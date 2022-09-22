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Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем поддерживать Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал угрозы ядерного оружия со стороны российского диктатора Владимира Путина, заявив, что это неприемлемо.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.NET, об этом он сообщил в интервью на канале ARD.

По его словам, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украину начались разговоры об угрозе применения биологического или химического оружия, Германия и союзники сказали, что это неприемлемо, а РФ не стоит даже думать об их применении.

Он отметил, что когда снова начинают говорить о ядерном оружии, это тоже остается неприемлемым.

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"Но в то же время мы остаемся на взвешенном, решительном курсе в поддержку Украины и недопущении эскалации войны", – сказал канцлер.

Шольц также заявил, что угрозы и разговоры Путина о "красных линиях" не мешают "принимать необходимые решения", поскольку военные планы России не оправдались.

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Топ комментарии
+8
у нас, как у цивилизованных, яо забрали, и теперь всякая быдлота с яо нам угрожает
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22.09.2022 10:13
+4
Причому та сама країна, яка була гарантом України))
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22.09.2022 10:23
+2
ой шольц....... вкотрий раз налякав їжака голою сракою.... занепокоення і неприйнятність на чергуванні....
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22.09.2022 10:17
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у нас, как у цивилизованных, яо забрали, и теперь всякая быдлота с яо нам угрожает
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22.09.2022 10:13 Ответить
Причому та сама країна, яка була гарантом України))
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22.09.2022 10:23 Ответить
ой шольц....... вкотрий раз налякав їжака голою сракою.... занепокоення і неприйнятність на чергуванні....
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22.09.2022 10:17 Ответить
ПиZZдит...
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22.09.2022 10:18 Ответить
Та ні. Дасть ще 1 (один) Гепард!
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22.09.2022 10:24 Ответить
Один наданий німецький танк - це у скільки разів більше танків, яких надав нам Ізраїль?
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22.09.2022 10:31 Ответить
А що в Запоріжжі?
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22.09.2022 10:24 Ответить
Шольцу-та ти вже напідтримувало...
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22.09.2022 10:30 Ответить
Занепокоенний слюнтяй!
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22.09.2022 10:48 Ответить
Мягко сказано...раша так не розуміє.
Їм доходе,коли Хаймерси працюють)
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22.09.2022 11:38 Ответить
Границы от сруцьнявых закрывай и Украине дай оружие, не то услышишь что Берлин - исконно русский город.
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22.09.2022 21:57 Ответить
Христо Грозев каже що на РабZee ядерная бимба пустой звук..ее давно нет,от слова Совсем ...
Отсырела и покрылась ржавчиной...
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22.09.2022 22:30 Ответить
...ага, и дальше не давать танков!
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23.09.2022 08:47 Ответить
 
 