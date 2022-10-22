Оголошено про підозру "патрульному", який співпрацював з окупантами в Балаклії, - прокуратура
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, під час окупації м. Балаклія чоловік активно співпрацював з представниками РФ.
29-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду "патрульного" у псевдооправоохороному органі.
Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та "слідкував" за громадським порядком, щоб "нова влада" почувала себе спокійно у місті.
Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
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