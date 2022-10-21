Країни Євросоюзу підтримуватимуть відбудову України, - Макрон

Країни ЄС підтримуватимуть відбудову України.

Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також відзначили нашу рішучість підтримати відбудову України. Конференція, організована Німеччиною та Європейською комісією, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня, дасть змогу рухатися вперед у цьому напрямку", - зазначив Макрон.

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Він підкреслив, що країни ЄС повинні колективно організуватися, щоб задовольнити нагальні потреби України, особливо в зимовий період. "Тому ми вживатимемо додаткові заходи у найближчі дні, щоб допомогти українському опору, тому що чітко бачимо російську стратегію - методично знищувати можливості їхнього опору та важливу в зимовий період цивільну інфраструктуру", - сказав Макрон.