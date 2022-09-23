Дуда о ядерном шантаже Путина: У США тоже есть ядерная кнопка

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США очень серьезно воспринимают ядерные угрозы России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"У США тоже есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. США являются большой ядерной державой, крупнейшей военной силой в мире. Тот факт, что США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также является угрозой и для России", - подчеркнул польский лидер.

По словам Дуды, если Россия нарушит все табу и применит даже тактическое ядерное оружие против страны, не имеющей ядерного оружия и сегодня защищающей свою территорию, используя лишь обычное оружие, то она "может ожидать ответа".

Президент Польши также подчеркнул, что Путин и его окружение знает: если они применят против защищаемой страны ядерное оружие, то "окажутся вне мировой политики".

"Это не только угроза уголовных трибуналов и ответственности и потенциального долгосрочного заключения, а просто исключение их и России из цивилизованного мира, пока они ею руководят", - подытожил польский лидер.

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