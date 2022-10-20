Ефективність ППО України становить 64%, - Генштаб ЗСУ

Ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%, 81 ракету зі 126 застосованих Росією по Україні було знищено.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ефективність системи нашої протиповітряної оборони залишається на досить високому рівні - 64%, а це 81 ракета зі 126 застосованих була знищена", - сказав він.

Громов зазначив, що з огляду на набуття досвіду та отримання нових зразків переносних зенітних ракетних комплексів протягом останнього тижня ефективність системи ППО України значно збільшилася.

Водночас, він наголосив, що з 10 жовтня війська РФ випустили 154 ракети по Україні, що порівняно з першою декадою місяця більше майже в 7 разів. У першій декаді було випущено 21 ракету.

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