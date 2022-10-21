Генконсульство Росії у Лейпцигу закидали пляшками із синьою та жовтою фарбою

Невідомі закидали Генконсульство РФ у Лейпцигу пляшками із синьою та жовтою фарбою

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомляє поліція Саксонії, забруднені стіни та ворота дипмісії.

Розслідування інциденту, що трапився в ніч проти 21 жовтня, веде Поліцейський центр боротьби з тероризмом та екстремізмом.

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