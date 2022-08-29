Зеленский присвоил почетные наименования пяти бригадам и ракетному полку ВСУ
Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования шести воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №606/2022.
"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая эффективное выполнение боевых задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", военным частям Сухопутных войск ВСУ присвоены следующие наименования:
- 3 отдельной танковой бригаде почетное наименование "Залізна" – 3 отдельная танковая Зализная бригада;
- 60 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Інгулецька" - 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада;
- 61 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степова" – 61 отдельная пехотная Степная бригада;
- 68 отдельной егерской бригаде почетное наименование "імені Олекси Довбуша" – 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;
- 110 отдельной механизированной бригаде почетное наименование "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" – 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.
Указом №607/2022 присвоено 1129 зенитному ракетному полку Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "Білоцерківський" 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Топ комментарии
+17 Старый зольдат
показать весь комментарий29.08.2022 06:45
+9 Виктор Ле
показать весь комментарий29.08.2022 06:59
+8 три - пятнадцать
показать весь комментарий29.08.2022 06:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Орденами скотов наградил, а почетного звания не присвоил? Странно.
геть зовсім не шкодує себе...
А почему?
То воно згадало що змогло дострибнути до його лисини,щоб поцілувати!