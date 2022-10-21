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Відключення світла в Україні продовжаться, але графіки оптимізують, - "Укренерго"

світло

В Україні й надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії. При цьому графіки намагатимуться зробити більш комфортними рівномірними та рівномірними.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наступного тижня компанія "Укренерго" проаналізує статистику з обмежень по всіх регіонах, наскільки ефективними були ці обмеження (відключення світла - ред.), наскільки виконані команди диспетчерів. І також ми разом з командами обленерго спробуємо зробити ці графіки відключень більш рівномірними, більш справедливими… Ми намагатимемося наступними днями зробити ці графіки ще більш збалансованими для того, щоб вони були трохи комфортнішими для наших громадян", - заявив Кудрицький.

За його словами, зараз дуже багато залежатиме від того, як швидко фахівці зможуть відновити роботу деяких електростанцій, пошкоджених росіянами цього тижня.

"Думаю, що це питання кількох тижнів, але це не означає, що протягом цих кількох тижнів щодня застосовуватимуться обмеження. Ми дивитимемося по ситуації і там, де це можливо, обов'язково уникатимемо примусових обмежень споживання електроенергії", - додав керівник "Укренерго".

Також читайте: Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4%, - Укренерго

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енергетика (2588) електроенергія (6188) Укренерго (2691)


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Ви хоть навчіться хвилин за 30 попереджувати. В наш час це не так складно.
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21.10.2022 22:05 Відповісти
акумуляторні джерела живлення, генератори, сонячні для зарядки акумуляторів. можна зробити на особистому рівні, але найкраще, якщо це буде зроблено в промислових масштабах.
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21.10.2022 22:09 Відповісти
Да нет там никаких графиков. Где-то на пол часа в день отключают, агде-то люди чуть ли не сутки сидят. Понятно что жопа с энергетикой, но составить нормальный и понятный график или хотя бы предупреждать заранее ума не хватает.( Я зашел на гребаный сайт ясно, посмотрел на их "графики" и заплакал(
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21.10.2022 22:10 Відповісти
А в нас відключають тільки нашу лінію на мікрорайоні. дві години на дві години, інші будинки при цьому не відключають зовсім. І так вже майже тиждень
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21.10.2022 22:15 Відповісти
Ну якщо графіки зроблять:
"більш комфортними рівномірними та рівномірними",
то це краще, ніж якщо вони будуть:
"більш комфортними та рівномірними"
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21.10.2022 23:07 Відповісти
Це не веерні відключення,а якась куйня,по 5 часов без гасла сидіти.Я понимаю равномерно,все районы по 1-2 часа,пусть чаще-все понятно,такая ситуация в стране.Но у нас раз в неделю,но так,что куево всем практически до разморозки холодильника
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21.10.2022 23:54 Відповісти
yaksho vzhe vidklyuchaty to na pivgodyny u kozhnomu domi, a ne 2 godyny na vsiy vulytsi.
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22.10.2022 08:02 Відповісти
 
 