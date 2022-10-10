Дуда позвонил Зеленскому после срочных консультаций со Столтенбергом
Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России.
"Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я обсужу это с другими руководителями", - заявил Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Канцелярия польского президента также сообщила, что Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Разговор касался сегодняшних российских бомбардировок гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении.
Столтенберг написал, что разговор с Дудой касался продолжения поддержки со стороны союзников по НАТО для Украины.
"Россия продолжает неспровоцированную агрессию против независимого суверенного государства. Мы будем придерживаться курса", - написал он.
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Не исключено, что так и было. Потому что уже боятся ответки. А так вроде порадовали х..ло и остальных агрессивных мраzей, типа калдырова, но на что-то более серьёзное уже кишка тонка.
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Реєстрація: 16.07.2022
Козлорогий, паді..
Сьогодні твоє ***** додало нам аргументів за аступ
Нравится, без Ь
@StalinGulag
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https://twitter.com/StalinGulag/status/1579444811635257345 4 ч
Генерал Лебедь вразумляет всех радующихся бомбардировкам
https://twitter.com/i/status/1579444811635257345
""Отличной" тактике? Всадить за 3 часа 85 ракет на 100+ млн.долл, чтобы что? Завалить с десяток мирняка и на полдня выключить свет и интернет? При этом потратить запас ракет, который наверняка копился с месяц. И? А дальше что? Испугались в Киеве? Думаю нет. Скорее всего добились поставленных задач.
А дальше Германия сегодня заявила, что срочно собирает G7 и наконец передает Украине ПВО IRIS, с передачей которых тянула несколько месяцев. И США сейчас наверняка передадут быстрее обещанные к Хаймарсам дальнобойные ATACMS.
И все это будет ежедневно прилетать по вашим парашинским "объектам" ..."
медведев взял в рот куй путина , а путин взял в рот куй медведева -вот вам и весь "судный день" , ***** рашистские !
А то охлос вже бунтувати вздумав, мол, сцарь нє настоящій, на фронті все просрав, йому міст розвалили, а він утерся.
Таким чином Україна автоматично одержить статус члена НАТО, та ядерну парасольку.
" Додано: Пон 10 жов, 2022 04:59https://forum.finance.ua/topic247991.html?start=24110#p5495262
"Вранці очікується массований ракетний удар. Десь з 5 до 6 по Грінвічу, (8-9 по Київському часу). В 3 етапи. Тримайтесь далі енергетичних та військових обьектів. Я б (від себе) ще і від мостів.
З.І. Можливо фюрер вчора на нараді вирішив щось продемонструвати. Не ігноруйте, проведіть ранок в безпечному місці."
як Україна переможе - тут же приїдуть РЕПАРАЦІЇ деребаніть ?
Нагадайте, яку підтримку від НАТО ми отримуємо?..