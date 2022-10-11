Ураження ворожої вантажівки німецькою міною спрямованої дії DM22. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване практичне застосування німецьких мін DM22, що були передані ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують міною DM22 ворожу вантажівку.

Для довідки: Німецькі міни DM12 і DM22, також відомі, як PARM 1 та PARM 2, фактично не є "мінами" у звичному розумінні. По суті, це - автоматизований протитанковий гранатомет, який вистрілює кумулятивну гранату з пробиттям понад 100 мм, яка пробиває техніку у борт. DM12 та DM22 використовують оптоволоконний кабель, який розмотується через дорогу по якій може йти бронетехніка противника, довжина кабелю становить 40 метрів. Як тільки кабель пошкоджується, то міна активується і вистрілює реактивну гранату у борт бронетехніки чи автівки. Також відомо, що для цієї міни існує інфрачервоний сенсор, який збільшує дальність дії до 60 метрів. А у новішій DM22, яка має аналогічні засоби активації дальність збільшена до 100 метрів та збільшено пробиття. Строк самодезактивації становить 40 діб.

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