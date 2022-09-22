Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України, - ГУР
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Наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути також на Польщу, Туреччину та Болгарію
Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн.
Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі", - сказав Скібіцький.
Він додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути також на Польщу, Туреччину та Болгарію.
Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.
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Если страны Нато пострадают а а Россия это знает -Моментально моментально получит ответ. Это даже признают российские опозиционеры
Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі проекту Freeдом.
За його словами, це станеться, якщо західні країни помітять початок підготовки Росії до нанесення ядерного удару. НАТО атакує не тільки Путіна, а й решту керівництва Росії і ядерні шахти.
"Удар може бути не ядерним, а просто точковим. Країни НАТО мають таку зброю, яка може привести всі шахти, тим більше місця зберігання ядерної зброї, в непридатність", - зазначив Світан.