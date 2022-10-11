Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины, - Столтенберг
Генсекретарь НАТО Столтенберг заявил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Мы добавили два объявления от наших союзников, в частности от наших союзников – Германии и США, которые согласились предоставить более современные системы ПВО для Украины. Германия вчера об этом заявила, США также об это подтвердили. Мы знаем, что они объявили свою готовность предоставлять мощные системы", – сказал Столтенберг.
Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.
"Мы понимаем, что эти системы достигают уже больших результатов на поле боя у Украины. Уже многие ракеты были обезврежены, как раз системами ПВО, которые Украина получила. Да, всегда будет потребность большего количества. Как раз на этой неделе, завтра, после встречи с министром обороны Украины Резниковым мы будем говорить о том, что сейчас нуждается Украина, в какой амуниции нуждается", - добавил Столтенберг.
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Я ніколи не перекладав гуглом. Ти кажеш, що він переклав би краще, отже, ти його використовував.
"До того розмовляв на 90 відсотків російською". Цікаво, як нарахував 90 відсотків (чому не 85, або не 92), вів підрахунок?
"я живу в регіоні, де чистої української майже нема і всі розмовляють різними діалектами"
Можеш жити хоч у Антарктиді. Яка різниця де ти живеш. Ми спілкуємося літературною мовою, до того ж не усною, а письмовою. Я багато років бував в українських селах (від Чернігова до
Одеси, від Луганська до Ужгорода), і, що я маю писати на діалектах?
Я не старий, та і не молодий вже, але вираз "по місному" бачу вперше. Паливо, да?
політиківублюдків і захищати їх навіть коли вони повністю розкрились і обхєзались.
P.s. І да, я вважаю, що зелені якщо і готувались до війни, то тільки в плані як здати москалям сухопутний коридор до Криму і САЙТІСЬ ПА СЕРЕДИНЄ.
"А на сам перед перестати (чому перестати, не починати) красти на таких проєктах як Велике крадівництво, не зливати Коломойському та іншим державне бабло в судах та під сумнівні пролобійовані проєкти. Готуватись серйозно до неминучої війни, а не фіглювати і збиратись на шашлики, судити патриотов, волонтерів, військових керівників, політичних опонентів, при цьому максимально заводити у владу всіяких зрадників, промоскальські налаштованих
політиківублюдків і захищати їх навіть коли вони повністю розкрились і обхєзались."
Можу підписатися під кожним словом. Але це позиція: "за все хороше проти всього поганого" Життя, нажаль, набагато складніше. Моїм батькам теж обіцяли, що комунізм настане у 1980-му.
"переведи "безграмотное" сообщение на русский и переведи его гуглем на украинский и убедись, что гугл таких ошибок не делает." Делает.
Зачем его переводить? Суть в том, что "безграмотное" сообщение изначально пишется на русском, а при переводе теряет смысл. Например, человек пишет: "Пол Маккартни", а перевод выдает - "Підлога Маккартні". Пишет: "Муки совести", перевод: "Борошна совісті".
Гугл не делает грамматических ошибок, типа " Патріотів, а не "патриотов".
" . Что до данного конкретного случая - действительно,текст выгладят если не подозрительно, то странно....
Ошибки перевода порождает не суть послания. Машинный перевод ошибается при переводе любых текстов. Умных, глупых, средних и т.д. Это индикатор. Видишь, ты пишешь по-русски, я тебе отвечаю - проблем нет. Потому, что никто не хочет ни под кого закосить.
Еще раз, Я написал: "Можливо, це просто помилки, але дуже схоже на машинний переклад". Я не обвинял, просто усомнился. Обвинения я даже не выдвигал. Я апеллировал к тезису: "Могли бы и лучше подготовится за 3 года". Да -могли бы. Но теория - одно, а практика - другое. Исходить надо из даности. Армию гробили 30 лет. Порох сделал (не сделал) одно, Зеля сделал (не сделал) - другое. Больше всего меня удручает эта детерминация на зелеботов и порохоботов. Люди упускают объективные вещи, руководствуясь субъективным восприятием и эмоциями.
забули,як літаки зі зброєю приймали «радісно»?
Надали б тишком-нишком, а потім обговорюйте, розглядайте хоч до другого пришестя!
-- а шо, хіба ви вже давали?
-- ні, вже хотів
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*по-факту, НАТО Україні дало за весь час тільки цистерну палива
Вони прекрасно розуміють що Раша роззброюється, витрачаючи дорогі ********** по чужій території.
Бо як тільки дадуть ППО та ПРО в достатній кількості, то ракетні обстріли припиняться (росіяни ж не безнадійні ідіоти, навіщо "пуляти" якщо результату нуль.
А значить у них залишиться більше ракет, які, "в разі чого...", полетять вже в країни НАТО.
От і весь розрахунок.
Давати те, і в таких кількостях, щоб не розвіювати "российский боевой задор".
Типу, нехай стріляють, не по Європі ж стріляють.
Швидке припинення війни не потрібне Заходу, бо їм потрібен (правда як і нам) внутрішній розвал РФ.
Але вони платять за це грішми, а ми життями.
Зрозуміло, що ми багато витратили часу, змарнували масу можливостей для виробництва власної ППО, але історія не має поняття "...от якби колись ми зробили по іншому...", так, якби у бабусі були причиндали, вона була б дідусем.
Маємо, що маємо, і тепер, заткнувши у власну дупу, власну гординю, вимушені просити і чекати.
Это заявление на уровне "мы дадим вам 26 хаймарсов с ракетами дальностью 80 км" - вы их уже дали, дайте ещё больше или не ...