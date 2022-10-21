Немецкая компания передала Украине радиолокационную станцию для систем ПВО IRIS-T
Немецкая компания Hensoldt AG, специализирующаяся на сенсорных технологиях для защиты и наблюдения в оборонном, безопасном и аэрокосмическом секторах, передала Украине первую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Ситуация в Украине требует быстрых и решительных действий. Благодаря серийной линии производства и преданности наших сотрудников мы можем поставлять такие системы для защиты населения в кратчайшие сроки", - заявил гендиректор компании Томас Мюллер.
Компания передает Украине четыре своих высокоэффективных радара для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence, предназначенной для усиления обороноспособности Украины.
"Один из радаров TRML-4D уже был доставлен, а еще три будут доставлены в течение нескольких месяцев", - добавили в компании.
Отмечается, что РЛС способна выявлять, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на небольших, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также на вертолетах.
Кроме того, TRML-4D обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.
Как сообщалось, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетный комплекс IRIS-T интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины.
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