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Україна обов’язково повернеться в Донецьк, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна повернеться в Донецьк та інші міста Донбасу.

Про це йдеться у щовечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно повʼязані: День міста Донецька і День шахтаря.

У 14-му році через окупантів усе змінилося для Донецька. А цьогоріч усій Україні не до свят. Але ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину.

Донецьк завжди був одним із найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найповажніших професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію й загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово.

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А Україна повернеться. Обовʼязково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці й щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією: на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – у Криму.

Україна все памʼятає.

Провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Були керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави.

Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки в подальших діях наших захисників.

Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь.

Готуємося до нового тижня – він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують.

А головне – працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя й снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – щодня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право обіймати державні посади. Це мають памʼятати всі, хто був наділений владою.

Дякую всім, хто сумлінно працює на державу! Дякую всім нашим захисникам і захисницям!", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+30
Коли закінчиться відосіковий пи#дьож та почнуться реальні дії??? Чи дєрьмак нє вєліт?
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28.08.2022 22:09
+24
пам'ятається під час інавгурації цього ЧМА, військовий упустив посвідчення президента, і багатьма це було розтлумачено, що він втратить владу через військових.

Я думаю з урахуванням останніх новин про Кривоноса їм військовим вже час щось думати.

А то пропадемо і ми, і Україна
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28.08.2022 22:14
+20
Херсон вже звільнив, "Азовців" теж звільнив?!!! Ляпало!! В Сарни щойно прилетіло з бульбашії!!! Коли у відповідь будемо бомбити аеродроми на бульбашії?!!! Чи д'єрмак не дозволяє?!!!
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28.08.2022 22:16
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Як там Піски ?
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28.08.2022 22:06 Відповісти
Пане президенте, чи будуються (або перепрофілюються) зараз якісь підприємства в Україні чи за кордоном для масового виробництва набоїв, снарядів, ******** збої ? Щоб країна хоча б в меншій мірі залежала від донорів військового спорядження. Чи це не наразі?...............
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28.08.2022 22:45 Відповісти
Воно квартальних друзів ногороджує, а проти Марченко і Кривоніса які захистили Миколаїв і Київ порушує справи. Криси януковича і путіна все ще керують в країні.
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28.08.2022 23:38 Відповісти
Ну надо же,хоть что-то гнать,уже привычка
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29.08.2022 06:28 Відповісти
Коли закінчиться відосіковий пи#дьож та почнуться реальні дії??? Чи дєрьмак нє вєліт?
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28.08.2022 22:09 Відповісти
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28.08.2022 22:37 Відповісти
Вилізло ляпало. Де обіцяний мені смартфон? Брехун зелений.
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28.08.2022 22:09 Відповісти
а що за історія з смартфоном?
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28.08.2022 22:11 Відповісти
Кожному пенсіонеру обіцяв по смартфону.
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28.08.2022 22:13 Відповісти
Схоже, він вкотре вводив людей в оман
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28.08.2022 22:16 Відповісти
Оман - це така країна.
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29.08.2022 09:52 Відповісти
проект - держава в смартфоні..як на мене - це те ж саме, що під час вйни класти асфальт..
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28.08.2022 22:33 Відповісти
Спочатку мільярд дерев. Потім смартфони.
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28.08.2022 22:19 Відповісти
...з тих самих дерев
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28.08.2022 22:22 Відповісти
>Поновлю практику звернень до держав і народів

очень продуктивно, прям как оон
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28.08.2022 22:09 Відповісти
Петя теж обіцяв...
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28.08.2022 22:10 Відповісти
шо, тобі, обіцяв петя?...отже йому прокол вдався...
обіцять не значить женитись?
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28.08.2022 22:19 Відповісти
Вечірня казочка Боневтіка для ЗЕелекторату.
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28.08.2022 22:10 Відповісти
Кашпіровський 2.0.
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28.08.2022 22:21 Відповісти
знову відосики крутить...
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28.08.2022 22:11 Відповісти
...хто небудь - прихлопніть вже його кришку
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28.08.2022 22:12 Відповісти
Denys Tsaruk@den_tsaruk

От зєлєнскому зараз не просто.
По плану він мав вже б бути з рашиськими грошима на островах, а тут треба продовжувати грати роль президента.
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28.08.2022 22:25 Відповісти
Детокс... Попустило... Под вечер можно и погундосить...
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28.08.2022 22:13 Відповісти
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28.08.2022 22:19 Відповісти
Україна обов'язково виблює зелену плісняву.
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28.08.2022 22:14 Відповісти
пам'ятається під час інавгурації цього ЧМА, військовий упустив посвідчення президента, і багатьма це було розтлумачено, що він втратить владу через військових.

Я думаю з урахуванням останніх новин про Кривоноса їм військовим вже час щось думати.

А то пропадемо і ми, і Україна
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28.08.2022 22:14 Відповісти
Когда же ты, падло, сдохнешь? Я уже и свечку поставил о преждевременной кончине раба Божиего Боневтика...
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28.08.2022 22:15 Відповісти
ЗеЛох ти брехло! Іди у відставку!
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28.08.2022 22:15 Відповісти
Херсон вже звільнив, "Азовців" теж звільнив?!!! Ляпало!! В Сарни щойно прилетіло з бульбашії!!! Коли у відповідь будемо бомбити аеродроми на бульбашії?!!! Чи д'єрмак не дозволяє?!!!
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28.08.2022 22:16 Відповісти
..Тільки робота на результат дає право обіймати державні посади.. ))))))))))))))
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28.08.2022 22:17 Відповісти
гори в аду, тварюка!
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28.08.2022 22:17 Відповісти
ти диви, знову бункерний щур вилiз з вечiрньою казкою...
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28.08.2022 22:17 Відповісти
А мне так даже свечки жалко! Подлое оно существо, одна зелёная блевота.
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28.08.2022 22:18 Відповісти
Заскучав по ахметовским корпоративам? Нахлинуло?
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Обязательно это произойдет когда заместитель кремлеского агента Ермака уйдет в отставку и будет выбран президент патриот и профессионал !!!
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Державний орден «За Заслуги» ІІІ ступеня від Зеленського до Дня Незалежності отримали Кошовий і Пікалов. І Данилко-Сердючка. Кварталу - орден, генералу Кривоносу - кримінальна справа. «Насолоджуйтесь»
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28.08.2022 22:24 Відповісти
привіт
в ютубі нарила пророцтво жиріновського за зелену гніду ,ти не читав?

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&ab_channel=OlexDj
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28.08.2022 22:57 Відповісти
Я тобі скажу по простому: я **** твій Донецьк і таких шахтарів як сивохо
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28.08.2022 22:25 Відповісти
А за Кривоноса чому мовчить
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28.08.2022 22:26 Відповісти
бо на ніч казочки розповідають..
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28.08.2022 22:45 Відповісти
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28.08.2022 22:26 Відповісти
Це вже не смішно.
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28.08.2022 22:29 Відповісти
Перепрошую, а вам до сьогодні було смішно?
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29.08.2022 01:40 Відповісти
Це вже про іронію і знущання.Таке не може бути смішним
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29.08.2022 01:56 Відповісти
Оце хтось дивиться?
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28.08.2022 22:29 Відповісти
Лист з подякою до президента..
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28.08.2022 22:29 Відповісти
На кого розраховані відосікі гундосого Чмоні ? Хто їх слухає ? Після щоденного трешу у всіх сферах його відповідальності
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28.08.2022 22:30 Відповісти
Volodymyr Ariev

Державний орден «За Заслуги» ІІІ ступеня від Зеленського до Дня Незалежності отримали Кошовий і Пікалов.
І Данилко-Сердючка.

Кварталу - орден, генералу Кривоносу - кримінальна справа.
Насолоджуйтесь.
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28.08.2022 22:31 Відповісти
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28.08.2022 22:33 Відповісти
Краще б вони стали рогоносцями.
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28.08.2022 22:55 Відповісти
самоуспокоение - ***** дрыстанет...
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28.08.2022 22:34 Відповісти
Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна повернеться в Донецьк та інші міста Донбасу. Рано чи пізно(краще рано) Україна повернеться як на всі окуповані рашистом,українські території,так і "зелених зрадників" котрі торгували і українськими територіями і атомними і захисниками.
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28.08.2022 22:35 Відповісти
Ага, у твоїх вологих мріях. Добре читати тексти, які хтось для тебе написав, а не хоч на хвилину включати свої дурні мізки. Де ж ти взялося на нашу голову, чмо безграмотне?
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28.08.2022 22:41 Відповісти
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28.08.2022 22:46 Відповісти
Особливо ти, *****, повернеш. Ти, хто косив 4 рази від армії. Я взагалі в шоці, як наші дебіли могли обрати цього уклоніста? Він просто не має ніякого морального права давати накази військовим, так як сам сцикун і чмо, яке втікало від повісток.
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28.08.2022 22:43 Відповісти
И шашлыки? Трепло, нихрена не делал для обороны страны, а теперь героя из себя корчит, побрейся хотя бы *****
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28.08.2022 22:45 Відповісти
буде бритий .блан. Давити крис треба
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28.08.2022 23:45 Відповісти
****ь як ти вже за*бав гундосий своїми "гундосіками"( Звичайно повернеться, але не завдяки, а всупереч тобі, ZEбільний зраднику
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28.08.2022 22:49 Відповісти
За Кривоноса - ніби ще не знав, коли відосік писав?
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28.08.2022 23:14 Відповісти
А якщо не повернеться, то Зелох подає у відставку чи що? Нехай відповідає за свою балаболію.
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28.08.2022 23:15 Відповісти
Поки ярмак не сдохне зе-вовочка не перехрестиця. Херсон вже обіцяв повернути і йому повіріли ті кого зараз по подвалам гвалтуют та вмирають по домівкам бо ліків нема та й істи обмаль.
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28.08.2022 23:16 Відповісти
Хлопці чо ви так на Зеленського гоните? Дайте я вам краще смішний жарт розповім.

"Єслі жітєлєй Бучі одєть в шєрстянную одєжду, а кадировцам раздать ********** палочкі - можна лі добивать елєктрічєство вмєсто разбомблєних ТЕС?"
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28.08.2022 23:56 Відповісти
Недоречний жарт. Краще видалити.
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29.08.2022 01:43 Відповісти
А чому недоречний? Про Майдан був же доречний? А скільки відсотків жителів Бучі, зі словами "ну хоть паржом", проголосувало за блазня? А за зелену камарілью в ВР? Ну тепер нехай ржуть! Особливо ті, хто втратив рідних та близьких. Це ж так весело!
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29.08.2022 09:02 Відповісти
Какой срок выполнения и что будет если ты не выполнишь своего обещания? На Западе бизнесмены и чиновники не могут себе позволить подобный словесный понос без условий. Сколько еще украинцев можно так цинично обманывать пустыми лозунгами и пиаром. Где оппозициямедиа которые должны загнанать под шконку балабола? Где хотя бы его оппозиционер Порошенко который как всегда уходит в молчанку?
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29.08.2022 00:42 Відповісти
Опозиційні медіа? Зняті з ефіру, не чув? Порошенко? Допомагає армії, волонтерить. Теж не знав? В 2019-ому, Порошенко, говорив, кричав, благав. Нарід його почув?
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29.08.2022 09:07 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Украіні! Смерть ворогам! Украіна понад усе!Донецьк - це Украіна!
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29.08.2022 01:48 Відповісти
Зеленський запевняє.
ермак в курсе хоть зеля?
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29.08.2022 06:10 Відповісти
Вже викликає відразу слухати чи читати подібний треп.
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29.08.2022 08:35 Відповісти
Повісимо тебе ще раніше, ніж у Донецьк "вернемось", гнидоза...
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29.08.2022 09:15 Відповісти
 
 