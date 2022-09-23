Дуда про ядерний шантаж Путіна: У США також є ядерна кнопка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США дуже серйозно сприймають ядерні загрози з боку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
"У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою потугою у світі. Той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для Росії", - наголосив польський лідер.
За словами Дуди, якщо Росія порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти країни, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона "може очікувати на відповідь".
Президент Польщі також наголосив, що Путін та його оточення знає: якщо вони застосують проти країни, яка захищається, ядерну зброю, то "опиняться поза світовою політикою".
"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності, і потенційного довгострокового ув'язнення, а просто виключення їх та Росії з цивілізованого світу, поки вони нею керують", - підсумував польський лідер.
Будь ласка, зачекайте...
Путіну буде байдуже якщо у відповідь на дії Росії США завдадуть удару -тому що Путін хворий і буде здихати і для нього абсолютно що буде далі
https://www.youtube.com/watch?v=unBME3DWRZw#t=293
І все ??
За специфікою роботи я добре знаю японців.
І вони б ніколи не наважились на такий крок, не вивчивши попередньо всі ЗА та ПРОТИ.
Так що це ще один штрих до загальної картини сприйняття світом путінских "хотєлок".
Але точно не привід розслаблятись. https://t.me/Sharpreview/17188
1.) Зачем-то подчеркнул "это не блеф", что является очень слабой позицией, ведь очевидный достоверный факт не нужно подчеркивать.
2.) Зачем-то объявил всеобщую мобилизацию, которая же была бы не нужна, если бы он применил ЯО, так как он запускает Ванек на территории потенциального ядерного удара, а не наоборот выводит. То есть не успел напердеть, как уже КПП на заднюю перевел.
3.) Про ЯО стали высирать не какие-то стронгмены, а те самые клоуны, кто не отвечает за базар и уже сотни раз был пойман на лжи, что они действуют по методичке.
У США главное преимущество - это мощные ракеты стандарт-3 и стандарт-6 в сочетании с радарами на кораблях. Они могут обнаружить и перехватить ракеты еще буквально на запуске. Именно по стократному превосходству в разведке и целеуказанию. У кацапов ничего такого вообще нет в природе, полный ноль, мусор настоящий. Ни одной ракеты из США никогда не смогут сбить, а многие даже и заметить не смогут. Над Москвой ПРО одноразовое запустить ядерные ракеты над ней же, чтобы нейтронами вывести из строя боеголовки, что не факт что получиться, так как американцы все продумали, там и корпус боеголовок из тяжелых металлов не факт, что их пробьют. Рогозин явно агент ми-6, всрал все что можно, даже сарматов нету и не будет. Зато зиговал как следует и предлагал очистить москву от мусора, а чмоня запустил туда мигрантов, и он пошел мстить. Ну, оказал нам пользу, получается.
а вона образилася і подарунок викинула
Засоби доставки також знайдуться.... Навіть самі тупі москальські офіцери розуміють, що "брудна бомба" може бути куди небезпечніша від тактичного ядерного удару.
РЕФЕРЕНДУМОСКАЗ
Отже, уже відомо. На окупованих територіях окупанти вирішили провести референдуми про приєднання до Росії. Рішення це цілком природно збіглося з решенням російської Думи про посилення покарання за відмову від військової служби.
Москва навіть не приховує своїх намірів. Дума готова оголосити захоплені території України Росією. І оголосить, геть і не сумнівайтеся. Далі вони говорять відверто. Позаяк ці територія тепер Росія, значить тотальна мобілізація і ядерний удар по Україні. Що все це змінить персонально для мене?
Відповідь. НІ ФІГА. Взагалі. Я буду виконувати накази командування, оборонятися або наступати.
Почну з того, що пересічного українського нитика лякає найбільше - з ядерної зброї. Я маю дуже серйозні сумніви в тому, що вони її застосують.
Існує кілька речей які ******** Захід реально лякають до тремтіння в суглобах. Одна з них, це ядерна небезпека. США гарно пам'ятають що саме вони випустили на світ цього джина і вони ж панічно бояться що хтось наслідує їхньому прикладу.
Через це кожен російський чиновник знає, якщо особисто він буде дотичний до застосування ядерного **********, йому краще емігрувати на іншу планету. Бо на планеті Земля ЦРУ і ФБР його знайдуть гарантовано.
Крім того, я маю серйозні підстави вважати, що про рішення застосувати ядерний ********* американці дізнаються ще на етапі обговорення такого наміру. На відміну від уряду України, де після вторгнення не діяв жоден протокол (адекватно діяли тільки ЗСУ), Штати от просто зобов'язані цю ситуацію з різних боків прокачати, і скласти плани дій. Основний, запасний, другий запасний і карколомний.
Якщо Штати досі не ревуть про такий намір з усіх ЗМІ, значить поки що все це - блеф і надування щок Кремлем.
А що тоді?
А нічого. От скажіть чим відрізняється окупант у прицілі зараз від окупанта у прицілі після референдуму? Відповідь - нічим.
Вони лякають нас ядерною зброєю в разі завдання ударів по території Росії? Вони і Крим російською територією називають, а ми по ньому вже били. Ба-більше, главком Залужний особисто визнав що то були ми. І що? І нічого. Москва продовжує просторікувати про "не там покурили" і "ефект лінзи". Очевидно, те саме доведеться говорити коли ЗСУ підуть звільняти території, які Москва оголосить Росією.
Насправді цим референдумом Москва ще дужче заганяє себе в пастку. Москві нічого не лишається крім як задирати градус ненависті до українців. Але цей меч має друге лезо, яке фатально ударить по самій же Москві. Коли ЗСУ почнуть звільняти території оголошені Росією, вся Росія почне питати Кремль: "Що за...?" А далі...
Ви знаєте, російські пропагандисти останнім часом багато говорять про можливість заколотів і бунтів всередині РФ у разі поразки Росії в Україні. Я готовий з ними погодитися. Пересічний росіянин своїм царям пробачити може все - крім військової поразки. Якщо Акела промахнувся, Акелу треба міняти. Просто сховати поразку не вийде, про те що під Харковом сталася поразка, говорить уже навіть Скабеєва.
Доречне питання, навіщо тоді Росія грає в ці референдуми? По-перше тому, що вони справді вірять що референдумосказ когось налякає. Панове ці типи думали, що вони Київ візьмуть за 3 дні, ви ще не збагнули що вони живуть у світі власних ілюзій? А по-друге тому, що після Харківщини, де Москва з легкістю покинула своїх посіпак, аби їх турботливо прийняла СБУ, на інших окупованих територіях вони стикнулися з масовим відходом від них тамтешніх колаборантів. Ці люди уже побачили, що Україна вертається, а Москва їх кине. Ці особи уже заходилися тікати з окупованих територій - у Крим, до Росії. А працювати комусь треба. Єдине що може їх переконати, це оголошення захоплених територій Росією. Вони думають чомусь, що нас це зупинить.
Зупинить це нас? Ніяк. Танковим, механізованим та десантним бригадам ЗСУ до лампочки, що там патякає російська Дума. Український солдат звільняє свою землю. І звільнить. Попри весь їхніх референдумосказ.
Живемо в час апокаліптичних подій... Хай Бог нас усіх помилує і захистить...
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" переведен в состоянии полной готовности.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
Немає від Байдена ракет більшої дальності. Немає від Байдена Абрамсів. Немає від Байдена ніякої авіації і ППО. Знаю по своєму товаришу, як важко аналізувати і приймати рішення, коли наступає деменція.
Нам треба готуватися до всіх параноїдальних несподіванок, які визріють в в голові бункерного пацюка.