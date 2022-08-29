Зеленський присвоїв почесні найменування п’ятьом бригадам і ракетному полку ЗСУ
Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування шести військовим частинам Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №606/2022.
"з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на ефективне виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України" військовим частинам Сухопутних військ ЗСУ присвоєно такі найменування:
- 3 окремій танковій бригаді почесне найменування "Залізна" – 3 окрема танкова Залізна бригада;
- 60 окремій піхотній бригаді почесне найменування "Інгулецька" – 60 окрема піхотна Інгулецька бригада;
- 61 окремій піхотній бригаді почесне найменування "Степова" – 61 окрема піхотна Степова бригада;
- 68 окремій єгерській бригаді почесне найменування "імені Олекси Довбуша" – 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша;
- 110 окремій механізованій бригаді почесне найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" – 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Указом №607/2022 присвоєно 1129 зенітному ракетному полку Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування "Білоцерківський" 1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк Сухопутних військ Збройних Сил України.
Топ коментарі
+17 Старый зольдат
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+9 Виктор Ле
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Орденами скотов наградил, а почетного звания не присвоил? Странно.
геть зовсім не шкодує себе...
А почему?
То воно згадало що змогло дострибнути до його лисини,щоб поцілувати!