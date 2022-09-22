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Новини За кордономВійна в Україні
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Путін (21440) ядерна зброя (927) Шольц Олаф (719)

Шольц про ядерні погрози Путіна: Це неприйнятно, ми підтримуватимемо Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував погрози ядерною зброєю з боку російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що це неприйнятно.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнячм на Liga.NET, про це він повідомив в інтерв'ю на каналі ARD.

За його словами, коли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почалися розмови про загрозу застосування біологічної чи хімічної зброї, то Німеччина і союзники сказали, що це неприйнятно, а РФ не варто навіть думати про їхнє застосування.

Він зазначив, що коли знову починають говорити про ядерну зброю, це теж залишається неприйнятним.

"Але водночас ми залишаємось на виваженому, рішучому курсі на підтримку України та недопущенні ескалації війни", – сказав канцлер.

Шольц також заявив, що погрози та розмови Путіна про "червоні лінії" не заважають "ухвалювати необхідні рішення", оскільки військові плани Росії не виправдалися.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
у нас, как у цивилизованных, яо забрали, и теперь всякая быдлота с яо нам угрожает
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22.09.2022 10:13
+4
Причому та сама країна, яка була гарантом України))
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22.09.2022 10:23
+2
ой шольц....... вкотрий раз налякав їжака голою сракою.... занепокоення і неприйнятність на чергуванні....
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22.09.2022 10:17
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у нас, как у цивилизованных, яо забрали, и теперь всякая быдлота с яо нам угрожает
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22.09.2022 10:13 Відповісти
Причому та сама країна, яка була гарантом України))
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22.09.2022 10:23 Відповісти
ой шольц....... вкотрий раз налякав їжака голою сракою.... занепокоення і неприйнятність на чергуванні....
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22.09.2022 10:17 Відповісти
ПиZZдит...
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22.09.2022 10:18 Відповісти
Та ні. Дасть ще 1 (один) Гепард!
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22.09.2022 10:24 Відповісти
Один наданий німецький танк - це у скільки разів більше танків, яких надав нам Ізраїль?
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22.09.2022 10:31 Відповісти
А що в Запоріжжі?
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22.09.2022 10:24 Відповісти
Шольцу-та ти вже напідтримувало...
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22.09.2022 10:30 Відповісти
Занепокоенний слюнтяй!
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22.09.2022 10:48 Відповісти
Мягко сказано...раша так не розуміє.
Їм доходе,коли Хаймерси працюють)
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22.09.2022 11:38 Відповісти
Границы от сруцьнявых закрывай и Украине дай оружие, не то услышишь что Берлин - исконно русский город.
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22.09.2022 21:57 Відповісти
Христо Грозев каже що на РабZee ядерная бимба пустой звук..ее давно нет,от слова Совсем ...
Отсырела и покрылась ржавчиной...
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22.09.2022 22:30 Відповісти
...ага, и дальше не давать танков!
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23.09.2022 08:47 Відповісти
 
 