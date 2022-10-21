Російські окупанти 21 жовтня 6 разів обстріляли Сумщину, жертв немає, - ОВА

У п’ятницю 21 жовтня окупанти шість разів обстріляли Краснопільську та Хотінську громади на Сумщині,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: два мінометні обстріли, 15 і 10 приходів відповідно. Без руйнувань і жертв. Хотінська громада: двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї і було два мінометні обстріли, 9 і 16 мін", - написав Живицький.

Жертв і руйнувань у всіх випадках немає.

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