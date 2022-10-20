Зеленский просит Европу максимально ускорить предоставление Украине систем ПВО
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить реализацию решений по предоставлению Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от российского террора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он отметил в обращении к Европейскому совету.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы для России стало полностью невозможно разрушать нашу энергосистему ракетами и дронами. Мы уже получили от Германии очень эффективную систему IRIS-T. Я благодарю за это канцлера. Эта немецкая система защищает не только украинское небо. Она защищает европейскую стабильность, ограничивая российский террор, который бьет и по нашей стране, и в перспективе – по вашим странам. Но мы нуждаемся в большем количестве систем ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит", - сказал глава государства.
Зеленский рассказал, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе и призвал их "максимально ускорить" реализацию решений.
"Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и к Соединенным Штатам Америки. Не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем защищеннее украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить", - подчеркнул Президент.
Он пояснил, что сейчас происходит новая эскалация в российском терроре и это требует новых ответных шагов – быстрых и солидарных, которые будут защищать как украинцев, так и всех европейцев.
Зеленский отметил, в частности, что европейские газовые хранилища заполнены, однако в Европе до сих пор остается очень серьезный вызов ценового кризиса, который Россия разожгла и подпитывает, чтобы спровоцировать социальное напряжение в странах ЕС. По его словам, это просчитанное давление России на семейный бюджет каждой европейской семьи.
Кроме того, Президент напомнил, что атаками российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушены более трети энергетической инфраструктуры Украины, поэтому украинская сторона не может экспортировать электричество в Европу. В этой связи он также подчеркнул, что таким образом Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС.
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від малої дальності до 100 км
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
все закатано в асвальт !!!!
Байден, дай нам ППО і корабля з матросами !
В 2019 году была готова на ракета РК-10-ОФ для апгрейда Стрелы-10. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A-10
за Україну соромно
через ЗЕ-гниду !
Бо тільки просиш або вимагаєш від інших
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