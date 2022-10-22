Сили ППО збили російську ракету в Київській області

В Київській області збито російську ракету. Вона впала на території лісового масиву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву", - йдеться в повідомленні.

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