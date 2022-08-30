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Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград голливудских актеров, посетивших Украину. Джоли не наградили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на указ главы государства №595.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени Владимир Зеленский наградил актеров Шона Пенна, Бена Стиллера и Лива  Шрайбера. Они с самого начала выступали против войны. А также лично посещали Киев.

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Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн 01

Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн 02

Орден княгиги Ольги ІІІ степени получила актриса Джессика Честейн – она тоже недавно побывала в украинской столице.

Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн 03

Анджелина Джоли, посетившая Львов в апреле, награды от президента не получила.

Голливуд (32) Зеленский Владимир (20362) награда (1798) орден (189) Шон Пенн (11)


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Топ комментарии
+23
Джолі до нього на поклон не завітала, от і не отримала медальки.
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30.08.2022 12:02
+17
У клоуна манія величі.
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30.08.2022 12:00
+17
Лучше бы наградил Викторию Спартц, за активное продвижение закона о Ленд-Лизе.
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30.08.2022 12:02
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У клоуна манія величі.
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30.08.2022 12:00 Ответить
А Ярмака ще не нагородив?
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30.08.2022 12:42 Ответить
ДЄрмака він ночами нагороджує , щоб ніхто не бачив
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30.08.2022 13:25 Ответить
Награждает своим очком
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30.08.2022 15:23 Ответить
Да не.... Оно копирует картоплестан и рашку.... И в законах и в поведении... На рашке тоже ин актёров и спортсменов за них.. награждали.... Даже квартиры дарили.
Гос награды давно обесценились тк ими награждаются все подряд... Особенно анал лизуны.
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30.08.2022 14:57 Ответить
чем это зеленое недоразвитое чмо занимается ?
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30.08.2022 14:59 Ответить
зе-покидька понесло....а каламойша виріщив під шумок приватбанк вкрасти
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30.08.2022 15:15 Ответить
ЗА ЩООООООООО ??????????????
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30.08.2022 12:01 Ответить
Они миллионы собрали для Украины
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30.08.2022 12:02 Ответить
Чудово. Коломойша з дозволу Зелі вивів мільярди з України.
Ще і на Приват зазіхає.
Орден йому ! НЕГАЙНО !
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30.08.2022 12:08 Ответить
Лучше бы наградил Викторию Спартц, за активное продвижение закона о Ленд-Лизе.
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30.08.2022 12:02 Ответить
Джолі до нього на поклон не завітала, от і не отримала медальки.
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30.08.2022 12:02 Ответить
Это белая горячка
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30.08.2022 12:03 Ответить
Зелена піна.
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30.08.2022 13:15 Ответить
Еще Мила Кунис с мужем десятки миллионов отправили Украине
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30.08.2022 12:05 Ответить
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30.08.2022 12:05 Ответить
В цих старих п*ердунів медальки скоро будуть і на ширінках висіти, як в північно-корейських генералів, там ордени і на спині, і на дупі...
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30.08.2022 15:04 Ответить
А де ДіКапріо, де наша українка Міла Куніс з чоловіком Ештоном Кутчером?
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30.08.2022 12:06 Ответить
Ді Капріо до речі не жертвував 10 млн як говорять
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30.08.2022 12:12 Ответить
Анджеліну Джолі не нагородив, бо вона погидувала його персоною ?
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30.08.2022 12:06 Ответить
Міла Куніс дала декілька мільйонів , а лисий зрубав декілька мільйонів ..
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30.08.2022 12:07 Ответить
Без Єрмака і в туалет не ходить.
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30.08.2022 12:08 Ответить
Єрмак тримає свого підопічного на дуже короткому поводкі...
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30.08.2022 12:20 Ответить
ЗЕ бисексуал.
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30.08.2022 14:31 Ответить
Що ви розумієте? Зельонські зі своїми "друзями" зробили монетний двір прибутковим підприємством. Тільки на медальках для "артистів" з кола зельоного як припіднялись! А вдасться відмінити закон про блокування кацапських артистів, то взагалі вийдуть на перше місце в українському бізнесі.
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30.08.2022 12:09 Ответить
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30.08.2022 12:12 Ответить
Боже, яке ганьбище!
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30.08.2022 12:44 Ответить
А "зайчику"-переростку медальки не дали. Плак.
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30.08.2022 15:03 Ответить
Серед нагороджених президентом України Володимиром Зеленським з нагоди Дня Незалежності є кореспондент телеканалу "Рада" в Луганській області Артем Весько, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му.

Він зазначив, що до Дня Незалежності президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - власного кореспондента телеканалу "Рада" у Луганській області Артема Веська.

Представник Офісу президента сам себе нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня
Спірін нагадав, що Артем Весько у 2016 році прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці з символікою окупантів "Вежливые люди" (так російська пропаганда називала російські окупаційні війська в Криму під час окупації півострова). Тоді Весько працював оператором Лисичанської ТРК "Акцент".
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30.08.2022 12:20 Ответить
а за що лабуху Кузьмі Скрябіну Героя??? що співав на концертах-мітингах Януковича разом зі шльондрою Могилевською (до речі також нагородженою)??? можливо за те що розігнавших на своєму джипі до 210 км/год не вбив нікого крім себе дурня?
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30.08.2022 12:22 Ответить
Хто нагороди вручав ? єрмак ?
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30.08.2022 12:18 Ответить
Джоли с ним не сфоталась - медальку не получила) пустоват фотоальбом ЗЕ))
Классно ЗЕ снивелировал лысого и Пикалова с Пенном и Стиллером - типа никто не заметит, звезды ведь одинаковой величины))))
Обычно такое раскидывание медалей идет перед уходом...
Справедливости ради отмечу что есть в списке награжденных и достойные люди.
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30.08.2022 12:21 Ответить
ну не знаю... возможно и нужно как-то поощрять тех, кто жертвует или собирает миллионы...
но тогда награждать надо всех, не выбирая знаменитых и любимых...
а вот к награждению "к Дню Независимости" нужно вообще подходить критично и исходя из заслуг перед Украиной и Независимостью а не лично перед преЗЕ....
лысый и жирный и какой-то смутный и пр. артисты... не только не заслужили этих наград, но еще и должны посыпать пеплом голову каясь.... ибо к Независимости они относились с пахабщиной и ухмылками....
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30.08.2022 12:21 Ответить
А я би нагородила ко ДНЮ ЗАХИСТНИКА 14 жовтня лідерів краін , допомагающих УКРАІНЕ - Чапутову Гегера Джонсона Байдена Дуду ( ШОЛЬЦА?) и тд
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30.08.2022 12:27 Ответить
так! саме так! достойних і по темі нагороди (якщо так можно сказати)
артистів може і треба нагороджувати, але своїми "тематичними" (двруйте за грубе слово)
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30.08.2022 12:39 Ответить
Абрамовича чому не нагородили? Він же врятував 400 тисяч українців, чи хламідія збрехав?
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30.08.2022 12:22 Ответить
У цих покидьків немає дна.
Не знаю,кого більше ненавиджу,-зелених почвар з обслугою,чи кацапню !
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30.08.2022 12:27 Ответить
голівудських зірок опустив до рівня лисого дружбана чи його самооцінку вирішив підняти.
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30.08.2022 12:34 Ответить
Горшочек не вари
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30.08.2022 12:44 Ответить
це все робиться для того, щоб знецінити державні відзнаки. і продовжити традиції совка.
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30.08.2022 12:58 Ответить
Орден "За посещение Ирпеня".
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30.08.2022 13:17 Ответить
Какая глупость. Они не за орденами приезжали. Представляю как им неловко. Что за идиоты.
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30.08.2022 13:21 Ответить
Реально, а хто знає чого вони приїздили ?
Нам показали, що це ніби гості Зеленського.
Але в них була інша місія, для українців. А зелене кубло привласнило собі ВСЕ
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30.08.2022 13:41 Ответить
Абсолютно уверен что Честейн приезжала за орденом. Шрайбер и Стиллер украино-польские евреи. А Шон Пенн, ярый критик вторжений в Ирак и Афганистан, наверно просто хочет быть последовательным.
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30.08.2022 14:02 Ответить
Оце він ********, тільки б орденів вистачило.
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30.08.2022 14:12 Ответить
Зелене тупе бидло, а наших бойових офіцерів, які загинули захищаючи твою смердючу дупу і сраки твоїх прорасейських батьків.... Хоч посмертно нагородити слабо??? Тварюка ти !!!
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30.08.2022 14:50 Ответить
Джолі до нього не приїхала фотаться, от і не отримала нічого. Буде знати наступного разу. Безуглої на неї немає, то спеціалістка по таких "фальшивих волонтерах".
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30.08.2022 15:00 Ответить
 
 