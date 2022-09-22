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Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зброя,ядерна

Последствия ядерного оружия могут повлиять также на Польшу, Турцию и Болгарию.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они постараются остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран".

Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", - сказал Скибицкий.

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Он добавил, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять также на Польшу, Турцию и Болгарию.

Напомним, ранее Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.

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Топ комментарии
+6
А чого не чути головного борця з ЯЗ Кучми,який здав зброю? І де взагалі святе сімейство Кучм-Пінчуків-Франчуків,куди воно дременуло? Щось Кучми не дуже вірять будапештським гарантіям....
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22.09.2022 17:46
+5
Невелика група ідіотів тероризує весь світ... ООН би мали їх знищити да і все... Такий світ
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22.09.2022 17:46
+4
Значит тогда Россия на применит ядерное оружие если захочет быть страной в противном случае она моментально исчезнет через ответный удар НАТО
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22.09.2022 17:35
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Значит тогда Россия на применит ядерное оружие если захочет быть страной в противном случае она моментально исчезнет через ответный удар НАТО
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22.09.2022 17:35 Ответить
Наверное у вас такая логика.
Если страны Нато пострадают а а Россия это знает -Моментально моментально получит ответ. Это даже признают российские опозиционеры
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22.09.2022 17:42 Ответить
Ну да! В ответ грозились затопить пару корыт черноморского флота, очень потужно...
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22.09.2022 17:59 Ответить
не суеверных прошу ответить на вопрос.. применит или нет, применить палец вниз и наоборот
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22.09.2022 18:49 Ответить
сколько можно гадать ПУТИН ***** МОГ ПРИМЕНИТЬ С 2014 ГОДА УДАРИВ В РАЙОНЕ Львова Тернополь и закрыть тему.. причем сразу после анексии Крыма... без соплей... но не сделал этого зхначит что вывод таков ПОНТЫ ХОРОШЕЕ ДЕЛО НО ЧЕМ ЧАЩЕ ***** УПОМИНАЕТ ПРО АТОМНУЮ БОМБУ ТЕМ МЕНЬШЕ ВЕРЫ В ЕЕ РЕАЛЬНОСТЬ быкует ***** не более чем... помирать ВСЕМ И СРАЗУ НА РАССИИ КАК ТО ******* ЛЕГЧЕ ****** ЛИЧНО *****... одна пулч и н6ет ****** посмотрите фильм 2017 год Смерть Сталина как ****** одной пулей Берию того кто наводил 20 лет в стране стран и ужась отправивший десятки тысяч или миллионы на расстрел...
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22.09.2022 17:45 Ответить
який розумний,аж страшно....видно такий же розумний,як і Кучма Льоня....
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22.09.2022 17:48 Ответить
А чого не чути головного борця з ЯЗ Кучми,який здав зброю? І де взагалі святе сімейство Кучм-Пінчуків-Франчуків,куди воно дременуло? Щось Кучми не дуже вірять будапештським гарантіям....
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22.09.2022 17:46 Ответить
и ********* Фокина с внучкой шалавой
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22.09.2022 18:46 Ответить
Невелика група ідіотів тероризує весь світ... ООН би мали їх знищити да і все... Такий світ
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22.09.2022 17:46 Ответить
НАТО може завдати превентивного удару особисто по президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі проекту Freeдом.

За його словами, це станеться, якщо західні країни помітять початок підготовки Росії до нанесення ядерного удару. НАТО атакує не тільки Путіна, а й решту керівництва Росії і ядерні шахти.

"Удар може бути не ядерним, а просто точковим. Країни НАТО мають таку зброю, яка може привести всі шахти, тим більше місця зберігання ядерної зброї, в непридатність", - зазначив Світан.
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22.09.2022 19:52 Ответить
На фрідомі точно виступають ті люди яким можна вірити. Та й не в ядерці справа. Вже зараз сотні тисяч вбитих, рашисти не спиняються, цей удар вже потрібен.
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24.09.2022 06:17 Ответить
усе в Божих руках, війна чи мир, життя чи смерть
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23.09.2022 01:01 Ответить
Да давайте уже бейте своим ЯО, здохнем все, и ваши и наши. Если люди не умеют жить в мире, то ***** им и жить вообще. Природа через тыщу лет очистится, как будто и не было людишек.
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23.09.2022 01:42 Ответить
 
 