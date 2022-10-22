У двох районах Хмельницької області відсутнє електропостачання внаслідок ракетного удару Росії
22 жовтня Росія завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури Хмельницької області. Сили ППО збили кілька ракет
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по об'єктах нашої області. Сили ППО теж відпрацювали декілька ракет. Є прильоти в Хмельницькому та Шепетівському районах. В результаті атак відсутнє електропостачання у цих районах", - написав Гамалій.
Голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією травмованих та загиблих осіб нема. Роботи з відновлення електропостачання розпочали одразу після завершення сигналу тривога.
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Не 20 районів, як було до реформи.
А насправді перебої зі постачанням е/е - лише в містах Хмельницький та Шепетівка, і в навколішних селах.