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Дуда про ядерний шантаж Путіна: У США також є ядерна кнопка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США дуже серйозно сприймають ядерні загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

"У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою потугою у світі. Той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для Росії", - наголосив польський лідер.

За словами Дуди, якщо Росія порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти країни, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона "може очікувати на відповідь".

Президент Польщі також наголосив, що Путін та його оточення знає: якщо вони застосують проти країни, яка захищається, ядерну зброю, то "опиняться поза світовою політикою".

"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності, і потенційного довгострокового ув'язнення, а просто виключення їх та Росії з цивілізованого світу, поки вони нею керують", - підсумував польський лідер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
з дитнства знаю що у амеріканців все найкраще, жуйка, кіно і музика, джинси, сігарети і бурбон, єлектроніка, авто і зброя, тому я впевнен що у США найкраща і найшвидша ядерна кнопка
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23.09.2022 12:51
+13
Така трохи дивна тенеденція пішла серед кацапських псевдоопозиціонерів - топити за Трампа. Не знаю в чому причина. Може братушку в ньому побачили. Мені достатньо було його заяв про те, що нам варто було відати Крим і Донбас, щоб не було війни. Якщо він прийде до влади, нам буде гірше.
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23.09.2022 12:58
+9
Цікаво, чи аукається зараз Клінтону те, що він разом з москалями нагинав у 90-ті роки відмовитись від ядерного потенціалу та чи аукається Кучмі, що він на то погодився??? Бо Україні цей меморандум вже кров"ю відхаркується 8 років ... Фактично, передача Україною свого ядерного потенціалу москалям у 90-ті роки, тепер дозволяє кремлівському гебнявому уй@бку шантажувати ядерною угрозою весь світ.
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23.09.2022 12:59
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Росія це знає що не тільки в них є ядерна кнопка але треба розуміти й те чому Путін постійно погрожує ядерним ударом
Путіну буде байдуже якщо у відповідь на дії Росії США завдадуть удару -тому що Путін хворий і буде здихати і для нього абсолютно що буде далі
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23.09.2022 12:39 Відповісти
Та ніпуя! ***** ох як небайдуже! Воно жре, сре кожен день і жити хоче в роскоші( як і жило всі 22 роки до цього). А погрожує воно бо привикло шо на Заході всі розніжились і виражають озабоченность і тд.. Воно їх не поважає, **********) поважає силу і дуже сциться! Це не Гітлєр-це бліда, корумпована моль яка свою сраку ботоксну буде спасати усіма методами аби тіки по ньому не бахнули
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Я не прихильник Трампа, але це - цого цитита:

https://www.youtube.com/watch?v=unBME3DWRZw#t=293
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23.09.2022 12:45 Відповісти
Така трохи дивна тенеденція пішла серед кацапських псевдоопозиціонерів - топити за Трампа. Не знаю в чому причина. Може братушку в ньому побачили. Мені достатньо було його заяв про те, що нам варто було відати Крим і Донбас, щоб не було війни. Якщо він прийде до влади, нам буде гірше.
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23.09.2022 12:58 Відповісти
нічого дивного, вони це завжди робили... бо Трамп підтримує Путіна -- все просто.
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23.09.2022 13:12 Відповісти
Але чомусь кацапи напали при Байдені. А при Трампі просто разхерачили колону кацапів у Сирії.
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23.09.2022 14:26 Відповісти
Напали не при Байдені , при Зеленському...
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23.09.2022 14:30 Відповісти
Тобто клован при Трампі не був президентом?
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23.09.2022 22:16 Відповісти
Трамп вже не балатуватиметься в президенти ))
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23.09.2022 17:54 Відповісти
Він ***** і не сумнівайтесь!
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28.09.2022 14:35 Відповісти
і ППО в ерефії так собі, по Криму і Білгороду бачили.
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23.09.2022 12:45 Відповісти
з дитнства знаю що у амеріканців все найкраще, жуйка, кіно і музика, джинси, сігарети і бурбон, єлектроніка, авто і зброя, тому я впевнен що у США найкраща і найшвидша ядерна кнопка
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23.09.2022 12:51 Відповісти
Підтримую. Повністю .
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23.09.2022 14:31 Відповісти
Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності, і потенційного довгострокового ув'язнення, а просто виключення їх та Росії з цивілізованого світу, поки вони нею керують"

І все ??
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23.09.2022 12:54 Відповісти
Сьогодні, на другий день після заяв путіна, про своє повернення до Києва оголосило посольство Японії.
За специфікою роботи я добре знаю японців.
І вони б ніколи не наважились на такий крок, не вивчивши попередньо всі ЗА та ПРОТИ.
Так що це ще один штрих до загальної картини сприйняття світом путінских "хотєлок".
Але точно не привід розслаблятись. https://t.me/Sharpreview/17188
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23.09.2022 12:55 Відповісти
Чмоня минимум трижды обосрался:
1.) Зачем-то подчеркнул "это не блеф", что является очень слабой позицией, ведь очевидный достоверный факт не нужно подчеркивать.
2.) Зачем-то объявил всеобщую мобилизацию, которая же была бы не нужна, если бы он применил ЯО, так как он запускает Ванек на территории потенциального ядерного удара, а не наоборот выводит. То есть не успел напердеть, как уже КПП на заднюю перевел.
3.) Про ЯО стали высирать не какие-то стронгмены, а те самые клоуны, кто не отвечает за базар и уже сотни раз был пойман на лжи, что они действуют по методичке.

У США главное преимущество - это мощные ракеты стандарт-3 и стандарт-6 в сочетании с радарами на кораблях. Они могут обнаружить и перехватить ракеты еще буквально на запуске. Именно по стократному превосходству в разведке и целеуказанию. У кацапов ничего такого вообще нет в природе, полный ноль, мусор настоящий. Ни одной ракеты из США никогда не смогут сбить, а многие даже и заметить не смогут. Над Москвой ПРО одноразовое запустить ядерные ракеты над ней же, чтобы нейтронами вывести из строя боеголовки, что не факт что получиться, так как американцы все продумали, там и корпус боеголовок из тяжелых металлов не факт, что их пробьют. Рогозин явно агент ми-6, всрал все что можно, даже сарматов нету и не будет. Зато зиговал как следует и предлагал очистить москву от мусора, а чмоня запустил туда мигрантов, и он пошел мстить. Ну, оказал нам пользу, получается.
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23.09.2022 12:55 Відповісти
Цікаво, чи аукається зараз Клінтону те, що він разом з москалями нагинав у 90-ті роки відмовитись від ядерного потенціалу та чи аукається Кучмі, що він на то погодився??? Бо Україні цей меморандум вже кров"ю відхаркується 8 років ... Фактично, передача Україною свого ядерного потенціалу москалям у 90-ті роки, тепер дозволяє кремлівському гебнявому уй@бку шантажувати ядерною угрозою весь світ.
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23.09.2022 12:59 Відповісти
Кучма вже заявляв, що це все Кравчук. А коли він прийшов, то всю зброю вже віддали, а йому залишалось тільки поставити підпис.
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23.09.2022 13:11 Відповісти
та ото ж наш "мудрий нарід" голосував за принципом "аби не Чорновіл", то за одного комуняку, то за іншого... За ідіотизм "мудрого наріда" в 90-ті та за ідіотизм у 2010 р. та у 2019 р. зараз розплачується вся Україна ... маємо те що маємо, як казав ідеолог компартії УССР...
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23.09.2022 13:26 Відповісти
Вообще-то Клинтон предлагал сразу принять в НАТО, но мы отказались
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23.09.2022 13:42 Відповісти
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23.09.2022 13:02 Відповісти
Привезли *героя* ховати,а його там не виявилось.
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23.09.2022 14:20 Відповісти
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23.09.2022 18:16 Відповісти
путі прислали у подарунок (як натяк) у відповідь на ядерний шантаж
а вона образилася і подарунок викинула
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23.09.2022 16:37 Відповісти
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23.09.2022 18:17 Відповісти
В україни немає ядерної зброї, але є дуже багато надрадіоактивних ядерних відходів.
Засоби доставки також знайдуться.... Навіть самі тупі москальські офіцери розуміють, що "брудна бомба" може бути куди небезпечніша від тактичного ядерного удару.
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23.09.2022 13:04 Відповісти
Пане Дуда,на рабZee кроме аналоГовнет ничего нет...на складе валяется ещё с советских времён танк СРАМата и истребитель СУ-57...а бонба ядреная давно ржавчиной покрылась... путлер боится ее кнопать...а вдруг по свом жахнет..что пулемет у Попандопалы...по своим гад пулял...🤣🤣🤣
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23.09.2022 13:07 Відповісти
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23.09.2022 13:08 Відповісти
Про ядерну кнопку в США говорять всі, тільки не Байден.
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23.09.2022 13:09 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

РЕФЕРЕНДУМОСКАЗ

Отже, уже відомо. На окупованих територіях окупанти вирішили провести референдуми про приєднання до Росії. Рішення це цілком природно збіглося з решенням російської Думи про посилення покарання за відмову від військової служби.

Москва навіть не приховує своїх намірів. Дума готова оголосити захоплені території України Росією. І оголосить, геть і не сумнівайтеся. Далі вони говорять відверто. Позаяк ці територія тепер Росія, значить тотальна мобілізація і ядерний удар по Україні. Що все це змінить персонально для мене?

Відповідь. НІ ФІГА. Взагалі. Я буду виконувати накази командування, оборонятися або наступати.

Почну з того, що пересічного українського нитика лякає найбільше - з ядерної зброї. Я маю дуже серйозні сумніви в тому, що вони її застосують.

Існує кілька речей які ******** Захід реально лякають до тремтіння в суглобах. Одна з них, це ядерна небезпека. США гарно пам'ятають що саме вони випустили на світ цього джина і вони ж панічно бояться що хтось наслідує їхньому прикладу.

Через це кожен російський чиновник знає, якщо особисто він буде дотичний до застосування ядерного **********, йому краще емігрувати на іншу планету. Бо на планеті Земля ЦРУ і ФБР його знайдуть гарантовано.

Крім того, я маю серйозні підстави вважати, що про рішення застосувати ядерний ********* американці дізнаються ще на етапі обговорення такого наміру. На відміну від уряду України, де після вторгнення не діяв жоден протокол (адекватно діяли тільки ЗСУ), Штати от просто зобов'язані цю ситуацію з різних боків прокачати, і скласти плани дій. Основний, запасний, другий запасний і карколомний.

Якщо Штати досі не ревуть про такий намір з усіх ЗМІ, значить поки що все це - блеф і надування щок Кремлем.

А що тоді?

А нічого. От скажіть чим відрізняється окупант у прицілі зараз від окупанта у прицілі після референдуму? Відповідь - нічим.

Вони лякають нас ядерною зброєю в разі завдання ударів по території Росії? Вони і Крим російською територією називають, а ми по ньому вже били. Ба-більше, главком Залужний особисто визнав що то були ми. І що? І нічого. Москва продовжує просторікувати про "не там покурили" і "ефект лінзи". Очевидно, те саме доведеться говорити коли ЗСУ підуть звільняти території, які Москва оголосить Росією.

Насправді цим референдумом Москва ще дужче заганяє себе в пастку. Москві нічого не лишається крім як задирати градус ненависті до українців. Але цей меч має друге лезо, яке фатально ударить по самій же Москві. Коли ЗСУ почнуть звільняти території оголошені Росією, вся Росія почне питати Кремль: "Що за...?" А далі...

Ви знаєте, російські пропагандисти останнім часом багато говорять про можливість заколотів і бунтів всередині РФ у разі поразки Росії в Україні. Я готовий з ними погодитися. Пересічний росіянин своїм царям пробачити може все - крім військової поразки. Якщо Акела промахнувся, Акелу треба міняти. Просто сховати поразку не вийде, про те що під Харковом сталася поразка, говорить уже навіть Скабеєва.

Доречне питання, навіщо тоді Росія грає в ці референдуми? По-перше тому, що вони справді вірять що референдумосказ когось налякає. Панове ці типи думали, що вони Київ візьмуть за 3 дні, ви ще не збагнули що вони живуть у світі власних ілюзій? А по-друге тому, що після Харківщини, де Москва з легкістю покинула своїх посіпак, аби їх турботливо прийняла СБУ, на інших окупованих територіях вони стикнулися з масовим відходом від них тамтешніх колаборантів. Ці люди уже побачили, що Україна вертається, а Москва їх кине. Ці особи уже заходилися тікати з окупованих територій - у Крим, до Росії. А працювати комусь треба. Єдине що може їх переконати, це оголошення захоплених територій Росією. Вони думають чомусь, що нас це зупинить.

Зупинить це нас? Ніяк. Танковим, механізованим та десантним бригадам ЗСУ до лампочки, що там патякає російська Дума. Український солдат звільняє свою землю. І звільнить. Попри весь їхніх референдумосказ.
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23.09.2022 13:11 Відповісти
А ще можна Руста пригадати , який посадив літак біля кремля.. то чому ще декілька таких літачків потихесеньку не можуть долетіти до москви , і у кожному буде по контейнеру з якимось цікавим наповненям.... Існує безліч можливостей відповісти асиметрично ! Але головне , довести до їхнього населення , що покарання буде неминуче і відчують його всі на своїй поганій шкурі !
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23.09.2022 14:48 Відповісти
Альберт Гор и Виктор Черномырдин в 1994 году закончили братский договор...все ядренное оружие рабZeи отдать США,в обмен на ножки Буша и Аргентинскую говядину,...жрать сильно хотелось тогда на рабZee, тушонку Рузвельта тогда уже не выпускали американские фермеры...помогли аргентинские...аж 200 000 тысч тонн...
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Нажаль, сьогодні було видіння (а вони потім збуваються, як дежаву)..., що я бачу в далечині (скоріш за все в сторону столиці), як піднімається довжелезний стовп диму, кільце та шапка мов у гриба... Знизу палали вогняні язики... Було дуже моторошно...
Живемо в час апокаліптичних подій... Хай Бог нас усіх помилує і захистить...
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23.09.2022 13:19 Відповісти
якщо в сторону столиці і піднімається.... то це в мацкві
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23.09.2022 13:39 Відповісти
то ти маскву бачив
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23.09.2022 14:29 Відповісти
Хто призве ім'я Господнє, той спасеться! Не нехтуйте! Кайтеся!
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23.09.2022 16:56 Відповісти
В ответ на ядерные угрозы злобных кремлевских лилипутов, США и Англия приняли план мгновенного ответного удара по агрессору - "Гнев Немесиды ".
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" переведен в состоянии полной готовности.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
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23.09.2022 14:34 Відповісти
Польщі теж потрібно задуматися про розробку ядерної зброї
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23.09.2022 14:55 Відповісти
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23.09.2022 15:22 Відповісти
Теперь понимаешь кто нам настоящие братья. Спасибо братьям-Полякам,братьям -Литовцам,братьям-Латышам и братьям-Эстонцам.
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23.09.2022 15:54 Відповісти
Нажаль, те, про що розказує Любарський, є правдою. Правдою є і анемічний виступ Байдена в ООН.
Немає від Байдена ракет більшої дальності. Немає від Байдена Абрамсів. Немає від Байдена ніякої авіації і ППО. Знаю по своєму товаришу, як важко аналізувати і приймати рішення, коли наступає деменція.
Нам треба готуватися до всіх параноїдальних несподіванок, які визріють в в голові бункерного пацюка.
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23.09.2022 16:20 Відповісти
 
 