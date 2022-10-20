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Зеленський просить Європу максимально прискорити надання Україні систем ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити реалізацію рішень щодо надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони задля захисту від російського терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у зверненні до Європейської ради.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб для росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами. Ми вже отримали від Німеччини дуже ефективну систему IRIS-T. Я дякую за це канцлеру. Ця німецька система захищає не тільки українське небо. Вона захищає європейську стабільність, обмежуючи російський терор, який бʼє і по нашій країні, і в перспективі – по ваших країнах. Але ми потребуємо більше систем ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит", - сказав глава держави.

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Зеленський розповів, що деякі країни ЄС уже підтвердили свою участь у цій роботі, та закликав їх "максимально прискорити" реалізацію рішень.

"Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки в Європі, а й у Сполучених Штатах Америки. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити", - наголосив Президент.

Він пояснив, що нині відбувається нова ескалація в російському терорі й це потребує нових кроків у відповідь – швидких і солідарних, які захищатимуть як українців, так і всіх європейців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ефективність ППО України становить 64%, - Генштаб ЗСУ

Зеленський зауважив, зокрема, що європейські газові сховища заповнені, проте в Європі досі залишається дуже серйозний виклик цінової кризи, яку росія розпалила й підживлює, щоб спровокувати соціальну напругу в країнах ЄС. За його словами, це прорахований тиск рф на сімейний бюджет кожної європейської родини.

Крім того, Президент нагадав, що атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину енергетичної інфраструктури України, тому українська сторона не може експортувати електрику в Європу. У цьому зв'язку він також наголосив, що таким чином росія провокує нову хвилю міграції українців у ЄС.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
КБ "Луч" - РК10, Коршун, СД300. Степень готовности некоторых была в 2019 году около 70%. Плановое время постановки на вооружение - лето 2020. Но кто-то прекратил финансирование в 2019 году. Кто бы это был?
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20.10.2022 21:43
+12
А коли я почую що ти зробив в Україні?
Бо тільки просиш або вимагаєш від інших
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20.10.2022 21:19
+10
Європа пришле для усіх 73% по кайлу і вони швиденько відкопають з-під асфальту і ППО, і ПРО.
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20.10.2022 21:23
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якщо будуть тягнути,то якщо кацапи за 10 днів серйозно пошкодили 40% енергетики України, то може так статися,що взагалі буде повний блекаут в державі,а це рахуй по суті кінець...
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20.10.2022 21:13 Відповісти
Кінець ні, вистоїмо. А от те що без світла будемо сидіти то дуже можливо. Або раз на два дні, на дві години будуть давати. Найгірший сценарій це ще і без тепла. От тоді набагато страшніше буде. Але треба вистояти цю зиму, іншого шляху немає.
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20.10.2022 21:32 Відповісти
Без света - это и есть без тепла. Насосы и автоматика требуют электричества. Генераторами тут не поможешь.
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20.10.2022 21:38 Відповісти
Так. Дякую що поправили. Дивився просто зі свого боку, коли писав, у власному будинку живу. А для поверхівок, так як ви кажете.
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20.10.2022 21:55 Відповісти
Навзаєм.
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20.10.2022 21:56 Відповісти
Будуть тягнути, бо їм пофіг, що ми без світла сидимо. Вони нам нічим не зобов'язані, на жаль.
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20.10.2022 21:35 Відповісти
Они нас предупреждали и призывали готовиться. А мы вместо армии и оборонки три года пилили бабло. Так что нечего на зеркало пенять ...
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20.10.2022 21:40 Відповісти
Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"
від малої дальності до 100 км
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
все закатано в асвальт !!!!

Байден, дай нам ППО і корабля з матросами !
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20.10.2022 22:59 Відповісти
Странно , что их надо просить .
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20.10.2022 21:13 Відповісти
треба мати своє, а не коли тебе ріже рецедивіст,сидиіти стікати кровью і чекати коли дядя вася з сусіднього підїзду тобі принесе щось чим можна захиститися, і це ще при тому,що цього дядю васю інколи дуже сильно ще потрібно попросити,щоб він почав рухати своєю задницею
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20.10.2022 21:16 Відповісти
Может подскажете адресок, где можно купить пару дивизионов "Буков"?
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20.10.2022 21:23 Відповісти
КБ "Луч" - РК10, Коршун, СД300. Степень готовности некоторых была в 2019 году около 70%. Плановое время постановки на вооружение - лето 2020. Но кто-то прекратил финансирование в 2019 году. Кто бы это был?
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20.10.2022 21:43 Відповісти
да это его брат...
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20.10.2022 21:47 Відповісти
У вас какая-то путаница. На 70% был готов СД300, но не в 2019, а в 2021 году. КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км Разработка нового комплекса унифицирована с "Нептуном" на 70%. Сам зенитно-ракетный комплекс уже наполовину готов.03 декабря 2021
В 2019 году была готова на ракета РК-10-ОФ для апгрейда Стрелы-10. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A-10
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20.10.2022 22:17 Відповісти
Розумник, я тобі можу підказати хто клістрони з с300 витащив
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20.10.2022 21:57 Відповісти
Згоден. Я теж дивуюсь, що Байден давно не послав зенікчему після крим.проваджень
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20.10.2022 21:58 Відповісти
В іх інтересах шоб ми вистояли .
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20.10.2022 21:17 Відповісти
Вони, схоже, так не думають.
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20.10.2022 21:38 Відповісти
А для чого ім рашка без тормозів .
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20.10.2022 21:45 Відповісти
Вистоїм, але якою цінною. Краще згадайте як бубочка фиркав перед 24... фиркав тим у кого зараз клянчить зброю
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20.10.2022 22:00 Відповісти
соромно...

за Україну соромно
через ЗЕ-гниду !
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20.10.2022 23:02 Відповісти
А коли я почую що ти зробив в Україні?
Бо тільки просиш або вимагаєш від інших
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20.10.2022 21:19 Відповісти
Я вам ні чого не повинен. Моніка.
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20.10.2022 21:33 Відповісти
Вам пример Израиля -- не урок.
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20.10.2022 21:21 Відповісти
Європа пришле для усіх 73% по кайлу і вони швиденько відкопають з-під асфальту і ППО, і ПРО.
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20.10.2022 21:23 Відповісти
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20.10.2022 21:23 Відповісти
Вовочка похож на девку которая во всех позах принимает
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20.10.2022 21:32 Відповісти
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20.10.2022 22:16 Відповісти
Уходь уже в оставку! Дай людям перемогти кацапів. Гандьба, а не президент
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21.10.2022 02:29 Відповісти
спробуйте цю нікчему, відтягнути від самозахоплення перед камерою...
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21.10.2022 04:16 Відповісти
до речі: ганьба та препізедент
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21.10.2022 04:19 Відповісти
Дякую. Завжди знаходяця люди, які з великим бажанням виправляють чужі граматичні помилки
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21.10.2022 04:43 Відповісти
так дякуйте їм за це, просвітництво ж?
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21.10.2022 05:24 Відповісти
знаходяться
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21.10.2022 05:29 Відповісти
Знову дякую. Особливо за (як буде ,,смущьонний" на українській?) смайлік
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22.10.2022 10:34 Відповісти
Нема за що... А смайлика, назвав би соромливим чи засоромлюваним.
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22.10.2022 16:34 Відповісти
Зебилы тут тоже не причем и не знали? 🤡Сім'я командувача російськими трупами в Україні Суровікіна володіє в Україні нерухомістю на суму близько 2 млн доларів, - російські «опозиційні» ЗМІ.

https://t.me/operativnoZSU
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21.10.2022 11:22 Відповісти
 
 