Оголошено про підозру "патрульному", який співпрацював з окупантами в Балаклії, - прокуратура

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія чоловік активно співпрацював з представниками РФ.

29-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду "патрульного" у псевдооправоохороному органі.

Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та "слідкував" за громадським порядком, щоб "нова влада" почувала себе спокійно у місті.

Також читайте: Директора Куп’янського водоканалу підозрюють у співпраці з окупантами

Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.