не маешь чiм.
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10.10.2022 16:14 Ответить
дякуємо але де раніше були
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10.10.2022 14:37 Ответить
ППО не котята, за ніч не родяться
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10.10.2022 14:38 Ответить
з квітня розмови, вже повинні народитися
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10.10.2022 14:42 Ответить
Так а чего ты не родил?
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10.10.2022 18:33 Ответить
А після ядерного удару по Україні німці нададуть іще одну IRIS ? Сцикуни бл#ть !!!
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10.10.2022 14:37 Ответить
В плані іще? Цю саму. Вони нам її після кожного теракту надають і надають, надають і надають.
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10.10.2022 14:43 Ответить
Дякуємо!

Але ППО не відміняє німецькі танки...
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10.10.2022 14:37 Ответить
І шо ви будете з тими танками робити? Техніків нема, запчастин нема, ремонтної бази - також. Мрійте краще про ядерну зброю.
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10.10.2022 14:39 Ответить
Спитай у наших танкістів що вони будуть робити з танками...
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10.10.2022 14:42 Ответить
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10.10.2022 14:45 Ответить
Я не чув, щоб наші танкісти розказували про "дайте нам танки" на форумі цензора. Тому питаю в тебе, шановний.
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10.10.2022 14:48 Ответить
Трактористів в Україні багато. Ремонтують значною мірою в інших країнах
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10.10.2022 14:50 Ответить
Поміняти мастило будете танк в Німеччину везти?
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10.10.2022 14:51 Ответить
Когда люди пишут о танках, они имеют в голове замену жигуля на опель. Танки в тех количествах, ( 200-300) шт в принципе отсутствуют в Европе, в готовом к поставке состоянии. И самое главное,что люди не хотят осознать, что танк, без подготовленных ремонтных баз, без логистики в целом и главное разработанной совершенно новой, по видимому тактике применения танковых подразделений эффективно воевать не сможет. Пожгут, как пожгли почти все наши 64-ки. С начала войны.
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10.10.2022 18:45 Ответить
Дело в том, что если и дадут Леопарды, то далеко не в товарных количествах.ьшт-20-30-40. Это не сделает погоды на таком обширном фронте. Готовых, к отправке, их наверное столько и есть. Зато у США -Абрамсов 200 шт на хранении. Может, когда закончаться все советские танки в восточной европе, до Абрамсов и дойдет?
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10.10.2022 18:38 Ответить
Вони ж наче нам її збирались "найближчими тижнями" ще 4 місяці тому відправити?
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10.10.2022 14:42 Ответить
Volodymyr Ariev

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 1 год

Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог.
Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!

Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!
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10.10.2022 14:44 Ответить
"постуляли 3.14здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
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10.10.2022 14:50 Ответить
Coder

Бомбосховища будувати НЕ НА ЧАСІ.
Зараз нам потрібні дороги!
Дивись, не переплутай, вкраїнчик!
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10.10.2022 14:54 Ответить
Ось посилання на листа до Конгресу із закликом до збільшення поставок зброї. ProtectUkraineNow.org "US must arm Ukraine now before it's too late". Заходимо і відправляємо, там не складно.
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11.10.2022 18:15 Ответить
Дякуємо!!!
ППО це життя наше і наших дітей.
Може нарешті будуть закупки та краще ППО в Миколаєві, Запоріжжі, Харкові та Нікополі
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10.10.2022 14:47 Ответить
Хочется надеяться и верить, что эта Ирис, уже развертывается в Украине, а инфа для прессы - маскировка.
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10.10.2022 14:49 Ответить
Це заява Німеччини. Вона перекладається як "ця система не буде розвернута в Україні мінімум ще рік, але ми вам її знову пообіцяємо після наступного теракту"
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10.10.2022 15:00 Ответить
Ну не надо так говорить, все боеприпасы, артиллерию и зенитки Гепард, все что Шольц обещал передавал в срок.
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10.10.2022 15:03 Ответить
Это рашинг тролли, их полно на ветке.
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10.10.2022 18:46 Ответить
Ох уж ці рашинг тролі: https://kyivindependent.com/uncategorized/reuters-scholz-promises-to-send-arms-worth-500-million-euros-to-ukraine
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11.10.2022 10:26 Ответить
Ви мабуть не слідкуєте за новинами, але все що нам обіцяв Шольц передається з величезною затримкою. Гепарди нам не передавали 4 місяці наприклад. Іріс нам не передають вже скоро як півроку. Шольц пообіцяв передать Іріс в травні. Здається зараз не травень.
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11.10.2022 10:19 Ответить
Эти подливы , по 5-литров в бак , далеко не уедешь.
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10.10.2022 14:50 Ответить
Я себе уже так на минуточку таки представил, какие бы объёмы и какого вооружения Фатерлянд отправил бы ВСУ, и какой бы молниеносной скорость, если бы ракета попала в кабинет хера посла, а не в 300 метрах от посольства. Ну, и на том данке. Как говориться в древней германской поговорке - с пропутинской овцы хоть шерсти клок.
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10.10.2022 14:54 Ответить
Очередной немецкий стеб от Шольца
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10.10.2022 15:06 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVxtX5EwLJEt_BI8AMY1XGDYsLB4tZFWJuT_2zZhAY9tdxsahhnOleULvEjsP-sW-8BC83sNpQ2tVGMSv4MmtDuhnApCM4meMvetUQtTvPxbjf7ihkgU3gWSvFyHOBw1m0xwyt8-YMDTi7gpx-OrxvVQS0JaSL8ufZk5YQfb_GTGA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Головне, щоб ви не переплутали: нацисти й расисти - це українці. А вони - борці за всесвітню справедливість, антифашисти та переконані інтернаціоналісти. А ще мають покликання всіх визволяти.





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10.10.2022 15:06 Ответить
ППО - це найскладніша річ для постачань. ППО не стоїть на складах як танки чи гаубиці, а завжди на чергуванні. Тому їх не можуть взяти і передати нам. Потрібно виробити.
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10.10.2022 15:10 Ответить
Отлично, комплекс с Ирис-Т это 8-12 пусковых, мощная РЛС, вообще прикрыть среднего размера город он может. По сути это дивизион ПВО. А еще дадут три таких же... это очень неплохо, но надо быстрее... и очень нужны комплексы НАСАМС.
Надеюсь наши дипломаты по полной выжмут после сегодняшнего обстрела.
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10.10.2022 15:18 Ответить
Це в них , мабуть, Арестович навчився про два- три тижні)
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10.10.2022 15:27 Ответить
Я надеюсь, это не только для Киева? Или напрасно надеюсь.
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10.10.2022 15:36 Ответить
Та ще зарано відправляти. Тре ще почекати кацапських обстрілів. Жах,які вони всі кончені.
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10.10.2022 16:06 Ответить
А NASAMS нам нарешті дали чи ні? Чи й досі ще обіцяють?
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10.10.2022 16:19 Ответить
НАТО щось там патякало про червону лінію щодо обстрілу столиці. Мабуть німці та франци всралися сьогодні.
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10.10.2022 16:49 Ответить
 
 