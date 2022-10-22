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Уночі на Миколаївщині збито 10 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

дрон,іранський

У ніч з з 21 на 22 жовтня над Миколаївщинї засобами ППО збили 10 "Shahed-136".

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі, з 21 на 22 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136"", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не має ПРО та ППО проти балістичних ракет Ірану, ЗСУ шукають методи, - Повітряні сили

Автор: 

Миколаївська область (2266) дрони (4668) Повітряні сили (2623)


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Я взагалі не розумію, для чого вони напали на нас. Те, що ми дамо їм тягла, то це ж було відразу очевидно. У них замало сил і мотивації. ©
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22.10.2022 09:23 Відповісти
Пройшлась по новинах атакованих міст,коменти, фото,як це забава,а не війна. На Цензорі про вибухи і де як сильно. Невже безпека в інформації пусте слово,головне лайки. Я б зробила такі новини без права коментувати
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22.10.2022 09:25 Відповісти
 
 