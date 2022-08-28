Украина обязательно вернется в Донецк, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернется в Донецк и другие города Донбасса.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера.

В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни о одном своем городе и ни о одном своем человеке.

Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение ко всем. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно.

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А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, находящихся под российской оккупацией: Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму.

Украина все помнит.

Провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Были руководители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты нашего государства.

Все вопросы, которые мы рассматривали, – они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят ее последствия в дальнейших действиях наших защитников.

Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс – за всех они получат ответ.

Готовимся к новой неделе – она будет очень активной. Запланированы важные визиты партнеров в Украину. Возобновлю практику обращений к государствам и народам, которые поддерживают нас.

А главное – работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – ежедневно каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственные должности. Это должны помнить все, кто был наделен властью.

Спасибо всем, кто добросовестно работает на государство! Спасибо всем нашим защитникам и защитницам!", - рассказал Зеленский.