Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород голівудських акторів, які відвідували Україну. Джолі не винагородили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на указ глави держави №595.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Володимир Зеленський нагородив акторів Шона Пенна, Бена Стіллера та Лієва Шрайбера. Вони від самого початку виступали проти війни. А також особисто відвідували Київ.

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Орден княгигі Ольги Ольги ІІІ ступеня отримала актриса Джессіка Честейн - вона теж недавно побувала в українській столиці.

Анджеліна Джолі, яка відвідала Львів у квітні, винагороди від президента не отримала.