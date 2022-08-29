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Новини Війна
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Зеленський присвоїв почесні найменування п’ятьом бригадам і ракетному полку ЗСУ

зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування шести військовим частинам Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №606/2022.

"з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на ефективне виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України" військовим частинам Сухопутних військ ЗСУ присвоєно такі найменування:

  • 3 окремій танковій бригаді почесне найменування "Залізна" – 3 окрема танкова Залізна бригада;
  • 60 окремій піхотній бригаді почесне найменування "Інгулецька" – 60 окрема піхотна Інгулецька бригада;
  • 61 окремій піхотній бригаді почесне найменування "Степова" – 61 окрема піхотна Степова бригада;
  • 68 окремій єгерській бригаді почесне найменування "імені Олекси Довбуша" – 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша;
  • 110 окремій механізованій бригаді почесне найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" – 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Указом №607/2022 присвоєно 1129 зенітному ракетному полку Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування "Білоцерківський" 1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) нагорода (1258) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+17
А ТОВ "Квартал 95" не присвоил?
Орденами скотов наградил, а почетного звания не присвоил? Странно.
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29.08.2022 06:45
+9
Ну і скотиняка... За що нагородив квартальних уродів?
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29.08.2022 06:59
+8
може завтра хоч відіспиться до після обіду - все працює і працює,
геть зовсім не шкодує себе...
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29.08.2022 06:50
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А ТОВ "Квартал 95" не присвоил?
Орденами скотов наградил, а почетного звания не присвоил? Странно.
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29.08.2022 06:45 Відповісти
може завтра хоч відіспиться до після обіду - все працює і працює,
геть зовсім не шкодує себе...
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29.08.2022 06:50 Відповісти
Навіть помитися й поголитися нема коли бідосі.
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29.08.2022 09:05 Відповісти
Нет,это наркотики
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29.08.2022 11:20 Відповісти
А разминирователя Чонгара ермака под суд не отдал?
А почему?
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29.08.2022 06:57 Відповісти
А потому шо дЕрьмака, или Елдака следующим указом орденом наградит. А эти скоты - орденоносцы при Zе неподсудны. Но это временно.
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29.08.2022 09:13 Відповісти
Там і верещучка при тих же ділах, що і єрмак. Так її орденом "За заслуги" до Дня Незалежності дійсно нагородив.
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29.08.2022 09:54 Відповісти
Ну і скотиняка... За що нагородив квартальних уродів?
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29.08.2022 06:59 Відповісти
Нехай дитя бавиться, аби в керівництво не ліз, *******.
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29.08.2022 07:01 Відповісти
Иди в отставку, ********** гнида!!!!!!
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29.08.2022 07:04 Відповісти
після нагороди лисого з 95кв
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29.08.2022 07:52 Відповісти
Загадав,що воно не тільки зезидент,а й "в лисяку целовака"!
То воно згадало що змогло дострибнути до його лисини,щоб поцілувати!
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29.08.2022 09:03 Відповісти
Не лысого, а плешивого. Называйте всё своими имянами.
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29.08.2022 09:14 Відповісти
Іменем опришка Олекси Довбуша називатибойову бригаду як на мене не правильно. Не думаю, що у швейцарській армії є бригада імені Тілля Угеншпіля. Ми знаємо Довбуша з фольклору, як хоч і благородного, але опришка-розбійника, який стосунку до регулярної армії не мав і збройні сутички вів з поліцейськими формуваннями. Та й офіційні документи подають його, як розбійника. В той час, як регулярні військові українські формування мали своїми очільниками чудових бойових командирів. Той же А. Кравс, чи Омельянович-Павленко, чи Євген Коновалець, чи Дмитро Вітовський. Схоже, комусь краще пам'ять про українське військо звести до фольклору. Впевнений, що ********* не настільки ідеалізували Довбуша, як ми і вде точно не позиціонували, як національного борця.
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29.08.2022 08:19 Відповісти
Тілль Улєншпігель, герой твору Шарля де Костера, ніякого відношення до Швейцарії не мав.
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29.08.2022 08:30 Відповісти
Мова не про Тілля. 😊 Думаю, ви розумієте? 😊 Подібними героями благородними розбійниками кишить весь європейський фольклор. Так у Англії є Робін Гуд, а у кожному Швейцарському кантоні ходять легенди про своїх Тіллів і про яблуко на голові їхніх дітей. 😊
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29.08.2022 08:48 Відповісти
А себя, любимого, не наградил ещё, а ермака, а родителей, а родственников, а друзей по детскому саду, а соседей по дому , по даче. Ого ещё, сколько работать и работать!
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29.08.2022 10:18 Відповісти
Пропоную пару вулиць перейменувати в Києві, одну назвати на честь героя України Євгенія Кошового, а другого з 95-го кварталу я не пам'ятаю.
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29.08.2022 12:15 Відповісти
 
 