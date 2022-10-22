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У Луцьку окупанти ракетним ударом знищили об’єкт енергетики, - мер Поліщук

світло

Пошкодження енергооб’єкту в Луцьку критичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - написав він.

За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Читайте: Влада Ковеля попередила мешканців про можливу тривалу відсутність світла в житловому секторі

Автор: 

Луцьк (414) обстріл (28378) електроенергія (6188)


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Топ коментарі
+12
А если еще и ответить нечем или нельзя - то вообще класс. Как в гребаном тире.
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22.10.2022 14:54
+12
Ось результат дебільного і божевільного вибору влади.За все треба платити і ціна чимала.Три роки "зелені" закопували мільярди в асфальт, послабили обороноздатність країни,а головне абсолютно не реагували на перестороги британської та американської розвідки про вторгнення російських військ в Україну.Влада кликала нас на шашлики.Вже їмо їх аж розпирає.Дякуємо 73% дебілам за все це
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22.10.2022 16:02
+11
тут уже пропонувати не має чого,треба було 30 років думати над своєю безпекою і обороноздатністью, а у нас тільки про свої кишені думали. Тепер надія тільки на те,що захід в дуже прискореному темпі надасть достатню кількість ППО для того,щоб хоч якось цьому протистояти
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22.10.2022 14:56
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12 днів пройшло з 10 числа,а уже по суті майже половина енергетичної інфратсруктури або знищена,або сильно пошкоджена... а ще за тиждень можна і блекаут чекати... а тоді уже наступить справжній коллапс в країні
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22.10.2022 14:47 Відповісти
І шо ви пропонуєте? Влада ***** по ракетній програмі не зробила за 8 років, тільки в асфальт зааатувалв
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22.10.2022 14:54 Відповісти
тут уже пропонувати не має чого,треба було 30 років думати над своєю безпекою і обороноздатністью, а у нас тільки про свої кишені думали. Тепер надія тільки на те,що захід в дуже прискореному темпі надасть достатню кількість ППО для того,щоб хоч якось цьому протистояти
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22.10.2022 14:56 Відповісти
... або кацпські ракети частіше будуть падати ще на зльоті
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22.10.2022 21:04 Відповісти
а ти шо пропонуєш?
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22.10.2022 19:30 Відповісти
А вы думаете наши правду пишут? Нужно было написать что повреждения невелики и могут быть быстро устранены и ждать новых прилетов? Если прилетело в подстанцию - то это режимный объект, там забор и охрана. Чтобы увидеть как прилетело, куда прилетело, какие повреждения - нужно либо иметь своего агента на той подстанции, либо лазить вокруг и высматривать - а это чревато что такого агента возьмут за жопу, у нас же тоже в контрразведке не дураки сидят и понимают, что после обстрела кацапы будут очень интересоваться его результатами.
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22.10.2022 15:00 Відповісти
Шановний яка підстанція,яка охорона? Стоїть будівля десь більша ,десь менша з трансформаторами в середині, таких по місту сотні..
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22.10.2022 15:13 Відповісти
Ты когда то видел подстанцию 750 или 350 кВ? Это одной территории несколько гектар.
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22.10.2022 15:15 Відповісти
Шановний. Ви нічого більше локальної ТП у подвір'ї не бачили? Якщо вони доб'ють усі силові трансформатори на стороні генеруючих потужностей, що вони і роблять, то уся розподільча мережа не буде вже потрібна...
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22.10.2022 16:47 Відповісти
И зачем миллионные армии. Если просто можно уничтожить инфраструктуру страны. Это Украина ещё большая. А что будет с Литвой или Латвией?
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22.10.2022 14:50 Відповісти
колись таких можливостей не було,потрібні були війська, тепер сиди собі,запускай балістичні ракети і дрони-камікадзе по енергетиці і іншій критичній інфраструктурі і чекай поки наступить повна задниця в противника...
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22.10.2022 14:53 Відповісти
і частіше випускати в ефір Арестовичів та Жданових з новими повідомленнями про високу деморалізацію військ противника
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22.10.2022 21:09 Відповісти
А если еще и ответить нечем или нельзя - то вообще класс. Как в гребаном тире.
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22.10.2022 14:54 Відповісти
Как нечем .можно куски асфальта через границу по рашкинских тэц катапультами запускать(спасибо нашим президентам кучме и особенно зеклоуну и его избирателям хоть поржём)
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22.10.2022 14:59 Відповісти
Ахахахв ватний троль, ***, рашка і на цьому фронті отгрібе
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22.10.2022 15:02 Відповісти
Если бы у них была такая возможность - ракеты бы летели 24\7. В электростанции, в подстанции, в газовые хозяйства, в газодобычу, в насосные станции, даже в очистные сооружения. Выход из строя любой такой инфраструктуры делает либо очень сложной, либо невозможной жизнь в большом городе. Но мы пока этого не видим - видим только прилеты в энергетику. И это может означать только одно - кацапы нашли самое слабое звено из тех которые можно поразить в теории - и туда бьют. На другое у них просто нет ресурсов.
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22.10.2022 15:03 Відповісти
Уничтожение инфраструктуры подразумевает, как ни странно, уничтожение. Если свет появляется через несколько часов, то это не "уничтоженная инфраструктура", а поврежденная. Если враг вместо уничтожения военных целей использует дорогие, ограниченные по количеству ракеты для террора мирного населения, то ситуация для кацапов на фронте мягко говоря не очень.
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22.10.2022 14:58 Відповісти
"то ситуация для кацапов на фронте мягко говоря не очень" --- ну так ясно що не дуже. Вони ж раніше не запускали ці ракети по енергетиці тому,що ще вірили що зможуть щось в боях,а тепер зрозуміли,що на фронті все для них погано і почали по інраструктурі лупити. А на рахунок світло появляється,то якщо вони і далі будуть в такому темпі обстрілювати,то настане час коли уже поновлятися воно не буде
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22.10.2022 15:02 Відповісти
После уничтожения тепло-электростанции осуществляется перераспределение электрической мощности с других электростанций на территорию, которую обслуживала уничтоженная станция. При этом повышается производительность действующих электростанций. Но при достижении определенного критического процента уничтоженных электростанций, компенсировать за счёт других уже не получится. Блэкаут - это то, что нас ждёт.
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22.10.2022 15:03 Відповісти
Очень бы порадовали несколько строчек об уничтоженных таких же объектах врага.
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22.10.2022 14:53 Відповісти
Если уничтожить на територии врага 1% такой инфраструктуры, то никак не скажется. Просто перераспределят имеющиеся мощности и все. А чтобы уничтожать больше, нужно продвигаться вглубь территории противника.
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22.10.2022 14:57 Відповісти
Ну по крайней мере окупированный крым и беларашку откуда летят ракеты можно было тоже погрузить во тьму. Если у нас до сих пор не смогли придумать как защитить обьекты критической инфраструктуры вплоть по старинке прикрыть *********** или сетями на высоких мачтах.
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22.10.2022 15:03 Відповісти
Блекаут, це буде пі@%ец, великі міста без електрики в 21 столітті зтмою не виживуть, потрібні радикальні кроки, ніякого більше тормозіння під Херсоном та білорашкою, наступного разу коли з білорашки щось прилетить треба бити поки не чекають, у них всеодно логістика з рашистами одна на двох, до рашистських мальчиків в трусіках додадуть білорашистські.
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22.10.2022 14:53 Відповісти
*🤬 ...*
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22.10.2022 14:54 Відповісти
Гірше окупації немає нічого. В свою чергу, героїзм українськіх громадян є наслідком їхньго ідіотизму. Боляче лише за дітеї та тварин, які цього не обирали.
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22.10.2022 15:12 Відповісти
У кого есть двухконтурный котел или колонка . Купите бесперебойный блок питания для котла/колонки + АКБ .
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22.10.2022 15:15 Відповісти
Друзі,в мене одного таке враження ,що зеленопика гоп-компанія членограїв та агрохімій....зацікавлена у максимальному знищенні та руйнуванні буквально всього в Україні (за винятком Кончі-Заспи)? Адже,тоді Захід в кінці-кінців виділить ще більше грошей на відновлення і ще більше бабла можна буде освоїти (прикарманити) веселим членограям...Чи я старий ідійот і мене треба лікувати психотерапією Мосійчук і Лізі Богуцкой зі Ждановим?
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22.10.2022 16:01 Відповісти
Ось результат дебільного і божевільного вибору влади.За все треба платити і ціна чимала.Три роки "зелені" закопували мільярди в асфальт, послабили обороноздатність країни,а головне абсолютно не реагували на перестороги британської та американської розвідки про вторгнення російських військ в Україну.Влада кликала нас на шашлики.Вже їмо їх аж розпирає.Дякуємо 73% дебілам за все це
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22.10.2022 16:02 Відповісти
Можешь поблагодарить всех наших президентов, все постарались за столько лет =(
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22.10.2022 16:19 Відповісти
Вот так и надо везде афишировать,что все "уничтожено и восстановлению" не подлежит,пущай скабеева и ко кипятком от радости с..ыт. Самим же потихоньку все энергообъекты ремонтировать и запускать в дело
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22.10.2022 16:46 Відповісти
Я думаю, що спецслужби вже затримали тих, хто корегував удари московитів?
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22.10.2022 21:26 Відповісти
 
 