УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3547 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 632 1

Російську ракету збили над Чернівецькою областю

ппо

Літак ЗСУ збив ворожу ракету над Дністровським районом Чернівецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро. Пошкоджень об'єктів та будинків громадян не має", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Хмельницькій області пролунали вибухи

Автор: 

крилаті ракети (1071) Чернівці (561) Запаранюк Руслан (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтверджую-хороша робота пілота👍 Респект нашим ВПС
показати весь коментар
22.10.2022 10:01 Відповісти
 
 