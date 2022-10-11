Ураження ворожої вантажівки німецькою міною спрямованої дії DM22. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване практичне застосування німецьких мін DM22, що були передані ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують міною DM22 ворожу вантажівку.
Для довідки: Німецькі міни DM12 і DM22, також відомі, як PARM 1 та PARM 2, фактично не є "мінами" у звичному розумінні. По суті, це - автоматизований протитанковий гранатомет, який вистрілює кумулятивну гранату з пробиттям понад 100 мм, яка пробиває техніку у борт. DM12 та DM22 використовують оптоволоконний кабель, який розмотується через дорогу по якій може йти бронетехніка противника, довжина кабелю становить 40 метрів. Як тільки кабель пошкоджується, то міна активується і вистрілює реактивну гранату у борт бронетехніки чи автівки. Також відомо, що для цієї міни існує інфрачервоний сенсор, який збільшує дальність дії до 60 метрів. А у новішій DM22, яка має аналогічні засоби активації дальність збільшена до 100 метрів та збільшено пробиття. Строк самодезактивації становить 40 діб.
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І виявляється що насамс теж ще немає...
датчик руху до міни
всі уїхали на рашку ж.
дюбелЯ крутіть і кабеля проводіть
себто банально-копійчаний датчик руху
умно придумано !!!!
кошака в "борт"
вот только зацепил - и понял что зря, правильно?
даже слов куча - бутерброд тот же. Мужественные, изобретательные...(тихонько) рашку взрастившие...(громко) плохие, злые.
как то тупо звучит если чо
https://www.youtube.com/watch?v=cx1o-4FT3UA German DM22 Directional Anti-Tank Mines In Ukraine
Я - будет сделано
Ты - удаляешься
Я - (и вот все маты что ты знаешь звучат)
мля, даже всякие железные куполы не дают сто проц, братишка. а "кинжал" даже не видели - иди, сбей херню шо летит огибая и со сверхзвуком. я надеюсь ты пошутил про надастопроц. либо, извини, ты дурак?
тут в 21-му столітті каци он як оскотинились(прошу вибачення у ВРХ), а дурачки сруть на німців.
я не про вашу доволі скромну персону. але німці ясно шо не всі цю хрінь сприймали шо ..... шо там, типу ми лучшиє, а негр победил на олимпиаде, так то просто ... ну он отрицатєльно бистрий, а наши бегуни просто долговато жевалі сосіскі , "бєжа"... гг)))
Жаль...кацапы наверняка не успели не помучиться ни обосраться....
і їх мало бути на складах як гною...
Он улєтєл і даже нє обєщал вєрнуцца, не успєл.
Принцип дії
Міна встановлюється вручну. На тринозі знаходиться пускова установка з протитанковою реактивною гранатою. До пускової установки приєднано оптоволоконний кабель 40 м завдовжки. Коли танк переїздить через кабель (та руйнує його), видається команда на пуск реактивної гранати. Реактивна граната вражає танк в бічну проєкцію.
При використанні пакету електричних акумуляторів міна може бути повторно використана до десяти разів та залишатися в бойовому положенні до 40 діб.
На додачу до кабелю було створено систему датчиків SPIR. Динамічний мікрофон виявляє звуки роботи двигуна (при чому він здатен відрізнити шум вітру, вибухи, інший шум) та вмикає інфрачервоні датчики, які мають вже більше енергоспоживання і заради збереження енергії зазвичай вимкнені.
Два ширококутових інфрачервоних датчика визначають напрямок, з якого рухається ціль, два додаткових датчика визначають швидкість та обчислюють оптимальний час запуску гранати.
Влучання міни у російську вантажівку. Серпень 2022. Україна.