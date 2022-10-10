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Новини Війна
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Дуда подзвонив Зеленському після термінових консультацій зі Столтенбергом

дуда,зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.

"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - заявив Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Канцелярія польського президента також повідомила, що Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща обговорює зі США розміщення ядерної зброї, - Дуда

Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.

"Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу", - написав він.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) Дуда (770)


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Топ коментарі
+24
кацапи не довольні
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10.10.2022 19:30
+18
Столтенберг - політичний імпотент!
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10.10.2022 19:37
+16
У нашого бідосика (чи в авторського колективу студії "увартал-95") скінчилися ідеї і він знову затягнув пісеньку "Про закрите небо". Асфальт, чомусь, у війні не допомагає, а "чарівні пєндалі" від Заходу стають все сильнішими та частішими... Ще й Порох, барига клятий, армію озброює, Притула, крадій-брехло, гроші знову збирає, а для лисого і мордатого з кварталу ордени-медальки ще не надійшли... Як же важко бути найвеличнішим!
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10.10.2022 19:37
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«З іншими європейськими народами можна досягати мети людинолюбними способами, а з російським - не так... Я маю справу не з людьми, а з тваринами, яких хочу переробити в людей». (Петро 1)
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10.10.2022 19:29 Відповісти
об'явити за бошку мєдвєва та ведмедєвой НАГОРОДУ. 2 млн. доллярів. за дімона 100 баксів за його шльондру
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10.10.2022 19:48 Відповісти
а зеля сказав- я хочу подивитися в очі.. надо просто перестать стрелять .. і іншу лабуду.. ну дивись.. в очі..
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10.10.2022 19:30 Відповісти
А про можливість прикрити Польськими ППО західну Україну ніяк не обговорювали? Шкода...
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10.10.2022 19:30 Відповісти
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10.10.2022 20:28 Відповісти
а хто клістрони з ппо знімав, хто схему поставки злив? а тепер воно про людей згадало. яке ж ти мерзенне гівно зелене
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10.10.2022 20:31 Відповісти
зеленский гнида и ворюга,но разберемся мы с ним после нашей победы.
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10.10.2022 20:34 Відповісти
нема ніякої "західної України"! є захід, схід, північ, південь, центр України!
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10.10.2022 19:58 Відповісти
кацапи не довольні
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10.10.2022 19:30 Відповісти
"ни одного моста не разрушено кроме пешеходного"-мост Кличко цел стекла поменять по бокам и все видео после https://www.youtube.com/watch?v=Szf3xqrjAvo КЛИЧКО відвідав МІСТ: ПЕРШІ ЕМОЦІЇ
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10.10.2022 19:39 Відповісти
психологический, показательный характер

Не исключено, что так и было. Потому что уже боятся ответки. А так вроде порадовали х..ло и остальных агрессивных мраzей, типа калдырова, но на что-то более серьёзное уже кишка тонка.
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10.10.2022 20:05 Відповісти
Поки ми 1 на 1 --- як самотньо на ціи планеті Земля .
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10.10.2022 19:35 Відповісти
1 на 1 с зєльоной шоблой? чи про що ви?
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10.10.2022 19:47 Відповісти
Нужно снятие ограничений на поставки вооружений. Всё остальное только продолжит страдания мирных жителей.
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10.10.2022 19:35 Відповісти
Столтенберг - політичний імпотент!
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10.10.2022 19:37 Відповісти
Ви ше забули додати: "та прихильник московії".
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10.10.2022 19:48 Відповісти
он просто сс*ло, как и вся европа с США до кучи
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10.10.2022 20:44 Відповісти
У нашого бідосика (чи в авторського колективу студії "увартал-95") скінчилися ідеї і він знову затягнув пісеньку "Про закрите небо". Асфальт, чомусь, у війні не допомагає, а "чарівні пєндалі" від Заходу стають все сильнішими та частішими... Ще й Порох, барига клятий, армію озброює, Притула, крадій-брехло, гроші знову збирає, а для лисого і мордатого з кварталу ордени-медальки ще не надійшли... Як же важко бути найвеличнішим!
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10.10.2022 19:37 Відповісти
Цими ударами путін хотів показати своєму бидлу, шо он отомстил за мост
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10.10.2022 19:38 Відповісти
рашу давно пора признать страной террористом но этого сделать не могут так как многие страны заключили союз по борьбе с международным терроризмом и этим странам придется вступить в войну с рашкой в случае признания ее террористической страной
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10.10.2022 19:38 Відповісти
следи за голосованием в Конгрессе США
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10.10.2022 19:55 Відповісти
Нас приймають в НАТО ?
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10.10.2022 19:40 Відповісти
Нет! Очень много стран против!
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10.10.2022 20:04 Відповісти
А ви , кацап, сидить мовчки , бо Вас із Іспанії попруть



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Реєстрація: 16.07.2022
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10.10.2022 20:09 Відповісти
Уася, тебе взагалі не питали
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10.10.2022 20:14 Відповісти
А чё вы?правда глаза режет?
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10.10.2022 20:17 Відповісти
А ти чого цим питанням переймаєшся ?
Козлорогий, паді..
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10.10.2022 20:59 Відповісти
Я смотрю тебе больше всех правда нравиться!
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10.10.2022 21:47 Відповісти
То ти сподіваєшся, що їх не вмовлять?
Сьогодні твоє ***** додало нам аргументів за аступ
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10.10.2022 22:04 Відповісти
Это твое *****!!!просто факт!!!а пукан у тебя рванул крепко
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10.10.2022 22:29 Відповісти
Поки що рвануло в тебе від щастя.
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11.10.2022 07:55 Відповісти
даёш ё!
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11.10.2022 08:00 Відповісти
До речі, чушка, ти би спочатку свій ізик вивчив. Сороміття яке..
Нравится, без Ь
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10.10.2022 22:20 Відповісти
невже щось усвідомили - побачим...
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10.10.2022 19:42 Відповісти
Сталингулаг

@StalinGulag

·

https://twitter.com/StalinGulag/status/1579444811635257345 4 ч

Генерал Лебедь вразумляет всех радующихся бомбардировкам

https://twitter.com/i/status/1579444811635257345
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10.10.2022 19:42 Відповісти
А чему радуются болотные питарасы ?

""Отличной" тактике? Всадить за 3 часа 85 ракет на 100+ млн.долл, чтобы что? Завалить с десяток мирняка и на полдня выключить свет и интернет? При этом потратить запас ракет, который наверняка копился с месяц. И? А дальше что? Испугались в Киеве? Думаю нет. Скорее всего добились поставленных задач.
А дальше Германия сегодня заявила, что срочно собирает G7 и наконец передает Украине ПВО IRIS, с передачей которых тянула несколько месяцев. И США сейчас наверняка передадут быстрее обещанные к Хаймарсам дальнобойные ATACMS.
И все это будет ежедневно прилетать по вашим парашинским "объектам" ..."

медведев взял в рот куй путина , а путин взял в рот куй медведева -вот вам и весь "судный день" , ***** рашистские !
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10.10.2022 19:44 Відповісти
Це скоріше для внутрішнього бидла - "вот какая атвєтка за мост! У-у-у! Как ми хахлов нагнули!"
А то охлос вже бунтувати вздумав, мол, сцарь нє настоящій, на фронті все просрав, йому міст розвалили, а він утерся.
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10.10.2022 19:54 Відповісти
А як шановне панове ідея: об'єднати тимчасово Польщу та Україну у єдину державу,наприклад конфедерації ,з правом України у любий час вийти з неї?
Таким чином Україна автоматично одержить статус члена НАТО, та ядерну парасольку.
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10.10.2022 19:48 Відповісти
не з цим презедентом і парламентом
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10.10.2022 19:58 Відповісти
На#уя?
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10.10.2022 23:08 Відповісти
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10.10.2022 19:49 Відповісти
і чонгар також
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10.10.2022 20:11 Відповісти
Знав 100500 % , бо таки хтось знав і попереджав про массовані ракетні удари... :

" Додано: Пон 10 жов, 2022 04:59https://forum.finance.ua/topic247991.html?start=24110#p5495262

"Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці."
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10.10.2022 21:12 Відповісти
https://youtu.be/IEuYrGU0YOw
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10.10.2022 19:54 Відповісти
‼️Поляки присвятили пісню Україні,дякуємо нашим сусідам за підтримку,"Подай руку Україні"!
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10.10.2022 20:11 Відповісти
Принимайте Украину в НАТО
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10.10.2022 19:55 Відповісти
Из 30 стран,19 против!!!не берут если даже одна против!
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10.10.2022 20:09 Відповісти
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10.10.2022 19:55 Відповісти
Сьогодні задонатив
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10.10.2022 20:19 Відповісти
после такого зверства нужно дать ответку по инфраструктуре врага
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10.10.2022 19:57 Відповісти
давай!
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10.10.2022 20:01 Відповісти
Плохо работают боты, сразу видно по лайкам палятсяааааа
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10.10.2022 19:59 Відповісти
Треба подякувати зараз бігусу, що оприлюднив схему поставки клістронів з рашки.
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10.10.2022 20:02 Відповісти
ще й нагородити орденом та прибити його до грудей
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10.10.2022 20:52 Відповісти
А де всі ті Фірташи, Ахметови, хомутинники, Новинские і інша олігархічна шобла?

як Україна переможе - тут же приїдуть РЕПАРАЦІЇ деребаніть ?
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10.10.2022 20:07 Відповісти
НАТО возглавляет трус
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10.10.2022 21:17 Відповісти
"продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України" ?..
Нагадайте, яку підтримку від НАТО ми отримуємо?..
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10.10.2022 22:50 Відповісти
 
 