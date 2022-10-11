Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины, - Столтенберг

Генсекретарь НАТО Столтенберг заявил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Мы добавили два объявления от наших союзников, в частности от наших союзников – Германии и США, которые согласились предоставить более современные системы ПВО для Украины. Германия вчера об этом заявила, США также об это подтвердили. Мы знаем, что они объявили свою готовность предоставлять мощные системы", – сказал Столтенберг.

Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

"Мы понимаем, что эти системы достигают уже больших результатов на поле боя у Украины. Уже многие ракеты были обезврежены, как раз системами ПВО, которые Украина получила. Да, всегда будет потребность большего количества. Как раз на этой неделе, завтра, после встречи с министром обороны Украины Резниковым мы будем говорить о том, что сейчас нуждается Украина, в какой амуниции нуждается", - добавил Столтенберг.

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