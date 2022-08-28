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Украина обязательно вернется в Донецк, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернется в Донецк и другие города Донбасса.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера.

В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни о одном своем городе и ни о одном своем человеке.

Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение ко всем. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно.

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А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, находящихся под российской оккупацией: Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму.

Украина все помнит.

Провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Были руководители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты нашего государства.

Все вопросы, которые мы рассматривали, – они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят ее последствия в дальнейших действиях наших защитников.

Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс – за всех они получат ответ.

Готовимся к новой неделе – она будет очень активной. Запланированы важные визиты партнеров в Украину. Возобновлю практику обращений к государствам и народам, которые поддерживают нас.

А главное – работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – ежедневно каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственные должности. Это должны помнить все, кто был наделен властью.

Спасибо всем, кто добросовестно работает на государство! Спасибо всем нашим защитникам и защитницам!", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+30
Коли закінчиться відосіковий пи#дьож та почнуться реальні дії??? Чи дєрьмак нє вєліт?
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28.08.2022 22:09
+24
пам'ятається під час інавгурації цього ЧМА, військовий упустив посвідчення президента, і багатьма це було розтлумачено, що він втратить владу через військових.

Я думаю з урахуванням останніх новин про Кривоноса їм військовим вже час щось думати.

А то пропадемо і ми, і Україна
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28.08.2022 22:14
+20
Херсон вже звільнив, "Азовців" теж звільнив?!!! Ляпало!! В Сарни щойно прилетіло з бульбашії!!! Коли у відповідь будемо бомбити аеродроми на бульбашії?!!! Чи д'єрмак не дозволяє?!!!
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28.08.2022 22:16
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Як там Піски ?
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28.08.2022 22:06 Ответить
Пане президенте, чи будуються (або перепрофілюються) зараз якісь підприємства в Україні чи за кордоном для масового виробництва набоїв, снарядів, ******** збої ? Щоб країна хоча б в меншій мірі залежала від донорів військового спорядження. Чи це не наразі?...............
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28.08.2022 22:45 Ответить
Воно квартальних друзів ногороджує, а проти Марченко і Кривоніса які захистили Миколаїв і Київ порушує справи. Криси януковича і путіна все ще керують в країні.
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28.08.2022 23:38 Ответить
Ну надо же,хоть что-то гнать,уже привычка
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29.08.2022 06:28 Ответить
Коли закінчиться відосіковий пи#дьож та почнуться реальні дії??? Чи дєрьмак нє вєліт?
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28.08.2022 22:09 Ответить
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28.08.2022 22:37 Ответить
Вилізло ляпало. Де обіцяний мені смартфон? Брехун зелений.
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28.08.2022 22:09 Ответить
а що за історія з смартфоном?
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28.08.2022 22:11 Ответить
Кожному пенсіонеру обіцяв по смартфону.
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28.08.2022 22:13 Ответить
Схоже, він вкотре вводив людей в оман
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28.08.2022 22:16 Ответить
Оман - це така країна.
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29.08.2022 09:52 Ответить
проект - держава в смартфоні..як на мене - це те ж саме, що під час вйни класти асфальт..
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28.08.2022 22:33 Ответить
Спочатку мільярд дерев. Потім смартфони.
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28.08.2022 22:19 Ответить
...з тих самих дерев
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28.08.2022 22:22 Ответить
>Поновлю практику звернень до держав і народів

очень продуктивно, прям как оон
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28.08.2022 22:09 Ответить
Петя теж обіцяв...
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28.08.2022 22:10 Ответить
шо, тобі, обіцяв петя?...отже йому прокол вдався...
обіцять не значить женитись?
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28.08.2022 22:19 Ответить
Вечірня казочка Боневтіка для ЗЕелекторату.
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28.08.2022 22:10 Ответить
Кашпіровський 2.0.
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28.08.2022 22:21 Ответить
знову відосики крутить...
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28.08.2022 22:11 Ответить
...хто небудь - прихлопніть вже його кришку
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28.08.2022 22:12 Ответить
Denys Tsaruk@den_tsaruk

От зєлєнскому зараз не просто.
По плану він мав вже б бути з рашиськими грошима на островах, а тут треба продовжувати грати роль президента.
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28.08.2022 22:25 Ответить
Детокс... Попустило... Под вечер можно и погундосить...
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28.08.2022 22:13 Ответить
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28.08.2022 22:19 Ответить
Україна обов'язково виблює зелену плісняву.
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28.08.2022 22:14 Ответить
пам'ятається під час інавгурації цього ЧМА, військовий упустив посвідчення президента, і багатьма це було розтлумачено, що він втратить владу через військових.

Я думаю з урахуванням останніх новин про Кривоноса їм військовим вже час щось думати.

А то пропадемо і ми, і Україна
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28.08.2022 22:14 Ответить
Когда же ты, падло, сдохнешь? Я уже и свечку поставил о преждевременной кончине раба Божиего Боневтика...
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28.08.2022 22:15 Ответить
ЗеЛох ти брехло! Іди у відставку!
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28.08.2022 22:15 Ответить
Херсон вже звільнив, "Азовців" теж звільнив?!!! Ляпало!! В Сарни щойно прилетіло з бульбашії!!! Коли у відповідь будемо бомбити аеродроми на бульбашії?!!! Чи д'єрмак не дозволяє?!!!
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28.08.2022 22:16 Ответить
..Тільки робота на результат дає право обіймати державні посади.. ))))))))))))))
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28.08.2022 22:17 Ответить
гори в аду, тварюка!
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28.08.2022 22:17 Ответить
ти диви, знову бункерний щур вилiз з вечiрньою казкою...
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28.08.2022 22:17 Ответить
А мне так даже свечки жалко! Подлое оно существо, одна зелёная блевота.
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28.08.2022 22:18 Ответить
Заскучав по ахметовским корпоративам? Нахлинуло?
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28.08.2022 22:23 Ответить
Обязательно это произойдет когда заместитель кремлеского агента Ермака уйдет в отставку и будет выбран президент патриот и профессионал !!!
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28.08.2022 22:23 Ответить
Державний орден «За Заслуги» ІІІ ступеня від Зеленського до Дня Незалежності отримали Кошовий і Пікалов. І Данилко-Сердючка. Кварталу - орден, генералу Кривоносу - кримінальна справа. «Насолоджуйтесь»
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28.08.2022 22:24 Ответить
привіт
в ютубі нарила пророцтво жиріновського за зелену гніду ,ти не читав?

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&ab_channel=OlexDj
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28.08.2022 22:57 Ответить
Я тобі скажу по простому: я **** твій Донецьк і таких шахтарів як сивохо
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28.08.2022 22:25 Ответить
А за Кривоноса чому мовчить
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28.08.2022 22:26 Ответить
бо на ніч казочки розповідають..
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28.08.2022 22:45 Ответить
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28.08.2022 22:26 Ответить
Це вже не смішно.
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28.08.2022 22:29 Ответить
Перепрошую, а вам до сьогодні було смішно?
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29.08.2022 01:40 Ответить
Це вже про іронію і знущання.Таке не може бути смішним
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29.08.2022 01:56 Ответить
Оце хтось дивиться?
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28.08.2022 22:29 Ответить
Лист з подякою до президента..
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28.08.2022 22:29 Ответить
На кого розраховані відосікі гундосого Чмоні ? Хто їх слухає ? Після щоденного трешу у всіх сферах його відповідальності
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28.08.2022 22:30 Ответить
Volodymyr Ariev

Державний орден «За Заслуги» ІІІ ступеня від Зеленського до Дня Незалежності отримали Кошовий і Пікалов.
І Данилко-Сердючка.

Кварталу - орден, генералу Кривоносу - кримінальна справа.
Насолоджуйтесь.
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28.08.2022 22:31 Ответить
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28.08.2022 22:33 Ответить
Краще б вони стали рогоносцями.
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28.08.2022 22:55 Ответить
самоуспокоение - ***** дрыстанет...
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28.08.2022 22:34 Ответить
Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна повернеться в Донецьк та інші міста Донбасу. Рано чи пізно(краще рано) Україна повернеться як на всі окуповані рашистом,українські території,так і "зелених зрадників" котрі торгували і українськими територіями і атомними і захисниками.
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28.08.2022 22:35 Ответить
Ага, у твоїх вологих мріях. Добре читати тексти, які хтось для тебе написав, а не хоч на хвилину включати свої дурні мізки. Де ж ти взялося на нашу голову, чмо безграмотне?
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28.08.2022 22:41 Ответить
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28.08.2022 22:46 Ответить
Особливо ти, *****, повернеш. Ти, хто косив 4 рази від армії. Я взагалі в шоці, як наші дебіли могли обрати цього уклоніста? Він просто не має ніякого морального права давати накази військовим, так як сам сцикун і чмо, яке втікало від повісток.
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28.08.2022 22:43 Ответить
И шашлыки? Трепло, нихрена не делал для обороны страны, а теперь героя из себя корчит, побрейся хотя бы *****
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28.08.2022 22:45 Ответить
буде бритий .блан. Давити крис треба
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28.08.2022 23:45 Ответить
****ь як ти вже за*бав гундосий своїми "гундосіками"( Звичайно повернеться, але не завдяки, а всупереч тобі, ZEбільний зраднику
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28.08.2022 22:49 Ответить
За Кривоноса - ніби ще не знав, коли відосік писав?
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28.08.2022 23:14 Ответить
А якщо не повернеться, то Зелох подає у відставку чи що? Нехай відповідає за свою балаболію.
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28.08.2022 23:15 Ответить
Поки ярмак не сдохне зе-вовочка не перехрестиця. Херсон вже обіцяв повернути і йому повіріли ті кого зараз по подвалам гвалтуют та вмирають по домівкам бо ліків нема та й істи обмаль.
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28.08.2022 23:16 Ответить
Хлопці чо ви так на Зеленського гоните? Дайте я вам краще смішний жарт розповім.

"Єслі жітєлєй Бучі одєть в шєрстянную одєжду, а кадировцам раздать ********** палочкі - можна лі добивать елєктрічєство вмєсто разбомблєних ТЕС?"
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28.08.2022 23:56 Ответить
Недоречний жарт. Краще видалити.
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29.08.2022 01:43 Ответить
А чому недоречний? Про Майдан був же доречний? А скільки відсотків жителів Бучі, зі словами "ну хоть паржом", проголосувало за блазня? А за зелену камарілью в ВР? Ну тепер нехай ржуть! Особливо ті, хто втратив рідних та близьких. Це ж так весело!
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29.08.2022 09:02 Ответить
Какой срок выполнения и что будет если ты не выполнишь своего обещания? На Западе бизнесмены и чиновники не могут себе позволить подобный словесный понос без условий. Сколько еще украинцев можно так цинично обманывать пустыми лозунгами и пиаром. Где оппозициямедиа которые должны загнанать под шконку балабола? Где хотя бы его оппозиционер Порошенко который как всегда уходит в молчанку?
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29.08.2022 00:42 Ответить
Опозиційні медіа? Зняті з ефіру, не чув? Порошенко? Допомагає армії, волонтерить. Теж не знав? В 2019-ому, Порошенко, говорив, кричав, благав. Нарід його почув?
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29.08.2022 09:07 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Украіні! Смерть ворогам! Украіна понад усе!Донецьк - це Украіна!
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29.08.2022 01:48 Ответить
Зеленський запевняє.
ермак в курсе хоть зеля?
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29.08.2022 06:10 Ответить
Вже викликає відразу слухати чи читати подібний треп.
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29.08.2022 08:35 Ответить
Повісимо тебе ще раніше, ніж у Донецьк "вернемось", гнидоза...
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29.08.2022 09:15 Ответить
 
 