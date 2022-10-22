УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3547 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 694 15

Сили ППО збили російську ракету в Київській області

ракета,ппо

В Київській області збито російську ракету. Вона впала на території лісового масиву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова

"Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російську ракету збили над Чернівецькою областю

Автор: 

Київська область (4013) крилаті ракети (1071) Нєбитов Андрій (187)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Блін, знов- дякую ППО за ППО над Києвом, бо асфальтовими відкатами хєр відіб'єшся... А зеленський- він не те що путіна боїться, а лукашенка. І це дно. Пане Залужний, будь ласочка, по оркам в бульбашській області расєї разочків пару ... десятків)
показати весь коментар
22.10.2022 10:31
+9
Киев и другие западгные города Украины обстреливают с Беларашки. Нам нужно тоже стрелять в ответ по стратегическим обьектам Беларашки и говорить что ето не мы. Не нужно ждать пока жаренный петух клюнет и орки полностью накопят силы для атаки на Киев. Нужно уничтожать врага по мере его поступления чтобы им было не до наступления.
показати весь коментар
22.10.2022 10:24
+2
В телеграм каналах є епічне сьогоднішнє відео, як український винищувач наздоганяє кацапську ракету. Ніколи не думав, що таке можливо фізично реалізувати з нашим рівнем бойової техніки.
показати весь коментар
22.10.2022 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Работает. Ни одно ПВО и ПРО не гарантируюи 100% сбития.
показати весь коментар
22.10.2022 10:39 Відповісти
Киев и другие западгные города Украины обстреливают с Беларашки. Нам нужно тоже стрелять в ответ по стратегическим обьектам Беларашки и говорить что ето не мы. Не нужно ждать пока жаренный петух клюнет и орки полностью накопят силы для атаки на Киев. Нужно уничтожать врага по мере его поступления чтобы им было не до наступления.
показати весь коментар
22.10.2022 10:24 Відповісти
Не можна - пуйло тоді нападе .
показати весь коментар
22.10.2022 10:30 Відповісти
Накопят. Лет через 50.
показати весь коментар
22.10.2022 10:40 Відповісти
Ага. Помню не так давно тоже всякие Абдрыстовичи говорили что орки с Беларашки не нападут и вообще у них скоро и ракеты закончатся и мобилизацию не обявят. К тому же если не накопят то тем более нужно бить по Беларашке. Все равно пока мы всех орков и лукашистов не уничтожим ета война не закончится чтобы вы наконец все поняли. И нам орков нужно уничтожать в местах их скопления а не когда они рассредоточатся и займут боевые позиции.
показати весь коментар
22.10.2022 11:06 Відповісти
Блін, знов- дякую ППО за ППО над Києвом, бо асфальтовими відкатами хєр відіб'єшся... А зеленський- він не те що путіна боїться, а лукашенка. І це дно. Пане Залужний, будь ласочка, по оркам в бульбашській області расєї разочків пару ... десятків)
показати весь коментар
22.10.2022 10:31 Відповісти
В телеграм каналах є епічне сьогоднішнє відео, як український винищувач наздоганяє кацапську ракету. Ніколи не думав, що таке можливо фізично реалізувати з нашим рівнем бойової техніки.
показати весь коментар
22.10.2022 11:08 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
22.10.2022 11:25 Відповісти
 
 