На Сумщині рятувальники проводять планове знищення виявлених боєприпасів, мешканців закликають зберігати спокій
У трьох районах Сумщини рятувальники проводять планове знищення виявлених боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Зберігайте спокій. Працюють рятувальники: планове знищення знайдених боєприпасів.
22 жовтня 2022:
- с. Боголюбове, Тростянецька громада Охтирський район. З 09:00 до 11:00
- с. Бездрик., Бездрицька громада, Сумський район. З 09.00 до 11.00.
- поблизу с.Дубинка, Дубов'язівська громада, Конотопський район. З 9.00 до 10.30", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль