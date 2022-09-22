Шольц про ядерні погрози Путіна: Це неприйнятно, ми підтримуватимемо Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував погрози ядерною зброєю з боку російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що це неприйнятно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнячм на Liga.NET, про це він повідомив в інтерв'ю на каналі ARD.

За його словами, коли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почалися розмови про загрозу застосування біологічної чи хімічної зброї, то Німеччина і союзники сказали, що це неприйнятно, а РФ не варто навіть думати про їхнє застосування.

Він зазначив, що коли знову починають говорити про ядерну зброю, це теж залишається неприйнятним.

"Але водночас ми залишаємось на виваженому, рішучому курсі на підтримку України та недопущенні ескалації війни", – сказав канцлер.

Шольц також заявив, що погрози та розмови Путіна про "червоні лінії" не заважають "ухвалювати необхідні рішення", оскільки військові плани Росії не виправдалися.

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