Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого кількох іноземних політиків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня кількох іноземних політиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №734/2022 опублікований на сайті глави української держави.

У тексті указу зазначається: "Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня

Бас Бербель - Президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина

Вітек Ельжбету - Маршалка Сейму Республіки Польща

Гарахані Масуда - Президента Стортингу (парламенту) Королівства Норвегія

Гродзького Томаша - Маршалка Сенату Республіки Польща

Дейлі Марка - Голову Сенату Парламенту Ірландії

Джафері Талата - Голову Собранія (парламенту) Республіки Північна Македонія

Келін Ірен - Голову Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації

Ларше Жерара - Голову Сенату Французької Республіки

Мурніеце Інару - Спікера Саейми (парламенту) Латвійської Республіки

Пелосі Ненсі - Спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки

Ратаса Юрі - Голову Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки

Чміліте-Нільсен Вікторію - Спікера Сеймаса (парламенту) Литовської Республіки

Яндроковича Гордана - Голову Сабору (парламенту) Республіки Хорватія".

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