Генконсульство Росії у Лейпцигу закидали пляшками із синьою та жовтою фарбою
Невідомі закидали Генконсульство РФ у Лейпцигу пляшками із синьою та жовтою фарбою
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як повідомляє поліція Саксонії, забруднені стіни та ворота дипмісії.
Розслідування інциденту, що трапився в ніч проти 21 жовтня, веде Поліцейський центр боротьби з тероризмом та екстремізмом.
Топ коментарі
+11 Evgeny N
показати весь коментар21.10.2022 23:43
+7 Петро Якимчук #487385
показати весь коментар21.10.2022 23:46
+6 Lada2014
показати весь коментар21.10.2022 23:35
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То вони ще в середину не заходили! Там забруднені ще й штані, спіднє і деякі елементи інтер'єру! А в клозеті взагалі повне "непроходження"!
Гарно!
ти навіть не уявляєш, як ми вас ненавидим та що з вами буде у найближчому майбутньому. Тому краще йди нахій та не роби нам нєрви.
Ви хоч бачили фільм "Провесіонал" зі ********* ?!
Якщо підходити до його с формальної точки зору , то якись колишній спец-агент вбиває самого презідента ... та йще чорношкірого !!!
Але в фільмі том є історичний контекст й прототипом того "чорношкірого презідента" був канібал Бокасо ...
Й філософія того фільма (с геніальною музикою Енніо Морріконе) , що певні цівілізаційні ціності повинні захищати тільки тих , для кого це дійсно ціності вона актуальна й зараз й буде завжди актуальною .
В Германии сожгли приют для украинских беженцев, нарисовав предварительно свастику
20 октября
С 1 января в два раза повышается электричество. примерно 55 центов, плюс инфляция около 10 процентов, безработица. Серьёзные проблемы в целом. Помогают уже со скрипом
А вот если кремль войдёт в Германию - будете снова ездить на картонном "Трабанте" и зарабатывать на него всю жизнь.