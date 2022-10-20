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Ефективність ППО України становить 64%, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,пво,росія,окупанти,ппо

Ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%, 81 ракету зі 126 застосованих Росією по Україні було знищено.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ефективність системи нашої протиповітряної оборони залишається на досить високому рівні - 64%, а це 81 ракета зі 126 застосованих була знищена", - сказав він.

Громов зазначив, що з огляду на набуття досвіду та отримання нових зразків переносних зенітних ракетних комплексів протягом останнього тижня ефективність системи ППО України значно збільшилася.

Водночас, він наголосив, що з 10 жовтня війська РФ випустили 154 ракети по Україні, що порівняно з першою декадою місяця більше майже в 7 разів. У першій декаді було випущено 21 ракету.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Скажить спасибі нашій український владі, яка десятириччями розпродавала зброю на мільярди доларів. А нової не виробляли і не закупали.
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20.10.2022 17:19
+6
Пов'язано виключно з кількісною нестачею ППО, аж ніяк не з майстерністю операторів. Навіть якщо на озброєнні буде декілька IRIS-T і NASAMS, цього буде явно замало.

Всі, хто порівнюють з ППО Ізраїля - Україна за площею більша в 30 (тридцять) разів, закрити територію фізично куди складніше.

Плюс ефективність ППО Ізраїля понад 90% багато в чому пов"язна з якістю ракет (в кацапстані, як не крути, ракети значно потужніші та якісніші, ніж у Палестини, Лівану та інших сусідів Ізраїля).
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20.10.2022 17:22
+2
Це дуже низька ефективність.
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20.10.2022 17:13
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А на знимку росийський Тор намальований
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20.10.2022 17:11 Відповісти
Несколько "отлендлизенных" ЗРК Тор работают в ВСУ,
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20.10.2022 17:15 Відповісти
поэтому я и подмигнул)
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20.10.2022 17:18 Відповісти
Більше на панцир схожий.
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20.10.2022 19:10 Відповісти
причому пустельного камо, "під сирію"
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20.10.2022 19:17 Відповісти
Так, на панцир)
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20.10.2022 19:20 Відповісти
Я тебе прошу, ті редактори не знають де ліво, а де право, а ти такі високі вимоги їм ставиш. Воно там і не "Тор " зовсім. Мені взагалі здається, що Цензор редакторами набрав бомжів з освітою рік коридору по оголошенню.
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20.10.2022 19:41 Відповісти
Це дуже низька ефективність.
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20.10.2022 17:13 Відповісти
Очень большая,учитывая,что кроме батареи IRIS-T, всей остальной ПВО 30+ лет.
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20.10.2022 17:18 Відповісти
Насправді тут з якого боку подивитись. От наприклад THAAD та Patriot багато назбивали "калібрів" чи може "оводів" за історію перебування на озброєнні будь-якої країни? Може їх вже тишком-нишком відтестували і зрозуміли, що кращє їх тихенько переробити у себе на складах, а Україні не давати, щоб не обісратися з їх майбутнім експортом...
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20.10.2022 19:22 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, патріот пропускав якусь частину "Эльбрусів/Скадів" (попередники іскандерів)
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20.10.2022 19:25 Відповісти
Скажить спасибі нашій український владі, яка десятириччями розпродавала зброю на мільярди доларів. А нової не виробляли і не закупали.
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20.10.2022 17:19 Відповісти
Спасибі треба говорити не тільки українській владі ( всім минулим і теперішнім ). От наприклад, особисто Ви дуже сильно переймались цим питанням напротязі десятиліть? Та всім по цимбалах було те все, головне було заробити хто як може, державу наї..., бо вона нас найо... . Отак і жили. А тут роздуплились.
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20.10.2022 18:53 Відповісти
Особисто я? Завжди переймався. З 2014 року, це точно) І я ніколи не голосував за Кучму, Яника, або Зеленського. І шо? Страдаю так само зараз, як і усі інші українці.
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20.10.2022 22:43 Відповісти
тоже самое
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20.10.2022 23:43 Відповісти
"З 2014 це точно...", а до 2014 не пам'ятаєте? Так справа не в тому за кого Ви голосували чи не голосували. Не голосування за ... ще не гарантує переймання проблемами армії. Ну от за часів Ющенка поцікавтесь скільки було продано надлишкового військового майна, і скільки було закуплено нової техніки. Ви ж тоді навіть про це і не думали, правда? За часів овоча міністр оборони був з російським паспортом, всі ракетні програми позакривали, бо дуже дорого було. Теж нікого не парило. І якби не настав час в 2014 захищати свої території, то і надалі армією особливо ніхто б і не переймався.
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25.10.2022 21:26 Відповісти
Хочу вам нагадати, що в Україні до 2015 року був нейтральний, внеблоковий статус по Констітуції. Ми були впевнені, що в зв'язку з цим, нам ніщо не загрожує.
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26.10.2022 16:56 Відповісти
І тому розпродували "все що погано лежить" і нічого не купували нового. Це як: синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду вдень і зоряне небо вночі, тому я розберу дах своєї хати, а новим крити не буду. "Ми були впевнені, що в зв'язку з цим, нам ніщо не загрожує" - тобто ви й досі вважаєте, що кацапи напали саме з цієї причини? Та й конфлікт навколо Тузли був таким собі "першим дзвіночком" щодо їх неадекватності.
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15.11.2022 16:09 Відповісти
Це привід, а справжня причина- це звичайне захоплення територіїї, колоніальна війна.
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15.11.2022 16:19 Відповісти
Пов'язано виключно з кількісною нестачею ППО, аж ніяк не з майстерністю операторів. Навіть якщо на озброєнні буде декілька IRIS-T і NASAMS, цього буде явно замало.

Всі, хто порівнюють з ППО Ізраїля - Україна за площею більша в 30 (тридцять) разів, закрити територію фізично куди складніше.

Плюс ефективність ППО Ізраїля понад 90% багато в чому пов"язна з якістю ракет (в кацапстані, як не крути, ракети значно потужніші та якісніші, ніж у Палестини, Лівану та інших сусідів Ізраїля).
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20.10.2022 17:22 Відповісти
Якось на радіо НВ було інтерв'ю з ізраїльським військовим експертом. Той казав, що не всьо так однозначно з тим їхнім "куполом". Виявляється він збиває тільки ті ракети, які летять на житлові квартали. Ще є річ, яка називається - вартість ізраїльського ПРО. Воно фінансується... американцями, бо це дуже-дуже дорога штука в експлуатації навіть для ісраїльтян.
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20.10.2022 20:11 Відповісти
при этом урезать финансирование США хочет нам, а не израилю....
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20.10.2022 23:44 Відповісти
Це найвища підтверджена бойова ефективність у світі. Жодне ППО у світі щє не збивало таку кількість високоточної зброі та крилатих ракет за всю історію.
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20.10.2022 19:14 Відповісти
Ще скажіть , що то заслуга Зе, Єрмака та Татарова...
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20.10.2022 19:43 Відповісти
2\3 виконаних завдань - це є задовільний результат.
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20.10.2022 17:32 Відповісти
Коректно формулюйте висновки. В даному випадку мова йде про ефективність ППО проти ракет. А ефективність нашої ППО проти дронів вища. Можна порахувати також скільки ракет було випущено по літаках та вертольотах і скільки їх збито чи пошкоджено.
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20.10.2022 17:40 Відповісти
Яка різниця, якщо мова що так, що інакше йде про найефективнішу (на практиці, не в теоріі) ппо світу?
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20.10.2022 19:15 Відповісти
Могла б бути ефективніше, якби не старання деяких владних органів.
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20.10.2022 19:45 Відповісти
Вартість дрона шахід - 20-30 тис баксів, одна ракета для бука - десь 100 тис баксів. Я вже не кажу про с300, де та ракета золота. Отже, ефективність є, однак вартість цієї ефективності космічна.
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20.10.2022 20:14 Відповісти
дырявое пво....
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20.10.2022 23:45 Відповісти
 
 