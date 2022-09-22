УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10001 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 107 14
війна (56511) розвідка (3618) ядерна зброя (927) Скібіцький (262)

Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути також на Польщу, Туреччину та Болгарію

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн.

Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі", - сказав Скібіцький.

Він додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути також на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про ядерні погрози Путіна: Вони не похитнуть підтримку України

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
А чого не чути головного борця з ЯЗ Кучми,який здав зброю? І де взагалі святе сімейство Кучм-Пінчуків-Франчуків,куди воно дременуло? Щось Кучми не дуже вірять будапештським гарантіям....
показати весь коментар
22.09.2022 17:46
+5
Невелика група ідіотів тероризує весь світ... ООН би мали їх знищити да і все... Такий світ
показати весь коментар
22.09.2022 17:46
+4
Значит тогда Россия на применит ядерное оружие если захочет быть страной в противном случае она моментально исчезнет через ответный удар НАТО
показати весь коментар
22.09.2022 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит тогда Россия на применит ядерное оружие если захочет быть страной в противном случае она моментально исчезнет через ответный удар НАТО
показати весь коментар
22.09.2022 17:35 Відповісти
Наверное у вас такая логика.
Если страны Нато пострадают а а Россия это знает -Моментально моментально получит ответ. Это даже признают российские опозиционеры
показати весь коментар
22.09.2022 17:42 Відповісти
Ну да! В ответ грозились затопить пару корыт черноморского флота, очень потужно...
показати весь коментар
22.09.2022 17:59 Відповісти
не суеверных прошу ответить на вопрос.. применит или нет, применить палец вниз и наоборот
показати весь коментар
22.09.2022 18:49 Відповісти
сколько можно гадать ПУТИН ***** МОГ ПРИМЕНИТЬ С 2014 ГОДА УДАРИВ В РАЙОНЕ Львова Тернополь и закрыть тему.. причем сразу после анексии Крыма... без соплей... но не сделал этого зхначит что вывод таков ПОНТЫ ХОРОШЕЕ ДЕЛО НО ЧЕМ ЧАЩЕ ***** УПОМИНАЕТ ПРО АТОМНУЮ БОМБУ ТЕМ МЕНЬШЕ ВЕРЫ В ЕЕ РЕАЛЬНОСТЬ быкует ***** не более чем... помирать ВСЕМ И СРАЗУ НА РАССИИ КАК ТО ******* ЛЕГЧЕ ****** ЛИЧНО *****... одна пулч и н6ет ****** посмотрите фильм 2017 год Смерть Сталина как ****** одной пулей Берию того кто наводил 20 лет в стране стран и ужась отправивший десятки тысяч или миллионы на расстрел...
показати весь коментар
22.09.2022 17:45 Відповісти
який розумний,аж страшно....видно такий же розумний,як і Кучма Льоня....
показати весь коментар
22.09.2022 17:48 Відповісти
А чого не чути головного борця з ЯЗ Кучми,який здав зброю? І де взагалі святе сімейство Кучм-Пінчуків-Франчуків,куди воно дременуло? Щось Кучми не дуже вірять будапештським гарантіям....
показати весь коментар
22.09.2022 17:46 Відповісти
и ********* Фокина с внучкой шалавой
показати весь коментар
22.09.2022 18:46 Відповісти
Невелика група ідіотів тероризує весь світ... ООН би мали їх знищити да і все... Такий світ
показати весь коментар
22.09.2022 17:46 Відповісти
НАТО може завдати превентивного удару особисто по президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі проекту Freeдом.

За його словами, це станеться, якщо західні країни помітять початок підготовки Росії до нанесення ядерного удару. НАТО атакує не тільки Путіна, а й решту керівництва Росії і ядерні шахти.

"Удар може бути не ядерним, а просто точковим. Країни НАТО мають таку зброю, яка може привести всі шахти, тим більше місця зберігання ядерної зброї, в непридатність", - зазначив Світан.
показати весь коментар
22.09.2022 19:52 Відповісти
На фрідомі точно виступають ті люди яким можна вірити. Та й не в ядерці справа. Вже зараз сотні тисяч вбитих, рашисти не спиняються, цей удар вже потрібен.
показати весь коментар
24.09.2022 06:17 Відповісти
усе в Божих руках, війна чи мир, життя чи смерть
показати весь коментар
23.09.2022 01:01 Відповісти
Да давайте уже бейте своим ЯО, здохнем все, и ваши и наши. Если люди не умеют жить в мире, то ***** им и жить вообще. Природа через тыщу лет очистится, как будто и не было людишек.
показати весь коментар
23.09.2022 01:42 Відповісти
 
 