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Генконсульство Росії у Лейпцигу закидали пляшками із синьою та жовтою фарбою

консульство,рф

Невідомі закидали Генконсульство РФ у Лейпцигу пляшками із синьою та жовтою фарбою

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомляє поліція Саксонії, забруднені стіни та ворота дипмісії.

Розслідування інциденту, що трапився в ніч проти 21 жовтня, веде Поліцейський центр боротьби з тероризмом та екстремізмом.

Також читайте: Після підпалу готелю з українцями в Німеччині Київ просить ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ: Росіяни погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям

Автор: 

Німеччина (7345) посольство рф (330)


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Топ коментарі
+11
"Як повідомляє поліція Саксонії, забруднені стіни та ворота дипмісії" Джерело:

То вони ще в середину не заходили! Там забруднені ще й штані, спіднє і деякі елементи інтер'єру! А в клозеті взагалі повне "непроходження"!
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21.10.2022 23:43
+7
Мабуть дойчебандерівці. А потім співали "Ой у лузі червона калина..." на німецькій мові.
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21.10.2022 23:46
+6
Кацапы?
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21.10.2022 23:35
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Кацапы?
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21.10.2022 23:35 Відповісти
Мабуть дойчебандерівці. А потім співали "Ой у лузі червона калина..." на німецькій мові.
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21.10.2022 23:46 Відповісти
"ой у візі роте ********" ))) та парашники охрєнєють при перекладі !
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22.10.2022 00:03 Відповісти
"Як повідомляє поліція Саксонії, забруднені стіни та ворота дипмісії" Джерело:

То вони ще в середину не заходили! Там забруднені ще й штані, спіднє і деякі елементи інтер'єру! А в клозеті взагалі повне "непроходження"!
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21.10.2022 23:43 Відповісти
Скажу як художник з великим стажем:
Гарно!
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22.10.2022 00:12 Відповісти
Я не вижу в этом смысла. Показать немцам что мы вандалы которым плевать на то что это посольство не в нашей стране? Ну так россияне забросают аквафрешем посольство Украины, им плевать на репутацию. Это глупый способ завоевать симпатию немцев.
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22.10.2022 00:19 Відповісти
Зараз ти, буряте, за допомогою мови окупанта показуєш всьому світові, що ти москаль. Тому не розписуйся за українців, і насрати на твою думку, як ти насрав на мову.
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22.10.2022 00:39 Відповісти
Это выражение презрения к вам рашистам.
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22.10.2022 00:46 Відповісти
«насрать» - це ісконно рузька зкріпа , вона дуже міцно вас об'єднує , тому від вас так смердить скрізь.
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22.10.2022 00:57 Відповісти
Да наверное я пересолил с ответом, но так понятнее смысл.
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22.10.2022 00:59 Відповісти
Ти тут саме для цього, щоб пересолювати своє лайно.

ти навіть не уявляєш, як ми вас ненавидим та що з вами буде у найближчому майбутньому. Тому краще йди нахій та не роби нам нєрви.
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22.10.2022 01:04 Відповісти
Ненависть справедливая, но не ко мне. Дружественный огонь, я понимаю. Если хочешь я тебе готов даже в пляшки краску наливать )))) Бросай ещё!
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22.10.2022 01:22 Відповісти
Я по вам буду стріляти , а не бросати.
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22.10.2022 01:24 Відповісти
Ну тогда патроны буду подавать. ))))) Снаряды не могу, спина мучает.
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22.10.2022 01:29 Відповісти
У мене ж Хімери!
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22.10.2022 01:41 Відповісти
"Дурак", буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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22.10.2022 00:54 Відповісти
Спасибо за науку, но не по адресу, мне жаль....
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22.10.2022 00:56 Відповісти
Ти ваньку цнотливого не вмикай, кацапедло. Твої колеги-рашковани згідно з кремлівським підручником влаштували провокацію зі своїм посольством, а хвойди на підхваті типу тебе розганяють антиукраїнську істерику в коментарях.
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22.10.2022 01:03 Відповісти
Какие коллеги? )))) С чего ты взял что я русский? )))) У тебя смешные комментарии, но они не про меня. У меня поосто другое мненине как лучше выразить протест. Но ты продолжай если тебе так легче, ха ха
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22.10.2022 01:16 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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22.10.2022 01:21 Відповісти
)))))))))) Вот это лупанул! Я упал в конвульсиях и принял всю твою негативную энергию на себя))))))
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22.10.2022 01:27 Відповісти
І не забудь соняшникове насіння до кишень покласти, чухонцю калічний.
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22.10.2022 01:32 Відповісти
Я не над тобой смеялся, не обижайся. Но ты и вправду смешной ))))
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22.10.2022 01:36 Відповісти
Сейчас Швец в эфир выйдет, послушаю умного человека. Жаль что такие специалисты не нужны Украине. Рекомендую для оптимизма.
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22.10.2022 01:40 Відповісти
щось белькоче собі бурят калічний своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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22.10.2022 01:43 Відповісти
Передай Швецу від мене, щоб не плутав слова та менше робив обмовок. Може він і розумний, але заплєтик у нього язикається.
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22.10.2022 01:45 Відповісти
Херня повна ...

Ви хоч бачили фільм "Провесіонал" зі ********* ?!

Якщо підходити до його с формальної точки зору , то якись колишній спец-агент вбиває самого презідента ... та йще чорношкірого !!!

Але в фільмі том є історичний контекст й прототипом того "чорношкірого презідента" був канібал Бокасо ...
Й філософія того фільма (с геніальною музикою Енніо Морріконе) , що певні цівілізаційні ціності повинні захищати тільки тих , для кого це дійсно ціності вона актуальна й зараз й буде завжди актуальною .
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22.10.2022 01:31 Відповісти
закидывать логично красной краской, кровь на посольстве. Больше на провокацию похоже
В Германии сожгли приют для украинских беженцев, нарисовав предварительно свастику

20 октября
С 1 января в два раза повышается электричество. примерно 55 центов, плюс инфляция около 10 процентов, безработица. Серьёзные проблемы в целом. Помогают уже со скрипом
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22.10.2022 04:26 Відповісти
Подорожало электричество ? Какой ужас !
А вот если кремль войдёт в Германию - будете снова ездить на картонном "Трабанте" и зарабатывать на него всю жизнь.
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22.10.2022 05:14 Відповісти
Ця новина досить сумнівна,пройшлась по сайту,так набір інформації. Німці розберуться і з кремлем і з руськими.
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22.10.2022 05:43 Відповісти
важно чтобы доверие было, а не красть гуманитарку. Как по Запорожью, вернули награбленное. Или оп не в курсе схемы было
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22.10.2022 08:33 Відповісти
шкода що не коктейлями молотова
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22.10.2022 09:11 Відповісти
 
 