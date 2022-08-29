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Зеленский наградил Блинкена, фон дер Ляйен, Байрактара и других мировых деятелей

орден,ярослава,мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил иностранных политиков, бизнесменов, общественных деятелей, артистов и музыкантов "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинцев".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждены госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марк Милли, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получил, среди прочих, бизнесмен и филантроп Говард Баффетт.

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Орденом "За заслуги" I степени награждены, в частности, генеральный директор компании "Байкар" Халук Байрактар, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, президент Европейского парламента Роберта Метсола, президент Евросовета Шарль Мишель.

Орденом "За заслуги" III степени награждены журналисты Кристиана Аманпур, Уильям Байер, Вольф Блитцер, Маргарет Бреннан, Фарид Захария, Саймон Шустер, актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, музыканты групп U2 и Imaged Dragons Поль Гюсонд (Боно) , Дэвид и Марк Рейнольдси, Уэйн Сермон, а также политик и правозащитник Натан Щаранский.

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Орденом княгини Ольги I степени награждены администратор Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Саманта Пауэрта заместитель премьер-министра Канады, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Орденом княгини Ольги II степени награжден журналист и писатель Энн Эпплби.

Зеленский Владимир (20266) награда (1796) орден (189) Фриланд Хрыстя (139) Урсула фон дер Ляйен (511) Боррель Жозеп (784) Шарль Мишель (246) Блинкен Энтони (937) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+11
для пикалова с лысым теперь придется два отдельных телевизора покупать. в один их рожи уже не вмещаются.
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29.08.2022 11:39
+9
Два рила з марафону теж нагородив за визначні заслуги.
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29.08.2022 11:37
+9
Саллівана - нащо? ***** і д'Єрмак лобіювали?
а Вікторії Спартц(Кульгейко) навіть відзнаку княгині Ольги пошкодували...
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29.08.2022 12:04
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Два рила з марафону теж нагородив за визначні заслуги.
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29.08.2022 11:37 Ответить
Зеля і так 3 роки тримався і не нагороджував їх, а тепер ці 2 свині набили патріотичні тату і за це їх нагородив Зеленський
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29.08.2022 11:39 Ответить
При чому вони навіть не в Україні, а півроку як звідси втекли жити в ЄС попри заборону виїзду
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29.08.2022 11:58 Ответить
для пикалова с лысым теперь придется два отдельных телевизора покупать. в один их рожи уже не вмещаются.
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29.08.2022 11:39 Ответить
А якщо харю розпилять навпіл?
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29.08.2022 11:49 Ответить
Ну ще триразово в засос поцілуватися тре!

Курва совкова! Брєжнєв і ***** в одному флаконі плюс купа комплексів. Може воно собі так готує захист після арешту: шизофрєнік, який не відповідає за свої дії?
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29.08.2022 11:41 Ответить
Двох із 95-го кварталу за які такі заслуги нагородив? Хочу послухати 73% тих хто проголосував поприколу.
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29.08.2022 11:42 Ответить
А шо завхоз с ОП до сих пор без наград?
Или ему их выдают в соседней паРаше ?
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29.08.2022 11:43 Ответить
Завхозу лучше деньгами.А медалек он себе и сам нарисует
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29.08.2022 12:05 Ответить
Не буде ж він з ними в фсб ходити? Нафіга воно йому
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29.08.2022 12:35 Ответить
Прировнял их к Пикалову и Кошевому?
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29.08.2022 11:44 Ответить
Халуп Халук Байрактар
Imaged Imagine Dragons
Мартарет Маргарет Бреннан
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29.08.2022 11:44 Ответить
Тут і так піде . Рівень письменників ресурсу відповідний .
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29.08.2022 13:48 Ответить
с такими темпами преЗЕльц будет награждать по второму кругу мировых лидеров и по третьему - клоунов 95-кв..
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29.08.2022 11:46 Ответить
Серед нагороджених не бачу Гілмора і "Пінк Флойд". А в березні дуже сильно підняла "Червона калина" в їх виконанні з Хливнюком. Під час окупації, пам'ятаю, врубили з машини на всю вулицю... Було діло.
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29.08.2022 11:58 Ответить
Може навпаки треба вже покінчити з цією генсєковською хуітою з видачею орденів?

Тільки у відсталих диктаторських країнах існує така хєрь. Я то розумію, що наш генсєк фанатіє від Лукашенка і сам хоче бути таким пожиттєвим диктатором - але вам воно нащо?
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29.08.2022 12:01 Ответить
Я розумію, що це совок, але якщо нагородили U2, то нагородіть і Pink Floyd, тим більше, що є за що...
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29.08.2022 12:29 Ответить
Українські ордени це вже давно як українські дипломи вишів. Не мають ніякої ваги, бо видаються ні за що, зате можна буде похвастатися груддю в медалях.
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29.08.2022 12:02 Ответить
Саллівана - нащо? ***** і д'Єрмак лобіювали?
а Вікторії Спартц(Кульгейко) навіть відзнаку княгині Ольги пошкодували...
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29.08.2022 12:04 Ответить
Саймон Шустер - це Савік Шустер? Тоді все зрозуміло...
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29.08.2022 12:35 Ответить
Известный Голливудский актер Эштон Катчер и его жена украинка, собрали средства для помощи раненым детям Украины ...к Акции присоединились многие звёзды Голливуда...Арнольд Шварцнайгер,Сильвестр Сталлоне,Милла Йовович и другие знаменитости...
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29.08.2022 12:42 Ответить
Пам'ятайте які дебільні фотожаби зебня малювала коли Порох когось нагороджував?
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29.08.2022 12:45 Ответить
Он даже не стесняется раздавать награды своим друзьям.
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29.08.2022 12:55 Ответить
Так знецінити нагороди завдяки клоунам з 95-го, це треба вміти.
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29.08.2022 13:58 Ответить
А яку нагороду отримав Татаров??
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29.08.2022 14:56 Ответить
а Джонсона забули?
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29.08.2022 18:06 Ответить
 
 