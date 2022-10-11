Україна отримала першу систему ППО Iris-T від Німеччини, - Spiegel
Україна отримала першу систему ППО Iris-T від Німеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє Spiegel.
За даними видання, Iris-T передали українським військовим у вівторок, 11 жовтня, неподалік польсько-українського кордону.
Усього німецький уряд має намір передати ЗСУ чотири системи ППО цього типу.
Топ коментарі
+43 Ksenia VB
показати весь коментар11.10.2022 18:05
+36 Остап Покотило
показати весь коментар11.10.2022 18:16
+19 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар11.10.2022 18:07
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На жаль ми всеодно будемо жити поруч з цією варварською державою.
Україні потрібно мати серйозні ******* кордони, сильну армію, і ******* озброєння.
Заздрю тим державам, які не мають спільних кордонів з імперією зла
Нам ТРЕБА ВСЕ
"Одних только "щахедов" россия заказала в Иране 2400. Это данные нашей разведки. И потому… важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет в предоставленные системы ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны"
Можна сказати ми замовили в США 50000 свічблейдів наприклад.
хоча трошки (та й не трошки!!) шкода що не два дні тому....але хто зна що попереду????
Но я не побоюсь предположить, что Украинские Защитники уже прошли подготовку в Германии и на мардерах, и на леопардах, на случай, если их решаться передать - и их до сих пор не передали. А с Ирисом, как говорил бульбаракан, "тшык-тшырык".
Впрочем, думаю, объясняется это в первую очередь тем, что Ирисы - исключительно оборонительное оружие, и тут надо быть совсем уж афдшнутой вагенкнехтшей, чтобы противится их поставке.
Но больше вероятность в том, что эти iris-t (хотя это же название ракеты по сути аим120 той же самой, сам комплекс как-то иначе должен называться) имеют какой-то скрытый геомаячок, который в непрерывном режиме будет сливать информацию кацапам (он не сразу включится, через неделю по таймеру активирует гпс и радиоканал связи с кацапским агентом в 100км поблизости), чтобы его как раз поразили или наоборот не били по нему. Или работать не будут, там будет какой-то косяк, скажем 1 раз выстрелит пусковая установка и на ремонт назад.
Если бы была заинтересованность защитить нас от ракет тотальным образом, ее могли решить целым рядом других способов. От старых пэтриотов до тех же старых самолетов, но которые вполне сбивают эти крылатые ракеты самостоятельно. В западном создании ПРО - это эскалация, очень много вопросов было с американской ПРО, т.к. по старому договору с СССР допускалась только одна система ПРО над конкретным местом (Москва и ракетная базы в США соответственно), т.к. в ПРО ядерные ракеты были тогда. Да данный момент нулевой или даже отрицательный ответ на референдумы (тотальная эскалация) и на ракетные удары по гражданской инфраструктуре в террористических целях (тотальная эскалация). На оба события просто нулевая реакция, осуждения и обещания без содержания. Эту ПВО итак бы дали как раз в этот срок.
Когда так сливают идентифицирующие подробности - её продвижение и потом - расположение могут легче вычислить и целиться индивидуально по ней, выпустят штук 30 подряд ракет, даже говняных советских - хотя бы одна может прорваться и попасть по пусковой установке или радару, а ведь мы её несколько месяцев ждали!
Потому ни в коем случае нельзя публиковать, что куда направилось, как эти дебилы из шпигеля. Враг для разведки десятки БПЛА пускает, а вы им всю информацию на блюдечке выдаёте и так.
Але й за те спасибі.
А ось американці явно зажали свої Patriot.
Вартість модернізації ракетного комплексу 0.1 млрд.