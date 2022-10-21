Лідери ЄС підтвердили єдність і рішучість надалі підтримувати Україну, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Євросоюзу підтвердили єдність і рішучість надалі підтримувати Україну.

На цьому Макрон наголосив під час пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора ми провели відеоконференцію з Президентом (України) Зеленським, а сьогодні вранці між державами-членами, на якій нагадали про нашу повну солідарність з Україною. Ми відзначили нашу єдність і нашу рішучість продовжувати незмінну довгострокову підтримку в усіх напрямках", - сказав Макрон.

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З огляду на це, за його словами, протягом останніх тижнів вже були прийняті дуже структурні рішення. "Зокрема, щодо санкцій проти іранських офіційних осіб, які брали участь у передачі Росії безпілотників, використаних проти України. Це важливий сигнал. І вчора, зокрема, знов були прийняті додаткові санкції щодо цього", - додав він.

Також Макрон нагадав, що країни-члени ЄС вирішили розпочати європейську місію для навчання українських військових, рішення про що було ухвалено в понеділок. "Франція братиме в цьому активну участь, навчаючи дві тисячі українських солдатів на нашій землі", - зауважив Макрон.

"Також 500 мільйонів євро буде виділено додатково, щоб допомогти українським силам із спорядженням, яке їм необхідно для підтримки рівня їхніх можливостей у рамках Європейського фонду миру", - додав він.

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Макрон також нагадав, що минулого тижня він оголосив про те, що Франція поставить Україні нове обладнання, а саме: системи протиповітряної оборони, та працюватиме над поставкою додаткових гармат "Цезар".