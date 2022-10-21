Росія одноосібно несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу, - резолюція Євроради

Лідери країн Європейського Союзу засудили дії Росії, яка несе всю відповідальність за глобальну продовольчу кризу, та підтримали заклик Генерального секретаря ООН щодо продовження дії Чорноморської "зернової ініціативи", термін якої завершується у листопаді поточного року.

Про це йдеться у резолюції Європейської Ради, що відбулася 20-21 жовтня поточного року. Повний текст цього документу оприлюднений на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Шляхом перетворення продовольства на зброю в ході своєї війни проти України, Росія є одноосібно відповідальною за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала. Агресивна війна Росії призвела до переривання у постачанні сільськогосподарської продукції, розірвала ланки постачання та торгівлі, що підняло світові ціни на продовольство та добрива до безпрецедентного рівня", - наголошується у документі.

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У резолюції підкреслюється, що так звані "коридори солідарності" ЄС-Україна дозволили здійснити експорт значних обсягів українського продовольства, сільськогосподарської продукції та добрив у країни, які їх найбільше потребували. Лідери європейських країн наголосили, що ЄС буде продовжувати підвищувати ефективність таких "коридорів солідарності". В той же час, вони закликали ООН продовжити дію "зернової ініціативи" для транспортування українського збіжжя морським шляхом через українські чорноморські порти.

"Європейська рада підтримує заклик Генерального секретаря ООН до продовження Чорноморської зернової ініціативи ООН після того, як поточний період її дії завершиться у листопаді. Санкції ЄС проти Росії не забороняють експорт сільськогосподарської продукції або торгівлю продовольством між третіми країнами та Росією", - зазначається у висновках за підсумками Європейського саміту.