Немецкая компания передала Украине радиолокационную станцию для систем ПВО IRIS-T

Немецкая компания Hensoldt AG, специализирующаяся на сенсорных технологиях для защиты и наблюдения в оборонном, безопасном и аэрокосмическом секторах, передала Украине первую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Ситуация в Украине требует быстрых и решительных действий. Благодаря серийной линии производства и преданности наших сотрудников мы можем поставлять такие системы для защиты населения в кратчайшие сроки", - заявил гендиректор компании Томас Мюллер.

Компания передает Украине четыре своих высокоэффективных радара для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence, предназначенной для усиления обороноспособности Украины.

"Один из радаров TRML-4D уже был доставлен, а еще три будут доставлены в течение нескольких месяцев", - добавили в компании.

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Отмечается, что РЛС способна выявлять, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на небольших, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также на вертолетах.

Кроме того, TRML-4D обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Как сообщалось, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетный комплекс IRIS-T интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины.