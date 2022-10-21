Країни Євросоюзу підтримуватимуть відбудову України, - Макрон
Країни ЄС підтримуватимуть відбудову України.
Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми також відзначили нашу рішучість підтримати відбудову України. Конференція, організована Німеччиною та Європейською комісією, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня, дасть змогу рухатися вперед у цьому напрямку", - зазначив Макрон.
Він підкреслив, що країни ЄС повинні колективно організуватися, щоб задовольнити нагальні потреби України, особливо в зимовий період. "Тому ми вживатимемо додаткові заходи у найближчі дні, щоб допомогти українському опору, тому що чітко бачимо російську стратегію - методично знищувати можливості їхнього опору та важливу в зимовий період цивільну інфраструктуру", - сказав Макрон.
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и сильная армия.
то что он не хочет их нам давать - наша беда. ну и много зависти... они оказались умнее нас. потому у них и войны нет. а у нас есть.
Но название "Шимпанское" котсапы всё же урвали.
(Шимпанское - для шимпанзе)
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажемо самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні.
І тут Макрон намалювавсь!
Чи то він як скрізьустигаючий Фігаро, чи їх ціла купа клонів...
До речі, їхня сантехніка та кераміка теж найкраща.