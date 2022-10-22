Російську ракету збили над Чернівецькою областю
Літак ЗСУ збив ворожу ракету над Дністровським районом Чернівецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
"Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро. Пошкоджень об'єктів та будинків громадян не має", - йдеться в повідомленні.
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Юрій Лам
показати весь коментар22.10.2022 10:01 Відповісти Мені подобається 7
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