Зеленский наградил Блинкена, фон дер Ляйен, Байрактара и других мировых деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский наградил иностранных политиков, бизнесменов, общественных деятелей, артистов и музыкантов "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинцев".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждены госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марк Милли, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получил, среди прочих, бизнесмен и филантроп Говард Баффетт.

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Орденом "За заслуги" I степени награждены, в частности, генеральный директор компании "Байкар" Халук Байрактар, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, президент Европейского парламента Роберта Метсола, президент Евросовета Шарль Мишель.

Орденом "За заслуги" III степени награждены журналисты Кристиана Аманпур, Уильям Байер, Вольф Блитцер, Маргарет Бреннан, Фарид Захария, Саймон Шустер, актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, музыканты групп U2 и Imaged Dragons Поль Гюсонд (Боно) , Дэвид и Марк Рейнольдси, Уэйн Сермон, а также политик и правозащитник Натан Щаранский.

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Орденом княгини Ольги I степени награждены администратор Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Саманта Пауэрта заместитель премьер-министра Канады, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Орденом княгини Ольги II степени награжден журналист и писатель Энн Эпплби.