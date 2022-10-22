УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3592 відвідувача онлайн
Новини
1 624 3

Оголошено про підозру "патрульному", який співпрацював з окупантами в Балаклії, - прокуратура

колаборант

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія чоловік активно співпрацював з представниками РФ.

29-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду "патрульного" у псевдооправоохороному органі.

Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та "слідкував" за громадським порядком, щоб "нова влада" почувала себе спокійно у місті.

Також читайте: Директора Куп’янського водоканалу підозрюють у співпраці з окупантами

Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Автор: 

прокуратура (3673) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка підозра? Військовий стан в країні. За куток і..... Ну що в нас за слизняки вічно при владі. 🤦
показати весь коментар
22.10.2022 12:45 Відповісти
И ничего ему не будет
показати весь коментар
22.10.2022 12:49 Відповісти
 
 