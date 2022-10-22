Уночі на Миколаївщині збито 10 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

У ніч з з 21 на 22 жовтня над Миколаївщинї засобами ППО збили 10 "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі, з 21 на 22 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136"", - ідеться в повідомленні.

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