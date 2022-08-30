Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград голливудских актеров, посетивших Украину. Джоли не наградили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на указ главы государства №595.
Орденом "За заслуги" ІІІ степени Владимир Зеленский наградил актеров Шона Пенна, Бена Стиллера и Лива Шрайбера. Они с самого начала выступали против войны. А также лично посещали Киев.
Орден княгиги Ольги ІІІ степени получила актриса Джессика Честейн – она тоже недавно побывала в украинской столице.
Анджелина Джоли, посетившая Львов в апреле, награды от президента не получила.
Топ комментарии
+23 Serhii P.
показать весь комментарий30.08.2022 12:02
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+17 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий30.08.2022 12:02
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Гос награды давно обесценились тк ими награждаются все подряд... Особенно анал лизуны.
Ще і на Приват зазіхає.
Орден йому ! НЕГАЙНО !
Він зазначив, що до Дня Незалежності президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - власного кореспондента телеканалу "Рада" у Луганській області Артема Веська.
Представник Офісу президента сам себе нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня
Спірін нагадав, що Артем Весько у 2016 році прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці з символікою окупантів "Вежливые люди" (так російська пропаганда називала російські окупаційні війська в Криму під час окупації півострова). Тоді Весько працював оператором Лисичанської ТРК "Акцент".
Классно ЗЕ снивелировал лысого и Пикалова с Пенном и Стиллером - типа никто не заметит, звезды ведь одинаковой величины))))
Обычно такое раскидывание медалей идет перед уходом...
Справедливости ради отмечу что есть в списке награжденных и достойные люди.
но тогда награждать надо всех, не выбирая знаменитых и любимых...
а вот к награждению "к Дню Независимости" нужно вообще подходить критично и исходя из заслуг перед Украиной и Независимостью а не лично перед преЗЕ....
лысый и жирный и какой-то смутный и пр. артисты... не только не заслужили этих наград, но еще и должны посыпать пеплом голову каясь.... ибо к Независимости они относились с пахабщиной и ухмылками....
артистів може і треба нагороджувати, але своїми "тематичними" (двруйте за грубе слово)
Не знаю,кого більше ненавиджу,-зелених почвар з обслугою,чи кацапню !
Нам показали, що це ніби гості Зеленського.
Але в них була інша місія, для українців. А зелене кубло привласнило собі ВСЕ