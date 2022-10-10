Дуда позвонил Зеленскому после срочных консультаций со Столтенбергом

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России.

"Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я обсужу это с другими руководителями", - заявил Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Канцелярия польского президента также сообщила, что Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Разговор касался сегодняшних российских бомбардировок гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении.

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Столтенберг написал, что разговор с Дудой касался продолжения поддержки со стороны союзников по НАТО для Украины.

"Россия продолжает неспровоцированную агрессию против независимого суверенного государства. Мы будем придерживаться курса", - написал он.