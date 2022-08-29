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Новости Война
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Зеленский присвоил почетные наименования пяти бригадам и ракетному полку ВСУ

зеленський

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования шести воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №606/2022.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая эффективное выполнение боевых задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", военным частям Сухопутных войск ВСУ присвоены следующие наименования:

  • 3 отдельной танковой бригаде почетное наименование "Залізна" – 3 отдельная танковая Зализная бригада;
  • 60 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Інгулецька" - 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада;
  • 61 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степова" – 61 отдельная пехотная Степная бригада;
  • 68 отдельной егерской бригаде почетное наименование "імені Олекси Довбуша" – 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;
  • 110 отдельной механизированной бригаде почетное наименование "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" – 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Указом №607/2022 присвоено 1129 зенитному ракетному полку Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "Білоцерківський" 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Зеленский Владимир (20266) награда (1796) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+17
А ТОВ "Квартал 95" не присвоил?
Орденами скотов наградил, а почетного звания не присвоил? Странно.
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29.08.2022 06:45
+9
Ну і скотиняка... За що нагородив квартальних уродів?
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29.08.2022 06:59
+8
може завтра хоч відіспиться до після обіду - все працює і працює,
геть зовсім не шкодує себе...
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29.08.2022 06:50
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А ТОВ "Квартал 95" не присвоил?
Орденами скотов наградил, а почетного звания не присвоил? Странно.
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29.08.2022 06:45 Ответить
може завтра хоч відіспиться до після обіду - все працює і працює,
геть зовсім не шкодує себе...
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29.08.2022 06:50 Ответить
Навіть помитися й поголитися нема коли бідосі.
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29.08.2022 09:05 Ответить
Нет,это наркотики
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29.08.2022 11:20 Ответить
А разминирователя Чонгара ермака под суд не отдал?
А почему?
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29.08.2022 06:57 Ответить
А потому шо дЕрьмака, или Елдака следующим указом орденом наградит. А эти скоты - орденоносцы при Zе неподсудны. Но это временно.
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29.08.2022 09:13 Ответить
Там і верещучка при тих же ділах, що і єрмак. Так її орденом "За заслуги" до Дня Незалежності дійсно нагородив.
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29.08.2022 09:54 Ответить
Ну і скотиняка... За що нагородив квартальних уродів?
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29.08.2022 06:59 Ответить
Нехай дитя бавиться, аби в керівництво не ліз, *******.
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29.08.2022 07:01 Ответить
Иди в отставку, ********** гнида!!!!!!
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29.08.2022 07:04 Ответить
після нагороди лисого з 95кв
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29.08.2022 07:52 Ответить
Загадав,що воно не тільки зезидент,а й "в лисяку целовака"!
То воно згадало що змогло дострибнути до його лисини,щоб поцілувати!
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29.08.2022 09:03 Ответить
Не лысого, а плешивого. Называйте всё своими имянами.
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29.08.2022 09:14 Ответить
Іменем опришка Олекси Довбуша називатибойову бригаду як на мене не правильно. Не думаю, що у швейцарській армії є бригада імені Тілля Угеншпіля. Ми знаємо Довбуша з фольклору, як хоч і благородного, але опришка-розбійника, який стосунку до регулярної армії не мав і збройні сутички вів з поліцейськими формуваннями. Та й офіційні документи подають його, як розбійника. В той час, як регулярні військові українські формування мали своїми очільниками чудових бойових командирів. Той же А. Кравс, чи Омельянович-Павленко, чи Євген Коновалець, чи Дмитро Вітовський. Схоже, комусь краще пам'ять про українське військо звести до фольклору. Впевнений, що ********* не настільки ідеалізували Довбуша, як ми і вде точно не позиціонували, як національного борця.
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29.08.2022 08:19 Ответить
Тілль Улєншпігель, герой твору Шарля де Костера, ніякого відношення до Швейцарії не мав.
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29.08.2022 08:30 Ответить
Мова не про Тілля. 😊 Думаю, ви розумієте? 😊 Подібними героями благородними розбійниками кишить весь європейський фольклор. Так у Англії є Робін Гуд, а у кожному Швейцарському кантоні ходять легенди про своїх Тіллів і про яблуко на голові їхніх дітей. 😊
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29.08.2022 08:48 Ответить
А себя, любимого, не наградил ещё, а ермака, а родителей, а родственников, а друзей по детскому саду, а соседей по дому , по даче. Ого ещё, сколько работать и работать!
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29.08.2022 10:18 Ответить
Пропоную пару вулиць перейменувати в Києві, одну назвати на честь героя України Євгенія Кошового, а другого з 95-го кварталу я не пам'ятаю.
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29.08.2022 12:15 Ответить
 
 