Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород голівудських акторів, які відвідували Україну. Джолі не винагородили.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на указ глави держави №595.
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Володимир Зеленський нагородив акторів Шона Пенна, Бена Стіллера та Лієва Шрайбера. Вони від самого початку виступали проти війни. А також особисто відвідували Київ.
Орден княгигі Ольги Ольги ІІІ ступеня отримала актриса Джессіка Честейн - вона теж недавно побувала в українській столиці.
Анджеліна Джолі, яка відвідала Львів у квітні, винагороди від президента не отримала.
Топ коментарі
+23 Serhii P.
показати весь коментар30.08.2022 12:02
+17 5 копійок
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+17 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар30.08.2022 12:02
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Гос награды давно обесценились тк ими награждаются все подряд... Особенно анал лизуны.
Ще і на Приват зазіхає.
Орден йому ! НЕГАЙНО !
Він зазначив, що до Дня Незалежності президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - власного кореспондента телеканалу "Рада" у Луганській області Артема Веська.
Представник Офісу президента сам себе нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня
Спірін нагадав, що Артем Весько у 2016 році прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці з символікою окупантів "Вежливые люди" (так російська пропаганда називала російські окупаційні війська в Криму під час окупації півострова). Тоді Весько працював оператором Лисичанської ТРК "Акцент".
Классно ЗЕ снивелировал лысого и Пикалова с Пенном и Стиллером - типа никто не заметит, звезды ведь одинаковой величины))))
Обычно такое раскидывание медалей идет перед уходом...
Справедливости ради отмечу что есть в списке награжденных и достойные люди.
но тогда награждать надо всех, не выбирая знаменитых и любимых...
а вот к награждению "к Дню Независимости" нужно вообще подходить критично и исходя из заслуг перед Украиной и Независимостью а не лично перед преЗЕ....
лысый и жирный и какой-то смутный и пр. артисты... не только не заслужили этих наград, но еще и должны посыпать пеплом голову каясь.... ибо к Независимости они относились с пахабщиной и ухмылками....
артистів може і треба нагороджувати, але своїми "тематичними" (двруйте за грубе слово)
Не знаю,кого більше ненавиджу,-зелених почвар з обслугою,чи кацапню !
Нам показали, що це ніби гості Зеленського.
Але в них була інша місія, для українців. А зелене кубло привласнило собі ВСЕ