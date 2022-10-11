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Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України, - Столтенберг

столтенберг

Генсекретар НАТО Столтенберг заявив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми додали два оголошення від наших союзників, зокрема від наших союзників - Німеччини та США, які погодилися надати більш сучасні системи ППО для України. Німеччина учора про це заявила, США також про це наголосили. Ми знаємо, що вони оголосили свою готовність надавати потужні системи", - сказав Столтенберг.

Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

"Ми розуміємо, що ці системи досягають вже більших результатів на полі бою в України. Вже багато ракет було знешкоджено, як раз системами ППО, які Україна отримала. Так, завжди буде потреба більшої кількості. Як раз цього тижня, завтра, після зустрічі з міністром оборони України Резніком ми будемо говорити про те, що зараз потребує Україна, яку амуніцію потребує", - додав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда подзвонив Зеленському після термінових консультацій зі Столтенбергом

Автор: 

НАТО (6408) ППО (3142) допомога (8288) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+28
Вы только там не спешите, главное путлера не спровоцировать и избежать эскалации. А точно и самое главное что бы война не вышла за переделы Украины
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11.10.2022 16:42
+23
Ну так Украина с 2019 года это делала. А ЗЕ вообще увидел "мир в глазах путина". Разве не так? Что вы всё на НАТО плюете, когда сами ничего не делали по укреплению и усилению ПВО и ПРО. Куда деньги закопали? В дороги. А теперь все виноваты.
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11.10.2022 16:47
+17
Чим більше рашка пижиться, тим більше світ прозріває і дає нам зброї ...
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11.10.2022 16:40
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Чим більше рашка пижиться, тим більше світ прозріває і дає нам зброї ...
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11.10.2022 16:40 Відповісти
Треба не розглядати, а давати. У нас немае часу.
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11.10.2022 16:52 Відповісти
Якщо батько дуже захотів, то мати має виносити дитину за два місяці. А інакше вона - брехлива паскуда.
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11.10.2022 17:20 Відповісти
Так вже восьмий місяць 'бєремєнності' НАТО йде. Так що через місяць він щось народить, бл.
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11.10.2022 17:56 Відповісти
Слушна ідея. Я щиро сподіваюся що учаться і пілоти, і танкові екіпажі, і зенітники, і механи для всього звіринця. А також розбудовується логістика розходників та ремонтів.
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11.10.2022 18:07 Відповісти
На мою думку за останні 3 роки ми могли і самі краще підготуватися.
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11.10.2022 17:35 Відповісти
Якщо людина висловлює власну думку, то її треба підтверджувати фактами та аргументами. Прошу пана надати статистику. Скільки оборонних підприємств, робочих рук, фінансування і т.д.? Можливо і могли б, частково, підготуватися, зробивши вчителям, лікарям, поліцейським зарплати по 3 тисячі грн. Так що без західної допомоги "нам *******, **** не ясно?" ©. (P.S. Про асфальт я знаю. Голосував за Порошенка).
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11.10.2022 19:15 Відповісти
Для початку треба уважно глянути стрічку, на яку цитату була моя цитата. Потім в контексті моєї фрази є "... і самі краще ...", що ні в якому разі не применшує допомогу партнерів, але робить наголос на останніх трьох роках підготовки до невідворотньої війни. Далі маніпуляція з Вашого боку зарплатами бюджетників це чистий популізм, ніхто до цього не призиває. Доречи медична реформа почалась набагато раніше. Тут більше питань до величезному крадівницьтву і кумовству у владі та закриттю або гальмуванню майже всіх оборонних проектів, а в деяких випадках і в реальних поступках агресору (відвід військ, перестати стріляти коли по Вам стріляють, розмінування, засудження патриотов, розмінування, привід у всі гілки влади явних зрадників та колаборантів). Все це є у відкритому доступі і дуже часто, майже у кожній стрічці, озвучується на цьому сайті, в тому числі і журналістами Цензора во главі з Бутусовим.
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12.10.2022 09:03 Відповісти
Нафіга ти пишеш українською через гугл перекладача? Ти або троль, або довбень.
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12.10.2022 18:58 Відповісти
Я нікого не ображав, тому відповім Вашими словами з попереднього посту: "....Якщо людина висловлює власну думку, то її треба підтверджувати фактами та аргументами...."
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12.10.2022 22:24 Відповісти
Припинити, а не "перестатати". Закликати, а не "призивати". На чолі, а не "во главі". Патріотів, а не "патриотов". До величезного крадівництва і кумівства, а не "до величезному крадівницьтву і кумовству". Прихід до всіх гілок влади, а не "привід у всі гілки влади". Достатньо аргументів? Можливо, це просто помилки, але дуже схоже на машинний переклад.
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12.10.2022 23:08 Відповісти
Повірте мені, гугл переклав би набагато краще )) Раз Вам так цікаво, то принципово я перейшов на українську мову 8 років тому, думаю називати причину не треба. До того розмовляв на 90 відсотків російською. Плюс до того я живу в регіоні, де чистої української майже нема і всі розмовляють різними діалектами, як кажуть по місному. Думаю по цьому все, але якщо є питання по змісту моїх постів, то будь ласка...
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13.10.2022 08:57 Відповісти
Є питання.
Я ніколи не перекладав гуглом. Ти кажеш, що він переклав би краще, отже, ти його використовував.
"До того розмовляв на 90 відсотків російською". Цікаво, як нарахував 90 відсотків (чому не 85, або не 92), вів підрахунок?
"я живу в регіоні, де чистої української майже нема і всі розмовляють різними діалектами"
Можеш жити хоч у Антарктиді. Яка різниця де ти живеш. Ми спілкуємося літературною мовою, до того ж не усною, а письмовою. Я багато років бував в українських селах (від Чернігова до
Одеси, від Луганська до Ужгорода), і, що я маю писати на діалектах?
Я не старий, та і не молодий вже, але вираз "по місному" бачу вперше. Паливо, да?
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16.10.2022 20:52 Відповісти
В останньому пості я запитав, чи є питання про інформаційну складову в моїх повідомленнях, тобто по темі, але ви знову перейшли на особистості. Гаразд, ще раз відповім. Раз не чув, значить не був, раджу ще раз завітати на Закарпаття і поспілкуватись з місцевими мешканцями. Раз не переводив на Гуглі нічого за все життя на різні мови, значить або поліглот, або рідко спілкуєшся з іноземцями. Раз не розумієш як спілкуються люди, як виражають кількість у відсотках приблизно, то ти або взагалі не спілкуєшся з людьми в реалі, або не маєш друзів, або маєш таких самих задрочів як сам. Вже не цікаво з тобою сперечатись. Продовжуй і далі шукати собі співрозмовників відповідно до свого інтелекту та запитів.
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17.10.2022 09:20 Відповісти
Слухай, це ні про що. Ти написав, що могли краще підготуватися (могли, але маємо те, що маємо). Моя думка: як би зелені не готувалися (забравши гроші у вчителів, лікарів, поліціїї, чиновників (так, у них забрати щось мало б сенс), все одно, зробили б 20 ракет які б не вплинули не хід війни. Ми тримаємося на зовнішній матеріальній допомозі. Наші хлопці і дівчата віддіють найдорожче - життя і долі. Як би не готувалися, самостійно ми б не вистояли. Про що ми сперечаємося?
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18.10.2022 17:00 Відповісти
Сперечаємось про те, що треба було щось робити для оборонки, виділяти кошти, підтримувати діючи проєкти, закупати броніки, Вільхи і Нептуни (і повірте далеко не 20 ракет), Гром 2 (який навіть на параді засвітився і все!) ... А на сам перед перестати (чому перестати, не починати) красти на таких проєктах як Велике крадівництво, не зливати Коломойському та іншим державне бабло в судах та під сумнівні пролобійовані проєкти. Готуватись серйозно до неминучої війни, а не фіглювати і збиратись на шашлики, судити патриотов, волонтерів, військових керівників, політичних опонентів, при цьому максимально заводити у владу всіяких зрадників, промоскальські налаштованих політиків ублюдків і захищати їх навіть коли вони повністю розкрились і обхєзались.

P.s. І да, я вважаю, що зелені якщо і готувались до війни, то тільки в плані як здати москалям сухопутний коридор до Криму і САЙТІСЬ ПА СЕРЕДИНЄ.
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19.10.2022 09:07 Відповісти
А, хіба я проти? Давай трильйон на оборонку, давай 2 трильйони на діючи проєкти, закупати броніки, Вільхи і Нептуни. Я не апологет зелених. Я голосував за Порошенка. Можливо, якщо б він обрався на 2-й строк, він вкладав більше фінансів у армію. Я казав не про це. Я казав, що хто б не був Президентом, витримати російську навалу ми одні не змогли б.
"А на сам перед перестати (чому перестати, не починати) красти на таких проєктах як Велике крадівництво, не зливати Коломойському та іншим державне бабло в судах та під сумнівні пролобійовані проєкти. Готуватись серйозно до неминучої війни, а не фіглювати і збиратись на шашлики, судити патриотов, волонтерів, військових керівників, політичних опонентів, при цьому максимально заводити у владу всіяких зрадників, промоскальські налаштованих політиків ублюдків і захищати їх навіть коли вони повністю розкрились і обхєзались."
Можу підписатися під кожним словом. Але це позиція: "за все хороше проти всього поганого" Життя, нажаль, набагато складніше. Моїм батькам теж обіцяли, що комунізм настане у 1980-му.
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19.10.2022 19:30 Відповісти
Ты, Аврелий, мудак. Человек старается использовать украинский, даже если он не владеет им в совершенстве. Ты уверен, что обливать за это гавном и есть настоящий украинский патриотизм?
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19.10.2022 09:33 Відповісти
Мудак, так мудак. Интернет все стерпит. Ты уверен что прочитал всю ветку и понял суть моей дилетантской, личной критики? Моя претензия, изначально, была не к языку, а к сути утверждения. Я не цеплялся за грамматику и орфографию. Просто есть много людей, маскирующихся под украинцев, и пишущих с помощью переводчика.
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19.10.2022 19:02 Відповісти
Если ты достаточно вменяемый, можешь провести такой эксперимент - переведи "безграмотное" сообщение на русский и переведи его гуглем на украинский и убедись, что гугл таких ошибок не делает. О чём тебе и написал оппонент.
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20.10.2022 10:15 Відповісти
Я написал: "Можливо, це просто помилки, але дуже схоже на машинний переклад". Я не обвинял, просто усомнился. Есть много тролей, маскирующихся под украинцев через машинный перевод. Если человек учит украинский, или забыл какие-то правила, или сделал опечатку - проблем нет. Я не филолог, и не падаю в обморок от ошибок. Наоборот, всячески буду приветствовать его усилия по изучению языка. Но, изначально моя претензия была не к форме поста, а к его сути.
"переведи "безграмотное" сообщение на русский и переведи его гуглем на украинский и убедись, что гугл таких ошибок не делает." Делает.
Зачем его переводить? Суть в том, что "безграмотное" сообщение изначально пишется на русском, а при переводе теряет смысл. Например, человек пишет: "Пол Маккартни", а перевод выдает - "Підлога Маккартні". Пишет: "Муки совести", перевод: "Борошна совісті".
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20.10.2022 16:56 Відповісти
Друг мой, ну ты вроде как почти вменяемый, поэтому я тебе поясню - мой пост про про "безграмотное" сообщение имел в виду не "бессмысленное" порождаемое переводом пидлогу Маккартни.
Гугл не делает грамматических ошибок, типа " Патріотів, а не "патриотов".
" . Что до данного конкретного случая - действительно,текст выгладят если не подозрительно, то странно....
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21.10.2022 09:35 Відповісти
"безграмотное" сообщение имел в виду не "бессмысленное" порождаемое переводом пидлогу Маккартни.
Ошибки перевода порождает не суть послания. Машинный перевод ошибается при переводе любых текстов. Умных, глупых, средних и т.д. Это индикатор. Видишь, ты пишешь по-русски, я тебе отвечаю - проблем нет. Потому, что никто не хочет ни под кого закосить.
Еще раз, Я написал: "Можливо, це просто помилки, але дуже схоже на машинний переклад". Я не обвинял, просто усомнился. Обвинения я даже не выдвигал. Я апеллировал к тезису: "Могли бы и лучше подготовится за 3 года". Да -могли бы. Но теория - одно, а практика - другое. Исходить надо из даности. Армию гробили 30 лет. Порох сделал (не сделал) одно, Зеля сделал (не сделал) - другое. Больше всего меня удручает эта детерминация на зелеботов и порохоботов. Люди упускают объективные вещи, руководствуясь субъективным восприятием и эмоциями.
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21.10.2022 18:51 Відповісти
Мой Марк! Затруднительно писать вертикальными иероглифрми, поэтому я перенесу твой пост в свою ветку и отвечу там:
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22.10.2022 10:40 Відповісти
Давно пора
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11.10.2022 16:40 Відповісти
Вы только там не спешите, главное путлера не спровоцировать и избежать эскалации. А точно и самое главное что бы война не вышла за переделы Украины
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11.10.2022 16:42 Відповісти
Ну так Украина с 2019 года это делала. А ЗЕ вообще увидел "мир в глазах путина". Разве не так? Что вы всё на НАТО плюете, когда сами ничего не делали по укреплению и усилению ПВО и ПРО. Куда деньги закопали? В дороги. А теперь все виноваты.
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11.10.2022 16:47 Відповісти
Нам даже Стингеры продавать не хотели перед самой войной. ПРО западное намного эффективнее наших. Нам ПРО просто бы отказались продавать. Так что вина Запада есть и не нужно ляля
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11.10.2022 16:49 Відповісти
Кому їх було давати? Кадру який молов «не нагнітайте», «они тоже люди» і т.п.
забули,як літаки зі зброєю приймали «радісно»?
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11.10.2022 17:29 Відповісти
Ну ладно стрингеры а вербы,громы,Нептуна,стугны почему в войска не закупали?
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11.10.2022 17:54 Відповісти
А шо в Польші робиш?
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11.10.2022 17:09 Відповісти
У мене інша точка зору, але втручуся за опонента, а якщо йому більше 60 або він давно як схоже по ніку громадянин Польщі
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11.10.2022 17:46 Відповісти
А чому їм поспішати? В них все нормально. Це ми спішимо, бо самі свої гроші всі до копійочки зарили в асфальст, а зараз звинувачуємо, що нам щось захід не дає? Тисячний раз повторюю одне і теж саме - беріть свою зброю, вам "бариги" залишили "Нептун", "Грім 2", "Вільху М",. "Вербу", "Буревій", "Стугна", САУ "Богдана" і ледь недобудовану свою ППО. То де вони? Краще гульбище по Трускавцях і шашлики?
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11.10.2022 17:24 Відповісти
Так стаду всі повинні, ти що, барига не подобався, військовий податок в 1% не пободався, а теперь чогось, весь світ нам ПОВИНЕН, дякую кажіть ******, і Похоху і НАТО
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11.10.2022 18:12 Відповісти
Коли вже нарешті ?
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11.10.2022 16:45 Відповісти
Розглядати, аналізувати та погоджувати довго будете? До Різдва встигнете набалакатись?
Надали б тишком-нишком, а потім обговорюйте, розглядайте хоч до другого пришестя!
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11.10.2022 16:45 Відповісти
Поки це чмо, столтенберг, буде головою нато - Україні від нато не буде ніякої допомоги.
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11.10.2022 16:47 Відповісти
Секретарь Нато не решает вопросы, он не диктатор ***** владимирович, он просто озвучивает то, что решают коллективно министерства и правительства стран блока. И такая же беда с президенством Байдена, премьерством Трасс и тд- они могут иметь свои хотелки, но не они решают выполнимо это или нет, а палаты, парламенты и даже народ. Это демократия.
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11.10.2022 17:16 Відповісти
Обороняться само собой но нам нужно то чем можно киздить касапов до границы и дальше.
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11.10.2022 16:51 Відповісти
что-нибудь стингероподобное подкинут к новому году.
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11.10.2022 16:51 Відповісти
хорошо бы хоть Avenger получить, несколько десятков
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11.10.2022 17:00 Відповісти
не розглядати треба а терміново постачати
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11.10.2022 16:52 Відповісти
давно слышим в час по чайной ложке
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11.10.2022 16:52 Відповісти
Что бы полность перекрыть территорию Украины нужно 50 дивизионов NASAMS, то есть 200 установок. Что бы очень хорошо перекрыть территорию Украины нужно 10-15 дивизионов. Каждый перекрывает площадь 11304 км. квадратных
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11.10.2022 16:55 Відповісти
Що б мати 50 дивізіонів NASAMS треба мати спеціалістів на 50 дивізіонів, ремонтну базу на 50 дивізіонів, логістику БК на 50 дивізіонів тощо. В цьому і є основна проблема що її необхідно вирішити ДО передачі власне 50 дивізіонних комплектів обладнання.
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11.10.2022 17:18 Відповісти
більше чим надали...чи більше чим плануєте????
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11.10.2022 16:56 Відповісти
-- ще хочу вам дати зброї
-- а шо, хіба ви вже давали?
-- ні, вже хотів
-----------
*по-факту, НАТО Україні дало за весь час тільки цистерну палива
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11.10.2022 17:05 Відповісти
Дякую пан Йенс, але дуже довго ромірковувати не можна, лисий оркогенерал армагедон (він же суровікін) зібрався нас заморозити
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11.10.2022 16:56 Відповісти
А коли розглянуть, весною ? Нам треба щоб доставили вже вчора
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11.10.2022 16:57 Відповісти
суки!!! вони тільки збираються разглядати пропозиції!!! Українці гинуть вже вісім місяців, а вони за негритят переживають лишень - шоп ті не зголодніли бува, то швиденько знайшли спосіб як у нас зерно вилучити, паскуди!!!
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11.10.2022 17:00 Відповісти
Феєрична маячн..
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11.10.2022 17:20 Відповісти
Поки у нас на чолі зрадники НАТО нічого давати не будуть
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11.10.2022 17:01 Відповісти
Пока НАТО не закроет небо над Украиной толку не будет, а все остальное просто трёп
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11.10.2022 17:05 Відповісти
Та досить вже сцяти - закрийте нам небо!
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11.10.2022 17:08 Відповісти
Тільки не беріть майстер-клас з оперативності у Шольца.
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11.10.2022 17:16 Відповісти
а разве с польской территории нельзя накрыть львовскую область Пэтриотами?
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11.10.2022 17:31 Відповісти
Сейчас две, а после по одной каждый месяц....
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11.10.2022 18:01 Відповісти
А куди Заходу поспішати?
Вони прекрасно розуміють що Раша роззброюється, витрачаючи дорогі ********** по чужій території.
Бо як тільки дадуть ППО та ПРО в достатній кількості, то ракетні обстріли припиняться (росіяни ж не безнадійні ідіоти, навіщо "пуляти" якщо результату нуль.
А значить у них залишиться більше ракет, які, "в разі чого...", полетять вже в країни НАТО.
От і весь розрахунок.
Давати те, і в таких кількостях, щоб не розвіювати "российский боевой задор".
Типу, нехай стріляють, не по Європі ж стріляють.
Швидке припинення війни не потрібне Заходу, бо їм потрібен (правда як і нам) внутрішній розвал РФ.
Але вони платять за це грішми, а ми життями.
Зрозуміло, що ми багато витратили часу, змарнували масу можливостей для виробництва власної ППО, але історія не має поняття "...от якби колись ми зробили по іншому...", так, якби у бабусі були причиндали, вона була б дідусем.
Маємо, що маємо, і тепер, заткнувши у власну дупу, власну гординю, вимушені просити і чекати.
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11.10.2022 18:02 Відповісти
О передаче 5 насамсов и 2 (или сколько?) айрисов было объявлено ещё несколько месяцев назад.

Это заявление на уровне "мы дадим вам 26 хаймарсов с ракетами дальностью 80 км" - вы их уже дали, дайте ещё больше или не ...
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11.10.2022 18:19 Відповісти
НАТО не даёт, т.к. РФ это мини проблема дл НАТО. Основная проблема это Китай с Тайванем. На Тайване TSMC делает 50% всех чипов, которые идут в Apple, nVidia итп. Стратегически важная страна. Так вот все, что сюда высылает НАТО, захваченные/подбитые экземпляры через РФ идут в Китай на обратный инжиниринг. С ПВО та же история - русский будет учиться их преодолевать, а весь опыт будет слит Китаю для его Тайваньской войны. Китай делает вид, что он не при делах, но он основной бенефициар войны в Украине. Дешевые энергоресурсы РФ + intelligence по технике НАТО.
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11.10.2022 18:21 Відповісти
Когда
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11.10.2022 18:29 Відповісти
Дичь не несите , мини проблема , жрать вы , что будете , мини чипы с Тайваня . Кремль , весь корень Зла , а Китай, так на подтанцовке , Китай боится воевать , последняя война была во Вьетнаме , выгребли ******** и больше не воевали
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11.10.2022 18:37 Відповісти
Ну чикати, Це таке . Можно что то и сейчас делать , покупать дроны , запускать огненные шары при попутном ветре , запускать все что летит . Начать массво производить Р-9 , ( Фау) дешево и сердито .
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11.10.2022 18:44 Відповісти
 
 