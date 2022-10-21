РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4819 посетителей онлайн
Новости
7 314 20

Немецкая компания передала Украине радиолокационную станцию для систем ПВО IRIS-T

ппо,iris-t

Немецкая компания Hensoldt AG, специализирующаяся на сенсорных технологиях для защиты и наблюдения в оборонном, безопасном и аэрокосмическом секторах, передала Украине первую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Ситуация в Украине требует быстрых и решительных действий. Благодаря серийной линии производства и преданности наших сотрудников мы можем поставлять такие системы для защиты населения в кратчайшие сроки", - заявил гендиректор компании Томас Мюллер.

Компания передает Украине четыре своих высокоэффективных радара для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence, предназначенной для усиления обороноспособности Украины.

"Один из радаров TRML-4D уже был доставлен, а еще три будут доставлены в течение нескольких месяцев", - добавили в компании.

Также читайте: Зеленский просит Европу максимально ускорить предоставление Украине систем ПВО

Отмечается, что РЛС способна выявлять, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на небольших, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также на вертолетах.

Кроме того, TRML-4D обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Как сообщалось, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетный комплекс IRIS-T интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины.

Германия (6947) ПВО (2732)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
дякую
показать весь комментарий
21.10.2022 18:44
+7
ага суки ************** пипец вам ....мы вас уже достали ждите сюрпризы.....
показать весь комментарий
21.10.2022 18:43
+6
гендиректор компанії Томас Мюллер це настоящій німець..
Гонор енд глорія! від багатьох слів- до дій !
показать весь комментарий
21.10.2022 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
квадратіш, практіш, гуд) дякуємо. Хоч меркель і морочила стільки років яйця, які вона на мала. але зараз у німців нарешті шанс відмитись, а з *********** - вже ндсап - не найбільші паскуди у світі
показать весь комментарий
21.10.2022 18:42 Ответить
Это классно. Вчитывался, что про баллистические цели, не увиде...
показать весь комментарий
21.10.2022 18:43 Ответить
ага суки ************** пипец вам ....мы вас уже достали ждите сюрпризы.....
показать весь комментарий
21.10.2022 18:43 Ответить
гендиректор компанії Томас Мюллер це настоящій німець..
Гонор енд глорія! від багатьох слів- до дій !
показать весь комментарий
21.10.2022 18:44 Ответить
дякую
показать весь комментарий
21.10.2022 18:44 Ответить
значит не все немцы вечерами колготки примеряют...
показать весь комментарий
21.10.2022 18:47 Ответить
Меркель не передали?
показать весь комментарий
21.10.2022 18:48 Ответить
AGM/RGM/UGM-84 + TRML-4D. ....достаем ..... должно получиться
показать весь комментарий
21.10.2022 19:00 Ответить
Блюм. Досить.
показать весь комментарий
21.10.2022 19:02 Ответить
Бо я прийду.
показать весь комментарий
21.10.2022 19:03 Ответить
Красиво ена впала.
показать весь комментарий
21.10.2022 19:04 Ответить
Это часть комплекса как и программа от аирбус. всё немецкое, никакой Израиль не может запретить. на подходе новый Ирис 30*60 км.
показать весь комментарий
21.10.2022 19:41 Ответить
Щось мені здається цей радар і так має бути в складі батареї Ірисів-Т. От вже ж цей піар
показать весь комментарий
21.10.2022 19:43 Ответить
коли здається ,хрестяться або як варіант моляться!і нічого тобі не заважае пропіарити те що ти виготовив або купив,а так просто тихо подякуй(за далеко не дешевий подарунок) або як варіант скромно промовчи.(но ты разумеется молчать не будеш,ты из категории тех что орут: а маловато будет!!)
показать весь комментарий
21.10.2022 20:15 Ответить
Вот в каждой теме найдется нытик и *******... Тебе заняться нечем?
показать весь комментарий
21.10.2022 20:17 Ответить
Щиро дякуємо!
показать весь комментарий
21.10.2022 19:56 Ответить
Это ахиренная штука даже без ирисок. интегрировать бы ее в нашу пво.
показать весь комментарий
21.10.2022 20:53 Ответить
За неделю предано Германией
ЗРК Ирис-Т ОДС *
10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин 2* (было 5)
7 тяжелых и средних мостовых систем *
167 000 патронов
 200 палаток (было 100)
195 электрогенераторов (ранее 12)
116 000 курток для холодной погоды
80 000 термоштаны
240 000 зимних шапок
показать весь комментарий
21.10.2022 23:00 Ответить
Ого радиус
показать весь комментарий
22.10.2022 03:45 Ответить
 
 