Сили ППО збили російську ракету в Київській області
В Київській області збито російську ракету. Вона впала на території лісового масиву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.
"Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву", - йдеться в повідомленні.
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+12 Сергей Хорунжий #460262
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+2 Super Gut
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