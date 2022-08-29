Зеленский присвоил почетные наименования пяти бригадам и ракетному полку ВСУ

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования шести воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №606/2022.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая эффективное выполнение боевых задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", военным частям Сухопутных войск ВСУ присвоены следующие наименования:

3 отдельной танковой бригаде почетное наименование "Залізна" – 3 отдельная танковая Зализная бригада;

60 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Інгулецька" - 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада;

61 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степова" – 61 отдельная пехотная Степная бригада;

68 отдельной егерской бригаде почетное наименование "імені Олекси Довбуша" – 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;

110 отдельной механизированной бригаде почетное наименование "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" – 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Указом №607/2022 присвоено 1129 зенитному ракетному полку Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "Білоцерківський" 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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