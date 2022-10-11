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Україна отримала першу систему ППО Iris-T від Німеччини, - Spiegel

ппо,iris-t

Україна отримала першу систему ППО Iris-T від Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, Iris-T передали українським військовим у вівторок, 11 жовтня, неподалік польсько-українського кордону.

Усього німецький уряд має намір передати ЗСУ чотири системи ППО цього типу.

Також читайте: Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України, - Столтенберг

Автор: 

Німеччина (7318) ППО (3142) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+43
Ще не пізно. Думаєте, на кацапи вже не будуть обстрілювати українські міста ?
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11.10.2022 18:05
+36
Хотілося б набагато раніше, але і зараз, і в майбутньому не завадить.

На жаль ми всеодно будемо жити поруч з цією варварською державою.
Україні потрібно мати серйозні ******* кордони, сильну армію, і ******* озброєння.

Заздрю тим державам, які не мають спільних кордонів з імперією зла
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11.10.2022 18:16
+19
Деваться некуда надо брать то что дают. Надеюсь остальные тоже быстро поставят.
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11.10.2022 18:07
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Ще не пізно. Думаєте, на кацапи вже не будуть обстрілювати українські міста ?
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11.10.2022 18:05 Відповісти
Хотілося б набагато раніше, але і зараз, і в майбутньому не завадить.

На жаль ми всеодно будемо жити поруч з цією варварською державою.
Україні потрібно мати серйозні ******* кордони, сильну армію, і ******* озброєння.

Заздрю тим державам, які не мають спільних кордонів з імперією зла
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11.10.2022 18:16 Відповісти
То чого ви губці закопичили ?
Нам ТРЕБА ВСЕ
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11.10.2022 18:33 Відповісти
Деваться некуда надо брать то что дают. Надеюсь остальные тоже быстро поставят.
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11.10.2022 18:07 Відповісти
Помиляєтесь, кацапи всрались вчасно!
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11.10.2022 18:14 Відповісти
Пишут, что террористы заказали у Ирана 2400 беспилотников.
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11.10.2022 18:05 Відповісти
Де пишуть?
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11.10.2022 18:06 Відповісти
Речь Зеленского
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Об этом сообщил глава нашего государства во время онлайн-встречи стран G7.

"Одних только "щахедов" россия заказала в Иране 2400. Это данные нашей разведки. И потому… важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет в предоставленные системы ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны"
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11.10.2022 18:10 Відповісти
Я думаю Израель может помочь по уничтожению этого завода...не факт вчто все шахиды на расею пойдут.
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11.10.2022 18:13 Відповісти
да захочет ли? они такие капризные.... и за 8 месяцев....как бы ...
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11.10.2022 18:18 Відповісти
А воно ісраелю треба?
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11.10.2022 18:18 Відповісти
Ну хотябы потому что расширив производство они и себе пару тысяч наклепать смогут ,вытянит ли пво Израэля такую саранчу? Они всегда на упреждение работаютработают,так что разбомбят зачем ему усиление ВПК главного врага?
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11.10.2022 18:25 Відповісти
ізраїль за те щоб іран білше продавав безпілотників іншим державам менше зостанеться для обстрілу ізраїлю.
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11.10.2022 18:39 Відповісти
"Ізраєлю" пх на нас! Вони нічим нам не допомгли!
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11.10.2022 19:06 Відповісти
********** сбрешет, что заказали мильен камикадзе, а сколько на самом деле будем посмотреть.
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11.10.2022 19:04 Відповісти
Они за столько лет себе пары сотен только смогли наклепать а тут несколько тысяч? Это пару лет,если Израэль не ****** и мощности есть возможность увеличивать,что врятле Иран сто лет код всеми возможными санкциями...
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11.10.2022 19:58 Відповісти
Замовити може й замовили.Питання чи зроблять їх і за скільки років??
Можна сказати ми замовили в США 50000 свічблейдів наприклад.
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12.10.2022 01:39 Відповісти
на заборі
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11.10.2022 19:04 Відповісти
Контора пише.
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11.10.2022 22:47 Відповісти
Может и нам заказать, деньги не пахнут.
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11.10.2022 18:10 Відповісти
И назвать "Кацапец -140"
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11.10.2022 18:14 Відповісти
Капец-2022
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11.10.2022 18:28 Відповісти
Кацапец 140 млн. zомбакоv в 2022. Так, что если кто не желает кацапеца, должны стереть z свастики и выйти на митинги с лозунгами Нет войне и Миру мир.
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11.10.2022 19:08 Відповісти
Почему мы артиллерию у южно американских стран не закупаем? Неужто у них пушек нету....у кломумбийцев небось и РСЗО есть,они вечно воюют с партизанами комцнякамии картелями.
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11.10.2022 18:15 Відповісти
Как говорится лиха беда начало, мы никого не трогали, но ********** решил залезть в украинський вулик.
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11.10.2022 18:18 Відповісти
У Ирана нельзя ничего нам покупать ,он под международными санкциями США и Европы, поэтому это исключено и просто так это нам не пройдёт
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11.10.2022 18:52 Відповісти
Ну ладно, будем искать.
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11.10.2022 19:02 Відповісти
бутусов казав, що ми таких мопедів можемо прямо в Києві скільки хочеш наробити прямо зараз. тільки владі цього не треба, вони на захід ніжкою тупають. дайте. закрийте. швидше. більше. а ми 80 млрд на дороги потратимо.
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11.10.2022 19:57 Відповісти
вот только номера шахидов все от M200 до M299 на всех сбитых. Т.е. диапазон номеров бортов в пределе сотни. может только одну партию вскрыли, а может ...
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11.10.2022 18:27 Відповісти
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11.10.2022 18:28 Відповісти
Та таких систем вже повино бути багато, невже то світу вигідно щоб війна була довга?
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11.10.2022 18:08 Відповісти
Проблема в том, что такое вооружение не выпускается про запас. То есть нужно время производителю. И это не пзрк, кот орых достаточно на складах во многих странах.
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11.10.2022 18:14 Відповісти
Я не думаю що такі системи виготовити треба багато часу, це ж не корабель,це більше як автомобіль.
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11.10.2022 18:42 Відповісти
эт новейшая система ёё нет на вооружении ни у бундесвера ни у кого другого эта делалась для одной страны,которая уступила украине(надеюсь доступно объяснил)
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11.10.2022 18:49 Відповісти
Это одна из новейших разработок и ее нет, от слова вообще. Фактически готовилась как замена морально устаревшим Пэтриотам. Хорошо, если до конца года слепят планируемые еще 3. А вот Пэтриотами разжиться думаю можно, они были на потоке.
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11.10.2022 19:01 Відповісти
я не прискіплююсь але в тебе дуже часто ІР міняється
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11.10.2022 19:15 Відповісти
А ти спробуй запилити якусь невеличку систему ППО. Виявиться, що все не так просто. І по складності воно може і складніше за корабель.
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11.10.2022 23:46 Відповісти
Нет систем ПВО средней дальности и выше "про запас". Те что есть, стоят на боевом дежурстве. Единственный резерв- Пэтриот предидущих серий.
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11.10.2022 18:22 Відповісти
А Zепіддєрьмаковському вигідно, бо він не готувався до війни. Шаурма, шашличкі, лисого в лобік поцілувати, Буковель, то святоє.
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11.10.2022 18:23 Відповісти
Щоб так все оперативно передавали...
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11.10.2022 18:10 Відповісти
Ну хоть Киев закроют......а лучше в центре Украины поставить и отстреливать те шо на Киев и запад летять....
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11.10.2022 18:10 Відповісти
Стандартная батарея IRIS-T состоит из: машины управления; одного радара; 3 пусковых установок (по восемь ракет каждая).
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11.10.2022 18:21 Відповісти
Радіус дії 25 км. Багато назбиваєш?
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11.10.2022 18:19 Відповісти
Блін, поліз в педівікію... реально радіус 25 км... шо за фігня? У с-300 150-200 км. Швидкість польоту ракети в два рази меньша за с-300. Гівно якесь. В чому прикол? Чому стільки хайпа навколо них?
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11.10.2022 23:59 Відповісти
Вроді дививсч що 40 км і 20км по висоті.Досить непогано для середньої дальності.Виходить що кращі за буки.Тільки б ракет вдосталь було.
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12.10.2022 01:50 Відповісти
дякуємо...
хоча трошки (та й не трошки!!) шкода що не два дні тому....але хто зна що попереду????
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11.10.2022 18:11 Відповісти
Неожиданно быстро наши раскочегарились.
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11.10.2022 18:15 Відповісти
это вам кажется что быстро. Если уже передали значит украинский экипаж (как минимум два) уже прошёл обучение по управлению этой вундервафлей. А обучение там не 2 дня и не 2 недели а значительно дольше, Значит процес по передаче был запущен значииииительно раньше.
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11.10.2022 18:36 Відповісти
У нас СДПГ десять лет блокировало разработку дронов для бундесвера, с каждым новым парламентским сроком создавая очередную "комиссию по этике". Ежу понятно, что человека с улицы за такую систему не посадишь.

Но я не побоюсь предположить, что Украинские Защитники уже прошли подготовку в Германии и на мардерах, и на леопардах, на случай, если их решаться передать - и их до сих пор не передали. А с Ирисом, как говорил бульбаракан, "тшык-тшырык".

Впрочем, думаю, объясняется это в первую очередь тем, что Ирисы - исключительно оборонительное оружие, и тут надо быть совсем уж афдшнутой вагенкнехтшей, чтобы противится их поставке.
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11.10.2022 19:03 Відповісти
Вряд ли было какое-либо обучение на немецких БМП и танках, хотя тут есть некоторая вероятность.

Но больше вероятность в том, что эти iris-t (хотя это же название ракеты по сути аим120 той же самой, сам комплекс как-то иначе должен называться) имеют какой-то скрытый геомаячок, который в непрерывном режиме будет сливать информацию кацапам (он не сразу включится, через неделю по таймеру активирует гпс и радиоканал связи с кацапским агентом в 100км поблизости), чтобы его как раз поразили или наоборот не били по нему. Или работать не будут, там будет какой-то косяк, скажем 1 раз выстрелит пусковая установка и на ремонт назад.

Если бы была заинтересованность защитить нас от ракет тотальным образом, ее могли решить целым рядом других способов. От старых пэтриотов до тех же старых самолетов, но которые вполне сбивают эти крылатые ракеты самостоятельно. В западном создании ПРО - это эскалация, очень много вопросов было с американской ПРО, т.к. по старому договору с СССР допускалась только одна система ПРО над конкретным местом (Москва и ракетная базы в США соответственно), т.к. в ПРО ядерные ракеты были тогда. Да данный момент нулевой или даже отрицательный ответ на референдумы (тотальная эскалация) и на ракетные удары по гражданской инфраструктуре в террористических целях (тотальная эскалация). На оба события просто нулевая реакция, осуждения и обещания без содержания. Эту ПВО итак бы дали как раз в этот срок.
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11.10.2022 19:20 Відповісти
Ваш допис про ПРО це той випадок коли треба чітко пояснити що мається на увазі а не використовувати загальне поняття. Ви написали про ПРО для оборони від ракет з ядерними боєголовками - але це лише один з видів ПРО. Навіть на деяких танках використовують системи ПРО (для захисту від ПТУР ).
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11.10.2022 20:17 Відповісти
супер
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11.10.2022 18:15 Відповісти
Поживемо- побачим.
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11.10.2022 18:16 Відповісти
подивимося на що це залізо здатне
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11.10.2022 18:24 Відповісти
Что-то мне кажется,что не сегодня.Как только пошли разговоры о передаче четырех систем в Одессу резко перестали попадать.Так что может это уже и не первая,а может их не 4,а поболее(я оптимист,если что😁).
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11.10.2022 18:24 Відповісти
Молодці Німці, і це не сарказм, бо вони дійсно молодці, що поставили таку зброю. Щира їм подяка. Ну а зрадо...м - все і завжди погано, от коли асфальтували Україну, тоді їм було весело. Дуже добре пам'ятаю, як тут мене "покривали лайном", шо я нічого не розумію. Зате дивись, які дороги! Ну, і? Дивіться тепер ви, довбні, на ті ваші дороги. Співчуваю всім постраждалим від московитів.
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11.10.2022 18:25 Відповісти
Когда станет на боевое дежурство и посбивает немного вражеских летающих аппаратов - тогда и можно уже сказать, что да, где-то в необъятных степях и лесах стоит немецкое ПВО.

Когда так сливают идентифицирующие подробности - её продвижение и потом - расположение могут легче вычислить и целиться индивидуально по ней, выпустят штук 30 подряд ракет, даже говняных советских - хотя бы одна может прорваться и попасть по пусковой установке или радару, а ведь мы её несколько месяцев ждали!

Потому ни в коем случае нельзя публиковать, что куда направилось, как эти дебилы из шпигеля. Враг для разведки десятки БПЛА пускает, а вы им всю информацию на блюдечке выдаёте и так.
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11.10.2022 18:29 Відповісти
У штатах з'явилась така думка , передати нам системи ППО ті , що замовила Саудівська Аравія. Якщо це стане реальним , то буде дуже добре.
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11.10.2022 18:31 Відповісти
цілком можливо. особливо після того як Салман по суті кинув Байдена і підіграв ***** із зменшенням видобутку нафти.
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11.10.2022 21:03 Відповісти
Чтобы накрыть всю Украину, надо где-то 134 единицы. Так что просим еще.
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11.10.2022 18:43 Відповісти
Не факт, що стільки є у всій Європі разом взятій.
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11.10.2022 18:56 Відповісти
В США например около 900 единиц PATRIOT. Наверное надо перешерстить все склады и базы хранения, и запустить в производстве на конвеер большие товарные партии по системе ленд-лиз.
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11.10.2022 19:22 Відповісти
кроме единиц, нужны ракеты, связь, логистика, обученные расчёты, не пиши больше нигде этой ерунды, тут бы хоть десяток комплексов дали и то будет огромная помощь
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11.10.2022 19:26 Відповісти
То есть просить много, это есть плохо для закрытия неба над Украиной ??? Обучение, ракеты и логистику естественно никто не отрицает. Это же ежику ясно.
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11.10.2022 19:30 Відповісти
Просити багато у того, хто тобі нічого не винен - великий шанс бути посланим нахєр. Невже це не очевидно?
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11.10.2022 23:52 Відповісти
Вы сами считали или помог кто?
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11.10.2022 22:13 Відповісти
Дякуємо!
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11.10.2022 18:46 Відповісти
Щоб якось закрити наш повітряний простір потрібно як мінімум пів сотні таких комплексів.
Але й за те спасибі.
А ось американці явно зажали свої Patriot.
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11.10.2022 19:11 Відповісти
Я так розумію, що для більш успішної боротьби з крилатими ракетами було б непогано мати і літачок з системою AVACS.
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11.10.2022 19:44 Відповісти
Ну нехай Франція свої Хокаї передасть - один авіаносець погоди не робить плюс Хокаї компактні і їх можна напевно використовувати з невеликих аєродромів.
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11.10.2022 20:34 Відповісти
О! Нарешті пішли серьозні запроси
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11.10.2022 23:50 Відповісти
Ви ще ідіоти розкажіть в який час і де буде їхати комплекс. Є поговірка,2краще з розумним втратити,ніж з дураком знайти2 Хіба можна весь час розповідать коли і де передається зброя з Європи. Ще раз--недоумки.
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11.10.2022 20:30 Відповісти
одну??? их надо сотня или две!!!
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11.10.2022 21:08 Відповісти
Міняю на асфальт. Приходьте в 2019 році
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11.10.2022 23:51 Відповісти
Вислюк прикроет свой глууубокий бункер.
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11.10.2022 21:40 Відповісти
Могут, когда хотят!
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12.10.2022 01:51 Відповісти
З початку війни нам дали ~50 млрд. допомоги. Вартість розробки ракетного комплексу 0.5 млрд.
Вартість модернізації ракетного комплексу 0.1 млрд.


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12.10.2022 04:11 Відповісти
Треба обовязково про це писати? Ще забули намисати де установили цю систему. Просто цирк якийсь.
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12.10.2022 07:52 Відповісти
 
 