МВФ позитивно оцінив дії української влади щодо збереження макрофінансової стабільності

МВФ висловив позитивну оцінку зусиллям влади України щодо збереження макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної російської агресії та планує продовжити обговорення подальших кроків на підтримку української економіки.

Про це йдеться в заяві Місії МВФ за підсумками зустрічей у Відні з представниками української сторони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, спричинило величезні людські страждання та завдало серйозних економічних наслідків. Реальний ВВП значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була суттєво порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня", - зазначається в документі.

На цьому тлі дискусії у Відні були зосереджені на останніх макрофінансових подіях та перспективах, а також на бюджеті України на 2023 рік і пов’язаних із ним потребах у зовнішньому фінансуванні, питаннях фінансового сектора та поєднанні стратегій для підтримки макроекономічної стабільності.

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"Українська влада заслуговує значної похвали за збереження в значній мірі макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах. Органи влади закликають утримуватися від заходів, які підривають податкові надходження, оскільки вони прагнуть узгодити витрати з доступним фінансуванням", - зауважили у Фонді.

У цьому зв’язку повідомляється, що команда МВФ та представники України "продовжать роботу протягом наступних тижнів", щоби виконати запит органів української влади про моніторинг програми за участю правління Фонду (PMB). Тут йдеться про офіційне викладення політичних намірів уряду щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, а також представлення оцінки потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік.

Очікується, що моніторинг PMB "забезпечить міцну опору для макроекономічної політики, надалі каталізує донорську підтримку та допоможе прокласти шлях до повноцінної програми Фонду".