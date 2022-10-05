Польща обговорює зі США розміщення ядерної зброї, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна обговорювала із лідерами США можливе розміщення ядерної зброї на своїй території.

Про це він сказав в інтерв’ю Gazeta Polska, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Польща не є ядерною державою і немає жодних ознак, що країна зможе отримати ядерну зброю у найближчому майбутньому.

Він зазначив, що завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерної енергії.

"Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Тема відкрита", - сказав Дуда.

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Nuclear sharing - це концепція політики ядерного стримування НАТО, що дозволяє країнам-членам, які не мають власної ядерної зброї, брати участь у плануванні використання ядерної зброї НАТО. Польща є членом НАТО з 1999 року.

У рамках програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики щодо ядерної зброї, утримують технічне обладнання (зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю), необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.

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