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Ураження ворожої вантажівки німецькою міною спрямованої дії DM22. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване практичне застосування німецьких мін DM22, що були передані ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують міною DM22 ворожу вантажівку.

Для довідки: Німецькі міни DM12 і DM22, також відомі, як PARM 1 та PARM 2, фактично не є "мінами" у звичному розумінні. По суті, це - автоматизований протитанковий гранатомет, який вистрілює кумулятивну гранату з пробиттям понад 100 мм, яка пробиває техніку у борт. DM12 та DM22 використовують оптоволоконний кабель, який розмотується через дорогу по якій може йти бронетехніка противника, довжина кабелю становить 40 метрів. Як тільки кабель пошкоджується, то міна активується і вистрілює реактивну гранату у борт бронетехніки чи автівки. Також відомо, що для цієї міни існує інфрачервоний сенсор, який збільшує дальність дії до 60 метрів. А у новішій DM22, яка має аналогічні засоби активації дальність збільшена до 100 метрів та збільшено пробиття. Строк самодезактивації становить 40 діб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина відправляє Україні першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM

Автор: 

Німеччина (7350) зброя (7461)


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Топ коментарі
+50
Пряма на канцерт Кабздуна...
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11.10.2022 17:51
+43
Яка гуманна і акуратна утилізація. Білорусам покажіть.
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11.10.2022 17:54
+39
🇩🇪 Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, сообщает Spiegel
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11.10.2022 17:53
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Пряма на канцерт Кабздуна...
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11.10.2022 17:51 Відповісти
Цим підарам тільки на Борю Моісєєва тепер!
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11.10.2022 18:39 Відповісти
блюдо "мобік в гробік" с поджаркой і прожаркой
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11.10.2022 20:23 Відповісти
Самоліквідувався.
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11.10.2022 17:51 Відповісти
він наче спецом під"їхав, щоб йому прям кабіну знесло
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11.10.2022 20:24 Відповісти
хлоп , и нету кацапа , ...ахахахахааааааа!!!!! мамка на паРаше потирает руки , - баблишко привалило , не зря растила мясо, как свиней , выращивают , забивают , бабло.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
Хтось закурив в кабіні.
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11.10.2022 17:53 Відповісти
🇩🇪 Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, сообщает Spiegel
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11.10.2022 17:53 Відповісти
А пам'ятаєте як різні брехали що їх вже передали...

І виявляється що насамс теж ще немає...
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11.10.2022 23:21 Відповісти
Яка гуманна і акуратна утилізація. Білорусам покажіть.
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11.10.2022 17:54 Відповісти
покажіть краще ЗЄлє та Рєзнікову, щоб наші інженера примудрили
датчик руху до міни
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11.10.2022 17:56 Відповісти
на монках есть но такой г - ссср что ты хошь
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11.10.2022 18:25 Відповісти
якого такого інженера?
всі уїхали на рашку ж.
дюбелЯ крутіть і кабеля проводіть
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12.10.2022 08:44 Відповісти
інфрачервоний сенсор, який збільшує дальність дії до 60 метрів

себто банально-копійчаний датчик руху
умно придумано !!!!
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11.10.2022 17:54 Відповісти
Не-а, шобы вхолостую патрон не тратился на мышку-норку... Блин у меня кошаки задрали - днем электроэнергию на моем счетчике накручивают...прывыдамы по участку шастают.
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11.10.2022 18:01 Відповісти
постав німецькі міни DM12 і DM22

кошака в "борт"
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11.10.2022 18:05 Відповісти
ДА ЕСТЬ ЗАМОРОЧКИ И ОТ ПЕЙНТБОЛИСТОВ, кошаков больно люблю.
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11.10.2022 18:14 Відповісти
А немцы сплагиатили идею датчика на рух на взрывпакете.
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11.10.2022 18:15 Відповісти
ой блин а то у немцев никто ничо не сплагиатил...
вот только зацепил - и понял что зря, правильно?
даже слов куча - бутерброд тот же. Мужественные, изобретательные...(тихонько) рашку взрастившие...(громко) плохие, злые.
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12.10.2022 08:47 Відповісти
там бч от панцерфауст 3 так что с броне пробитием там не досказанно оно регулируется
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11.10.2022 18:22 Відповісти
добра вундервафля!
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11.10.2022 17:56 Відповісти
что за зона, какие "вафли" то?
как то тупо звучит если чо
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12.10.2022 08:48 Відповісти
Классная игрушка эта DM22

https://www.youtube.com/watch?v=cx1o-4FT3UA German DM22 Directional Anti-Tank Mines In Ukraine
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11.10.2022 17:56 Відповісти
класна, треба мати коли треба, а коли нема - кірпичами кацапа закидали...
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11.10.2022 18:04 Відповісти
Sehr gut, Waldemar, noch mal, bitte...
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11.10.2022 17:56 Відповісти
русский мобик в пакетированньій гробик!
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11.10.2022 20:26 Відповісти
Noch mehrere mal besser
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11.10.2022 20:26 Відповісти
Все правильно ... полуроботов(подешевле) наставить на каждом углу, шобы кацапы и своей тени шугались.
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11.10.2022 17:58 Відповісти
Украина получила первую систему ПВО IRIS-T от Германии - СМИ
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11.10.2022 18:01 Відповісти
Дык сьодня уже сбиваемость ракет повысилась До 72% с копейкой.
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11.10.2022 18:03 Відповісти
нада 100%
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11.10.2022 18:04 Відповісти
Даст бог, поставят еще парочку ирисок , будет 100500%.
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11.10.2022 18:08 Відповісти
щас нимб найду, и дам тогда
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12.10.2022 08:49 Відповісти
повної гарантії вкладів не дають навіть швейцарські банки
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11.10.2022 18:09 Відповісти
немцы дают
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11.10.2022 18:12 Відповісти
Кашу маслом не испортишь, в противном случае, трындеть - на Волгу, там вас поймут.
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11.10.2022 18:12 Відповісти
НАТА паможет
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11.10.2022 18:25 Відповісти
допустим я инженер, а тут ты - Нада стопроц сбиваемости, завтра сделай, а то премии лишу!!!
Я - будет сделано
Ты - удаляешься
Я - (и вот все маты что ты знаешь звучат)
мля, даже всякие железные куполы не дают сто проц, братишка. а "кинжал" даже не видели - иди, сбей херню шо летит огибая и со сверхзвуком. я надеюсь ты пошутил про надастопроц. либо, извини, ты дурак?
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12.10.2022 08:52 Відповісти
Виглядає дуже ефектно, німецька міна грохнула рашистів, дуже символічно)
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11.10.2022 18:04 Відповісти
Кресты вермахта на панцерхаубицах и леопардов смотрелось бы ваще эпично. Иронией судбы в получилось что теперь роосияне - нацисты и их бьёт немецкой техникой.
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Кацапи не нацисти, в них немає нації, кацапи ришисти, німці були нацистами, а італійці були фашистами.
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11.10.2022 18:15 Відповісти
рашисти
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11.10.2022 18:29 Відповісти
та не всі ж.
тут в 21-му столітті каци он як оскотинились(прошу вибачення у ВРХ), а дурачки сруть на німців.
я не про вашу доволі скромну персону. але німці ясно шо не всі цю хрінь сприймали шо ..... шо там, типу ми лучшиє, а негр победил на олимпиаде, так то просто ... ну он отрицатєльно бистрий, а наши бегуни просто долговато жевалі сосіскі , "бєжа"... гг)))
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12.10.2022 08:56 Відповісти
Норм.
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11.10.2022 18:05 Відповісти
Интересная щтукенция. Можно оставить в кустах и уйти. Главное потом в обратной дороге самому про неё вспомнить
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11.10.2022 18:05 Відповісти
DM22 ддистанционного действия , то есть выстреливается из специального для неё миномёта https://www.youtube.com/watch?v=cx1o-4FT3UA
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11.10.2022 18:59 Відповісти
лучше было бы по середине,что бы кто в кузове захватило.
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Да согласен ,но хорошо и так
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11.10.2022 19:02 Відповісти
Ваня випарувався))) Одні роги залишились.
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11.10.2022 18:11 Відповісти
Як роса на сонці.
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11.10.2022 18:16 Відповісти
"Это ведь очень и очень! Да!»(с)
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11.10.2022 18:12 Відповісти
Е.ть..., что это было ... Я не успел рассмотреть и налюбоваться ...))))
Жаль...кацапы наверняка не успели не помучиться ни обосраться....
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11.10.2022 18:20 Відповісти
так були ж і радянські міни дистанційної дії... і навіть з сенсорами...
і їх мало бути на складах як гною...
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11.10.2022 18:24 Відповісти
Щойно читав про DM22, згадувались там і радянські спроби, щось таке зробити. 1) Джерело живлення - на папері було - 1 місяць, реально - 1 тиждень. 2) Не радянська це справа - прецизійна механіка та електроніка.
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11.10.2022 19:34 Відповісти
Водій хоч вижив?
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11.10.2022 18:55 Відповісти
Навряд чи, коректніше звучало б ваше запитання так "Водій хоч мертвий?", згодні
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11.10.2022 19:06 Відповісти
Ні, його з кабіни вижили
Он улєтєл і даже нє обєщал вєрнуцца, не успєл.
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11.10.2022 20:15 Відповісти
Алоо, жена , все супер ,за меня не боись , я водитель, мне все пох. Абонент, не в зоне действия....
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11.10.2022 18:57 Відповісти
Ох красівоє... а головне гуманно ,бо миттево.
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11.10.2022 19:17 Відповісти
злосна штука
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11.10.2022 19:18 Відповісти
шо ж ты, фраер, сдал назад...
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11.10.2022 19:36 Відповісти
І гавкнуть не встиг
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11.10.2022 19:40 Відповісти
Круто! Навіть не знав, що таке буває
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11.10.2022 19:47 Відповісти
є ще "цікавішше" - поки не дають...
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11.10.2022 20:20 Відповісти
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11.10.2022 20:37 Відповісти
красивое
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11.10.2022 20:49 Відповісти
У Вікіпедії ще фантастичніше написано та сфоткано:



Принцип дії
Міна встановлюється вручну. На тринозі знаходиться пускова установка з протитанковою реактивною гранатою. До пускової установки приєднано оптоволоконний кабель 40 м завдовжки. Коли танк переїздить через кабель (та руйнує його), видається команда на пуск реактивної гранати. Реактивна граната вражає танк в бічну проєкцію.
При використанні пакету електричних акумуляторів міна може бути повторно використана до десяти разів та залишатися в бойовому положенні до 40 діб.
На додачу до кабелю було створено систему датчиків SPIR. Динамічний мікрофон виявляє звуки роботи двигуна (при чому він здатен відрізнити шум вітру, вибухи, інший шум) та вмикає інфрачервоні датчики, які мають вже більше енергоспоживання і заради збереження енергії зазвичай вимкнені.
Два ширококутових інфрачервоних датчика визначають напрямок, з якого рухається ціль, два додаткових датчика визначають швидкість та обчислюють оптимальний час запуску гранати.
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11.10.2022 21:02 Відповісти
нехер шастать там де вас москалі незвали.
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11.10.2022 21:04 Відповісти
Їх не обов'язково встановлювати на дорогах.
Влучання міни у російську вантажівку. Серпень 2022. Україна.

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11.10.2022 21:15 Відповісти
Красіва жесть. Панцер патрон його мати
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11.10.2022 23:55 Відповісти
а шо с кацапами
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12.10.2022 08:11 Відповісти
 
 