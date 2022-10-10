Дуда подзвонив Зеленському після термінових консультацій зі Столтенбергом

Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.

"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - заявив Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Канцелярія польського президента також повідомила, що Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.

"Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу", - написав він.