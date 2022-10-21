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Лідери ЄС підтвердили єдність і рішучість надалі підтримувати Україну, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Євросоюзу підтвердили єдність і рішучість надалі підтримувати Україну.

На цьому Макрон наголосив під час пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора ми провели відеоконференцію з Президентом (України) Зеленським, а сьогодні вранці між державами-членами, на якій нагадали про нашу повну солідарність з Україною. Ми відзначили нашу єдність і нашу рішучість продовжувати незмінну довгострокову підтримку в усіх напрямках", - сказав Макрон.

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З огляду на це, за його словами, протягом останніх тижнів вже були прийняті дуже структурні рішення. "Зокрема, щодо санкцій проти іранських офіційних осіб, які брали участь у передачі Росії безпілотників, використаних проти України. Це важливий сигнал. І вчора, зокрема, знов були прийняті додаткові санкції щодо цього", - додав він.

Також Макрон нагадав, що країни-члени ЄС вирішили розпочати європейську місію для навчання українських військових, рішення про що було ухвалено в понеділок. "Франція братиме в цьому активну участь, навчаючи дві тисячі українських солдатів на нашій землі", - зауважив Макрон.

"Також 500 мільйонів євро буде виділено додатково, щоб допомогти українським силам із спорядженням, яке їм необхідно для підтримки рівня їхніх можливостей у рамках Європейського фонду миру", - додав він.

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Макрон також нагадав, що минулого тижня він оголосив про те, що Франція поставить Україні нове обладнання, а саме: системи протиповітряної оборони, та працюватиме над поставкою додаткових гармат "Цезар".

Автор: 

допомога (8334) Євросоюз (13388) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+2
Макрон - "наш пострел везде поспел" или "универсальная затычка".
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21.10.2022 19:25
+2
Странный мужчина . Надо привыкать , у них не редкость .
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21.10.2022 19:27
+2
Лідери ЄС підтвердили єдність і рішучість надалі підтримувати рашистів- ось вона підтримка " європейських толерастів" рашистського кровавопивці (Водночас лідери країн ЄС наразі відмовилися від пропозиції про обмеження цін на газ. Джерело: https://biz.censor.net/n3375299))
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21.10.2022 19:28
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Макрон - "наш пострел везде поспел" или "универсальная затычка".
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21.10.2022 19:25 Відповісти
Странный мужчина . Надо привыкать , у них не редкость .
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21.10.2022 19:27 Відповісти
Лідери ЄС підтвердили єдність і рішучість надалі підтримувати рашистів- ось вона підтримка " європейських толерастів" рашистського кровавопивці (Водночас лідери країн ЄС наразі відмовилися від пропозиції про обмеження цін на газ. Джерело: https://biz.censor.net/n3375299))
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21.10.2022 19:28 Відповісти
а орбан? Його хоча би вщучили?
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21.10.2022 19:31 Відповісти
макарон... ты б еще орбана обаял...а то шо-то он не в ногу со всеми шагает !
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21.10.2022 19:33 Відповісти
Президент Румынии Клаус Вернер Иоаннис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева направо) во время встречи за круглым столом в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Пятница, 21 октября 2022 г. В пятницу лидеры Европейского Союза собираются, чтобы подвести итоги своей поддержки Украины после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия пытается спровоцировать исход беженцев, разрушив энергетическую инфраструктуру его разоренной войной страны. (показать комментарий)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 21 октября 2022 г.
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21.10.2022 19:41 Відповісти
Франція в цьому плані показує себе добре. І Макрон норм.

А ось Німеччина та Угорщина досі ще не повністю зрозуміли що рф їх не пожаліє і вони для рф не більше чим їжа яку обманули.
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21.10.2022 19:45 Відповісти
а кто нам подарил Ирис? ты что ли?
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21.10.2022 20:41 Відповісти
Один комплекс насправді нічого не міняє. А ті гроші що отримала рф за ресурси і ще отримує зробили війну для росіян взагалі не відчутною.
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21.10.2022 21:06 Відповісти
Что-то распи*делся Макроша. Видать, к дождю.
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22.10.2022 01:08 Відповісти
 
 