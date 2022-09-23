Дуда про ядерний шантаж Путіна: У США також є ядерна кнопка

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США дуже серйозно сприймають ядерні загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

"У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою потугою у світі. Той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для Росії", - наголосив польський лідер.

За словами Дуди, якщо Росія порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти країни, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона "може очікувати на відповідь".

Президент Польщі також наголосив, що Путін та його оточення знає: якщо вони застосують проти країни, яка захищається, ядерну зброю, то "опиняться поза світовою політикою".

"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності, і потенційного довгострокового ув'язнення, а просто виключення їх та Росії з цивілізованого світу, поки вони нею керують", - підсумував польський лідер.

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