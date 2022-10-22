Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого кількох іноземних політиків
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня кількох іноземних політиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №734/2022 опублікований на сайті глави української держави.
У тексті указу зазначається: "Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня
Бас Бербель - Президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина
Вітек Ельжбету - Маршалка Сейму Республіки Польща
Гарахані Масуда - Президента Стортингу (парламенту) Королівства Норвегія
Гродзького Томаша - Маршалка Сенату Республіки Польща
Дейлі Марка - Голову Сенату Парламенту Ірландії
Джафері Талата - Голову Собранія (парламенту) Республіки Північна Македонія
Келін Ірен - Голову Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації
Ларше Жерара - Голову Сенату Французької Республіки
Мурніеце Інару - Спікера Саейми (парламенту) Латвійської Республіки
Пелосі Ненсі - Спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки
Ратаса Юрі - Голову Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки
Чміліте-Нільсен Вікторію - Спікера Сеймаса (парламенту) Литовської Республіки
Яндроковича Гордана - Голову Сабору (парламенту) Республіки Хорватія".
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