На Сумщині рятувальники проводять планове знищення виявлених боєприпасів, мешканців закликають зберігати спокій

У трьох районах Сумщини рятувальники проводять планове знищення виявлених боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Зберігайте спокій. Працюють рятувальники: планове знищення знайдених боєприпасів.

22 жовтня 2022:



- с. Боголюбове, Тростянецька громада Охтирський район. З 09:00 до 11:00

- с. Бездрик., Бездрицька громада, Сумський район. З 09.00 до 11.00.

- поблизу с.Дубинка, Дубов'язівська громада, Конотопський район. З 9.00 до 10.30", - написав він.

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