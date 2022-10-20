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Зеленский просит Европу максимально ускорить предоставление Украине систем ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить реализацию решений по предоставлению Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от российского террора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он отметил в обращении к Европейскому совету.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы для России стало полностью невозможно разрушать нашу энергосистему ракетами и дронами. Мы уже получили от Германии очень эффективную систему IRIS-T. Я благодарю за это канцлера. Эта немецкая система защищает не только украинское небо. Она защищает европейскую стабильность, ограничивая российский террор, который бьет и по нашей стране, и в перспективе – по вашим странам. Но мы нуждаемся в большем количестве систем ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит", - сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы заминировали дамбы и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский

Зеленский рассказал, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе и призвал их "максимально ускорить" реализацию решений.

"Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и к Соединенным Штатам Америки. Не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем защищеннее украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить", - подчеркнул Президент.

Он пояснил, что сейчас происходит новая эскалация в российском терроре и это требует новых ответных шагов – быстрых и солидарных, которые будут защищать как украинцев, так и всех европейцев.

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Зеленский отметил, в частности, что европейские газовые хранилища заполнены, однако в Европе до сих пор остается очень серьезный вызов ценового кризиса, который Россия разожгла и подпитывает, чтобы спровоцировать социальное напряжение в странах ЕС. По его словам, это просчитанное давление России на семейный бюджет каждой европейской семьи.

Кроме того, Президент напомнил, что атаками российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушены более трети энергетической инфраструктуры Украины, поэтому украинская сторона не может экспортировать электричество в Европу. В этой связи он также подчеркнул, что таким образом Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС.

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Топ комментарии
+14
КБ "Луч" - РК10, Коршун, СД300. Степень готовности некоторых была в 2019 году около 70%. Плановое время постановки на вооружение - лето 2020. Но кто-то прекратил финансирование в 2019 году. Кто бы это был?
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20.10.2022 21:43
+12
А коли я почую що ти зробив в Україні?
Бо тільки просиш або вимагаєш від інших
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20.10.2022 21:19
+10
Європа пришле для усіх 73% по кайлу і вони швиденько відкопають з-під асфальту і ППО, і ПРО.
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20.10.2022 21:23
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Правила форума Совет форумчан
якщо будуть тягнути,то якщо кацапи за 10 днів серйозно пошкодили 40% енергетики України, то може так статися,що взагалі буде повний блекаут в державі,а це рахуй по суті кінець...
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20.10.2022 21:13 Ответить
Кінець ні, вистоїмо. А от те що без світла будемо сидіти то дуже можливо. Або раз на два дні, на дві години будуть давати. Найгірший сценарій це ще і без тепла. От тоді набагато страшніше буде. Але треба вистояти цю зиму, іншого шляху немає.
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20.10.2022 21:32 Ответить
Без света - это и есть без тепла. Насосы и автоматика требуют электричества. Генераторами тут не поможешь.
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20.10.2022 21:38 Ответить
Так. Дякую що поправили. Дивився просто зі свого боку, коли писав, у власному будинку живу. А для поверхівок, так як ви кажете.
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20.10.2022 21:55 Ответить
Навзаєм.
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20.10.2022 21:56 Ответить
Будуть тягнути, бо їм пофіг, що ми без світла сидимо. Вони нам нічим не зобов'язані, на жаль.
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20.10.2022 21:35 Ответить
Они нас предупреждали и призывали готовиться. А мы вместо армии и оборонки три года пилили бабло. Так что нечего на зеркало пенять ...
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20.10.2022 21:40 Ответить
Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"
від малої дальності до 100 км
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
все закатано в асвальт !!!!

Байден, дай нам ППО і корабля з матросами !
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20.10.2022 22:59 Ответить
Странно , что их надо просить .
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20.10.2022 21:13 Ответить
треба мати своє, а не коли тебе ріже рецедивіст,сидиіти стікати кровью і чекати коли дядя вася з сусіднього підїзду тобі принесе щось чим можна захиститися, і це ще при тому,що цього дядю васю інколи дуже сильно ще потрібно попросити,щоб він почав рухати своєю задницею
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20.10.2022 21:16 Ответить
Может подскажете адресок, где можно купить пару дивизионов "Буков"?
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20.10.2022 21:23 Ответить
КБ "Луч" - РК10, Коршун, СД300. Степень готовности некоторых была в 2019 году около 70%. Плановое время постановки на вооружение - лето 2020. Но кто-то прекратил финансирование в 2019 году. Кто бы это был?
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20.10.2022 21:43 Ответить
да это его брат...
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20.10.2022 21:47 Ответить
У вас какая-то путаница. На 70% был готов СД300, но не в 2019, а в 2021 году. КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км Разработка нового комплекса унифицирована с "Нептуном" на 70%. Сам зенитно-ракетный комплекс уже наполовину готов.03 декабря 2021
В 2019 году была готова на ракета РК-10-ОФ для апгрейда Стрелы-10. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A-10
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20.10.2022 22:17 Ответить
Розумник, я тобі можу підказати хто клістрони з с300 витащив
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20.10.2022 21:57 Ответить
Згоден. Я теж дивуюсь, що Байден давно не послав зенікчему після крим.проваджень
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20.10.2022 21:58 Ответить
В іх інтересах шоб ми вистояли .
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20.10.2022 21:17 Ответить
Вони, схоже, так не думають.
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20.10.2022 21:38 Ответить
А для чого ім рашка без тормозів .
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20.10.2022 21:45 Ответить
Вистоїм, але якою цінною. Краще згадайте як бубочка фиркав перед 24... фиркав тим у кого зараз клянчить зброю
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20.10.2022 22:00 Ответить
соромно...

за Україну соромно
через ЗЕ-гниду !
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20.10.2022 23:02 Ответить
А коли я почую що ти зробив в Україні?
Бо тільки просиш або вимагаєш від інших
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20.10.2022 21:19 Ответить
Я вам ні чого не повинен. Моніка.
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20.10.2022 21:33 Ответить
Вам пример Израиля -- не урок.
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20.10.2022 21:21 Ответить
Європа пришле для усіх 73% по кайлу і вони швиденько відкопають з-під асфальту і ППО, і ПРО.
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20.10.2022 21:23 Ответить
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20.10.2022 21:23 Ответить
Вовочка похож на девку которая во всех позах принимает
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20.10.2022 21:32 Ответить
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20.10.2022 22:16 Ответить
Уходь уже в оставку! Дай людям перемогти кацапів. Гандьба, а не президент
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21.10.2022 02:29 Ответить
спробуйте цю нікчему, відтягнути від самозахоплення перед камерою...
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21.10.2022 04:16 Ответить
до речі: ганьба та препізедент
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21.10.2022 04:19 Ответить
Дякую. Завжди знаходяця люди, які з великим бажанням виправляють чужі граматичні помилки
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21.10.2022 04:43 Ответить
так дякуйте їм за це, просвітництво ж?
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21.10.2022 05:24 Ответить
знаходяться
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21.10.2022 05:29 Ответить
Знову дякую. Особливо за (як буде ,,смущьонний" на українській?) смайлік
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22.10.2022 10:34 Ответить
Нема за що... А смайлика, назвав би соромливим чи засоромлюваним.
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22.10.2022 16:34 Ответить
Зебилы тут тоже не причем и не знали? 🤡Сім'я командувача російськими трупами в Україні Суровікіна володіє в Україні нерухомістю на суму близько 2 млн доларів, - російські «опозиційні» ЗМІ.

https://t.me/operativnoZSU
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21.10.2022 11:22 Ответить
 
 