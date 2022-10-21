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Країни Євросоюзу підтримуватимуть відбудову України, - Макрон

макрон,емманюель

Країни ЄС підтримуватимуть відбудову України.

Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також відзначили нашу рішучість підтримати відбудову України. Конференція, організована Німеччиною та Європейською комісією, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня, дасть змогу рухатися вперед у цьому напрямку", - зазначив Макрон.

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Він підкреслив, що країни ЄС повинні колективно організуватися, щоб задовольнити нагальні потреби України, особливо в зимовий період. "Тому ми вживатимемо додаткові заходи у найближчі дні, щоб допомогти українському опору, тому що чітко бачимо російську стратегію - методично знищувати можливості їхнього опору та важливу в зимовий період цивільну інфраструктуру", - сказав Макрон.

Автор: 

Франція (3053) Євросоюз (13388) Макрон Емманюель (1455) відбудова (354)


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Топ коментарі
+4
Я молю бога, щоб вони озолотилися, бо хоч хтось почне будувати нормальну архітектуру у наших містах. Бо те уйопіще, що будують в Україні останні 20 років взагалі поза здоровим глуздом.
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21.10.2022 23:01
+3
Не знаю хто написав - не я. Але круто, дуже круто!

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажемо самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні.
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21.10.2022 21:31
+2
Его не понять . То он с ху@лом беседует , то Украине помогает . Странный тип .
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21.10.2022 21:22
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Его не понять . То он с ху@лом беседует , то Украине помогает . Странный тип .
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21.10.2022 21:22 Відповісти
бачив кулак на хвото , мощщщщний, ага?
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21.10.2022 21:28 Відповісти
у него кулак действительно мощный, без шуток, потому что во Франции есть ЯО.
и сильная армия.
то что он не хочет их нам давать - наша беда. ну и много зависти... они оказались умнее нас. потому у них и войны нет. а у нас есть.
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21.10.2022 21:37 Відповісти
Франции повезло не иметь с Россией общей границы.
Но название "Шимпанское" котсапы всё же урвали.
(Шимпанское - для шимпанзе)
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22.10.2022 05:44 Відповісти
Дніпро впада до Чорного моря.
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21.10.2022 21:29 Відповісти
Не знаю хто написав - не я. Але круто, дуже круто!

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажемо самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні.
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21.10.2022 21:31 Відповісти
О!
І тут Макрон намалювавсь!
Чи то він як скрізьустигаючий Фігаро, чи їх ціла купа клонів...
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21.10.2022 21:36 Відповісти
Звичайно підтримаєте відбудову. Ваші будівельні компанії озолотяться на наших руїнах . О
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21.10.2022 22:07 Відповісти
Я молю бога, щоб вони озолотилися, бо хоч хтось почне будувати нормальну архітектуру у наших містах. Бо те уйопіще, що будують в Україні останні 20 років взагалі поза здоровим глуздом.
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21.10.2022 23:01 Відповісти
Італійців треба запросити, вони знають толк у будівництві на сторіччя .

До речі, їхня сантехніка та кераміка теж найкраща.
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21.10.2022 23:04 Відповісти
Ты так говоришь как будто ты вместе с Зе и Ермаком будете платить за это золотом. Жги ещё.
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22.10.2022 00:06 Відповісти
Це твоє ***** за все платить золотом, тому саме він та ваша підаросія буде платити золотом за відновлення України . А ви смердючі лапті будете останній хій без солі доідати.
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22.10.2022 00:14 Відповісти
Я не русский. А кто заставит платить россиян, ты что ли? Или твой жополиз Арахамия? Ты думаешь что на Западу эти деньги достаются на халяву как сейчас тебе и твоему правительству банкротов? Вы сами себя прокормить не в состоянии, за вами надо еще попу вытирать после сдачи Крыма и Юга. Никто не надеется что вы сможете вернуть те миллиарды что уже выплачены. И перестань мотать сопли на кулак про Будапешт. Путин пока воюет тоже обычным оружием.
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22.10.2022 00:35 Відповісти
Фііі, о то набздів, лапоть ликовий.
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22.10.2022 00:36 Відповісти
Ха ха. Ну вот и весь ответ. Но спасибо, что живой.
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22.10.2022 00:48 Відповісти
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22.10.2022 00:52 Відповісти
Якщо хтось думає, що європейці просто так подарують уряду України 200-500 млрд на велике відбудівнитство - вони дуже сильно помиляються. Після нашої перемоги, сюди приїдуть іноземні компанії під патронатом своїх урядів і будуть виконувати масштабні підряди відбудови нашої країни за гроші, які їм будуть перераховуватися з Брюсселю. Якщо врахувати, що праця іноземців коштує дорого, то компанії будуть наймати наших аби зекономити. Тому ті країни, які оголосили, що будуть відбудовувати, вже потирають руки. Отже, виходить формула win-win, коли і європейці зацікавлені у відбудові, і ми. Тільки не кажіть про це Zeкоманді, бо вона дуже сильно розчарується, що такі грошища пройдуть мимо них.
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21.10.2022 22:59 Відповісти
"Тому ті країни, які оголосили, що будуть відбудовувати, вже потирають руки" меня в последнее время раздражает вот эта чушь про "потирает руки" и прочая совковая отрыжка. Их компании всегда заинтересованы получить заказ от своего государства за свои деньги. НЕ ТВОИ. И не важно в какой стране. Потирает руки Ермак который расчитывает на халяву с откатом НЕ ПУТАЙ бизнес с коррупцией.
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21.10.2022 23:59 Відповісти
 
 