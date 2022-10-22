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Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого кількох іноземних політиків

указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня кількох іноземних політиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №734/2022 опублікований на сайті глави української держави.

У тексті указу зазначається: "Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня

Бас Бербель - Президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина

Вітек Ельжбету - Маршалка Сейму Республіки Польща

Гарахані Масуда - Президента Стортингу (парламенту) Королівства Норвегія

Гродзького Томаша - Маршалка Сенату Республіки Польща

Дейлі Марка - Голову Сенату Парламенту Ірландії

Джафері Талата - Голову Собранія (парламенту) Республіки Північна Македонія

Келін Ірен - Голову Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації

Ларше Жерара - Голову Сенату Французької Республіки

Мурніеце Інару - Спікера Саейми (парламенту) Латвійської Республіки

Пелосі Ненсі - Спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки

Ратаса Юрі - Голову Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки

Чміліте-Нільсен Вікторію - Спікера Сеймаса (парламенту) Литовської Республіки

Яндроковича Гордана - Голову Сабору (парламенту) Республіки Хорватія".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) орден (113)


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Топ коментарі
+3
Кравчук Леонід походженням з репаних українських селян Рівненщини і не треба вішати на нього ніяких "блюмів".
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22.10.2022 08:33
+1
воно вже Меркель, кремлiвську шльондру, нагороджувало. не потрiбно знецiнювати нагороду.

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22.10.2022 06:39
+1
Перш за все, не треба знецінювати гетманську булаву, як це вже не раз зробили на виборах ті, які все ще вірять в те, що вони також приймають участь у виборі влади в Україні. Бо потім знецінюється все українське, а українці отримують "маємо те, що маємо", як колись казав Кравчук, він же - Блюм.
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22.10.2022 07:00
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воно вже Меркель, кремлiвську шльондру, нагороджувало. не потрiбно знецiнювати нагороду.

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22.10.2022 06:39 Відповісти
Перш за все, не треба знецінювати гетманську булаву, як це вже не раз зробили на виборах ті, які все ще вірять в те, що вони також приймають участь у виборі влади в Україні. Бо потім знецінюється все українське, а українці отримують "маємо те, що маємо", як колись казав Кравчук, він же - Блюм.
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22.10.2022 07:00 Відповісти
Кравчук Леонід походженням з репаних українських селян Рівненщини і не треба вішати на нього ніяких "блюмів".
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22.10.2022 08:33 Відповісти
Забирить у нього ордена ! Він зараз продовжить нагороджувати 95-й квартал !
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22.10.2022 10:18 Відповісти
 
 