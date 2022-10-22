У Луцьку окупанти ракетним ударом знищили об’єкт енергетики, - мер Поліщук
Пошкодження енергооб’єкту в Луцьку критичні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - написав він.
За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.
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