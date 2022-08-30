Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград голливудских актеров, посетивших Украину. Джоли не наградили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на указ главы государства №595.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени Владимир Зеленский наградил актеров Шона Пенна, Бена Стиллера и Лива Шрайбера. Они с самого начала выступали против войны. А также лично посещали Киев.

Также читайте: Зеленский наградил Блинкена, фон дер Ляйен, Байрактара и других мировых деятелей

Орден княгиги Ольги ІІІ степени получила актриса Джессика Честейн – она тоже недавно побывала в украинской столице.

Анджелина Джоли, посетившая Львов в апреле, награды от президента не получила.