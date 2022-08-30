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Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород голівудських акторів, які відвідували Україну. Джолі не винагородили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на указ глави держави №595.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Володимир Зеленський нагородив акторів Шона Пенна, Бена Стіллера та Лієва Шрайбера. Вони від самого початку виступали проти війни. А також особисто відвідували Київ.

Також читайте: Зеленський нагородив "За заслуги" Артема Веська, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му. ФОТО

Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн 01

Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн 02

Орден княгигі Ольги Ольги ІІІ ступеня отримала актриса Джессіка Честейн - вона теж недавно побувала в українській столиці.

Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн 03

Анджеліна Джолі, яка відвідала Львів у квітні, винагороди від президента не отримала.

Автор: 

Голлівуд (21) Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260) орден (113) Шон Пенн (14)


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Топ коментарі
+23
Джолі до нього на поклон не завітала, от і не отримала медальки.
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30.08.2022 12:02
+17
У клоуна манія величі.
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30.08.2022 12:00
+17
Лучше бы наградил Викторию Спартц, за активное продвижение закона о Ленд-Лизе.
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30.08.2022 12:02
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У клоуна манія величі.
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30.08.2022 12:00 Відповісти
А Ярмака ще не нагородив?
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30.08.2022 12:42 Відповісти
ДЄрмака він ночами нагороджує , щоб ніхто не бачив
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30.08.2022 13:25 Відповісти
Награждает своим очком
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30.08.2022 15:23 Відповісти
Да не.... Оно копирует картоплестан и рашку.... И в законах и в поведении... На рашке тоже ин актёров и спортсменов за них.. награждали.... Даже квартиры дарили.
Гос награды давно обесценились тк ими награждаются все подряд... Особенно анал лизуны.
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30.08.2022 14:57 Відповісти
чем это зеленое недоразвитое чмо занимается ?
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30.08.2022 14:59 Відповісти
зе-покидька понесло....а каламойша виріщив під шумок приватбанк вкрасти
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30.08.2022 15:15 Відповісти
ЗА ЩООООООООО ??????????????
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30.08.2022 12:01 Відповісти
Они миллионы собрали для Украины
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30.08.2022 12:02 Відповісти
Чудово. Коломойша з дозволу Зелі вивів мільярди з України.
Ще і на Приват зазіхає.
Орден йому ! НЕГАЙНО !
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30.08.2022 12:08 Відповісти
Лучше бы наградил Викторию Спартц, за активное продвижение закона о Ленд-Лизе.
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30.08.2022 12:02 Відповісти
Джолі до нього на поклон не завітала, от і не отримала медальки.
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30.08.2022 12:02 Відповісти
Это белая горячка
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30.08.2022 12:03 Відповісти
Зелена піна.
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30.08.2022 13:15 Відповісти
Еще Мила Кунис с мужем десятки миллионов отправили Украине
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30.08.2022 12:05 Відповісти
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30.08.2022 12:05 Відповісти
В цих старих п*ердунів медальки скоро будуть і на ширінках висіти, як в північно-корейських генералів, там ордени і на спині, і на дупі...
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30.08.2022 15:04 Відповісти
А де ДіКапріо, де наша українка Міла Куніс з чоловіком Ештоном Кутчером?
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30.08.2022 12:06 Відповісти
Ді Капріо до речі не жертвував 10 млн як говорять
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30.08.2022 12:12 Відповісти
Анджеліну Джолі не нагородив, бо вона погидувала його персоною ?
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30.08.2022 12:06 Відповісти
Міла Куніс дала декілька мільйонів , а лисий зрубав декілька мільйонів ..
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30.08.2022 12:07 Відповісти
Без Єрмака і в туалет не ходить.
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30.08.2022 12:08 Відповісти
Єрмак тримає свого підопічного на дуже короткому поводкі...
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30.08.2022 12:20 Відповісти
ЗЕ бисексуал.
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30.08.2022 14:31 Відповісти
Що ви розумієте? Зельонські зі своїми "друзями" зробили монетний двір прибутковим підприємством. Тільки на медальках для "артистів" з кола зельоного як припіднялись! А вдасться відмінити закон про блокування кацапських артистів, то взагалі вийдуть на перше місце в українському бізнесі.
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30.08.2022 12:09 Відповісти
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30.08.2022 12:12 Відповісти
Боже, яке ганьбище!
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30.08.2022 12:44 Відповісти
А "зайчику"-переростку медальки не дали. Плак.
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30.08.2022 15:03 Відповісти
Серед нагороджених президентом України Володимиром Зеленським з нагоди Дня Незалежності є кореспондент телеканалу "Рада" в Луганській області Артем Весько, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му.

Він зазначив, що до Дня Незалежності президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - власного кореспондента телеканалу "Рада" у Луганській області Артема Веська.

Представник Офісу президента сам себе нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня
Спірін нагадав, що Артем Весько у 2016 році прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці з символікою окупантів "Вежливые люди" (так російська пропаганда називала російські окупаційні війська в Криму під час окупації півострова). Тоді Весько працював оператором Лисичанської ТРК "Акцент".
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30.08.2022 12:20 Відповісти
а за що лабуху Кузьмі Скрябіну Героя??? що співав на концертах-мітингах Януковича разом зі шльондрою Могилевською (до речі також нагородженою)??? можливо за те що розігнавших на своєму джипі до 210 км/год не вбив нікого крім себе дурня?
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30.08.2022 12:22 Відповісти
Хто нагороди вручав ? єрмак ?
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30.08.2022 12:18 Відповісти
Джоли с ним не сфоталась - медальку не получила) пустоват фотоальбом ЗЕ))
Классно ЗЕ снивелировал лысого и Пикалова с Пенном и Стиллером - типа никто не заметит, звезды ведь одинаковой величины))))
Обычно такое раскидывание медалей идет перед уходом...
Справедливости ради отмечу что есть в списке награжденных и достойные люди.
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30.08.2022 12:21 Відповісти
ну не знаю... возможно и нужно как-то поощрять тех, кто жертвует или собирает миллионы...
но тогда награждать надо всех, не выбирая знаменитых и любимых...
а вот к награждению "к Дню Независимости" нужно вообще подходить критично и исходя из заслуг перед Украиной и Независимостью а не лично перед преЗЕ....
лысый и жирный и какой-то смутный и пр. артисты... не только не заслужили этих наград, но еще и должны посыпать пеплом голову каясь.... ибо к Независимости они относились с пахабщиной и ухмылками....
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30.08.2022 12:21 Відповісти
А я би нагородила ко ДНЮ ЗАХИСТНИКА 14 жовтня лідерів краін , допомагающих УКРАІНЕ - Чапутову Гегера Джонсона Байдена Дуду ( ШОЛЬЦА?) и тд
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30.08.2022 12:27 Відповісти
так! саме так! достойних і по темі нагороди (якщо так можно сказати)
артистів може і треба нагороджувати, але своїми "тематичними" (двруйте за грубе слово)
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30.08.2022 12:39 Відповісти
Абрамовича чому не нагородили? Він же врятував 400 тисяч українців, чи хламідія збрехав?
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30.08.2022 12:22 Відповісти
У цих покидьків немає дна.
Не знаю,кого більше ненавиджу,-зелених почвар з обслугою,чи кацапню !
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30.08.2022 12:27 Відповісти
голівудських зірок опустив до рівня лисого дружбана чи його самооцінку вирішив підняти.
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30.08.2022 12:34 Відповісти
Горшочек не вари
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30.08.2022 12:44 Відповісти
це все робиться для того, щоб знецінити державні відзнаки. і продовжити традиції совка.
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30.08.2022 12:58 Відповісти
Орден "За посещение Ирпеня".
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30.08.2022 13:17 Відповісти
Какая глупость. Они не за орденами приезжали. Представляю как им неловко. Что за идиоты.
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30.08.2022 13:21 Відповісти
Реально, а хто знає чого вони приїздили ?
Нам показали, що це ніби гості Зеленського.
Але в них була інша місія, для українців. А зелене кубло привласнило собі ВСЕ
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30.08.2022 13:41 Відповісти
Абсолютно уверен что Честейн приезжала за орденом. Шрайбер и Стиллер украино-польские евреи. А Шон Пенн, ярый критик вторжений в Ирак и Афганистан, наверно просто хочет быть последовательным.
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30.08.2022 14:02 Відповісти
Оце він ********, тільки б орденів вистачило.
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30.08.2022 14:12 Відповісти
Зелене тупе бидло, а наших бойових офіцерів, які загинули захищаючи твою смердючу дупу і сраки твоїх прорасейських батьків.... Хоч посмертно нагородити слабо??? Тварюка ти !!!
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30.08.2022 14:50 Відповісти
Джолі до нього не приїхала фотаться, от і не отримала нічого. Буде знати наступного разу. Безуглої на неї немає, то спеціалістка по таких "фальшивих волонтерах".
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30.08.2022 15:00 Відповісти
 
 