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Новини Агресія Росії проти України
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У двох районах Хмельницької області відсутнє електропостачання внаслідок ракетного удару Росії

вибух,дим,обстріл

22 жовтня Росія завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури Хмельницької області. Сили ППО збили кілька ракет

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по об'єктах нашої області. Сили ППО теж відпрацювали декілька ракет. Є прильоти в Хмельницькому та Шепетівському районах. В результаті атак відсутнє електропостачання у цих районах", - написав Гамалій.

Голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією травмованих та загиблих осіб нема. Роботи з відновлення електропостачання розпочали одразу після завершення сигналу тривога.

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обстріл (28378) Хмельниччина (914) Хмельницький (405)


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Коштовні об'єкти критичної інфраструктури треба захищати наприклад: каркасами, металевими навісами.
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22.10.2022 15:56 Відповісти
3 прильоти по моїй Шепетівці. Точніше в енергопідстанцію за містом. Енергопостачання щойно відновили, але просять економити. Води немає. Добрались і до нас виродки.
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22.10.2022 20:03 Відповісти
а районів то в області всього три... Є ще Кам'янець-Подільський.
Не 20 районів, як було до реформи.
А насправді перебої зі постачанням е/е - лише в містах Хмельницький та Шепетівка, і в навколішних селах.
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22.10.2022 20:20 Відповісти
 
 