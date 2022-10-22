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Новини Війна
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Ранкова повітряна тривога в Україні: вибухи у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. В Одеській, Київській, Черкаській та Чернівецькій працює ППО.

ракета

Під час повітряної тривоги в різних областях України пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали у Рівному й Луцьку, обидва міста частково без світла. Містяни повідомляють про стовпи густого диму.

Також вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Хмельницькій області. Після удару по Хмельницьку в місті зникло світло, а містян закликали зробити запаси води.

Про роботу української ППО повідомляють у Київській, Одеській та Черкаській областях.

Над Чернівецькою областю літак ЗСУ збив ворожу ракету.

Повітряна тривога по всій Україні була оголошена близько 8 ранку. Вона триває вже понад дві години.

Автор: 

Київська область (4013) обстріл (28378) Одеська область (3201) Хмельниччина (914) Волинська область (862) Рівненська область (1174) Чернігівська область (902)


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Топ коментарі
+22
Шахіди літають не просто так, там де шахід долетів до цілі потім летить пачка ракет. А так то так, замість зенітних розрахунків навколо критичної інфраструктури у нас кладуть асфальт.
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22.10.2022 10:04
+19
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22.10.2022 09:55
+15
"просто наши западные сограждане возможно думали" --- если бы все украинцы думали как западные сограждане которые всегда считали русню врагами и ненавидели ее, а не считали кацапов братями и одним народом то все было бы совершенно по другому
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22.10.2022 11:40
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22.10.2022 09:55 Відповісти
Зате на заході ППО не працює.
Напевно його нема.
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22.10.2022 10:01 Відповісти
Шахіди літають не просто так, там де шахід долетів до цілі потім летить пачка ракет. А так то так, замість зенітних розрахунків навколо критичної інфраструктури у нас кладуть асфальт.
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22.10.2022 10:04 Відповісти
не истерите, есть и на Западе ПВО, просто в отличии от Востока им не прилетало полгода почти ничего, опыта не хватает
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22.10.2022 10:20 Відповісти
"просто наши западные сограждане возможно думали" --- если бы все украинцы думали как западные сограждане которые всегда считали русню врагами и ненавидели ее, а не считали кацапов братями и одним народом то все было бы совершенно по другому
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22.10.2022 11:40 Відповісти
Чергова спроба недалеких посварити схід і захід, сказав би він це моєму брату в очі, який з 1 червня командує батареєю під Харковом.
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22.10.2022 11:46 Відповісти
демагогія окремий випадок за загальний видаєш.
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22.10.2022 13:14 Відповісти
Ми всі винні.
По великому рахунку це наша кара за обрання Ющенко, Януковича, Порошенко, Зеленського, регіоналів, слуг, голос, комуняк, соціалістів...
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22.10.2022 14:49 Відповісти
от, якби одразу проголосували, ще 01/12.91, щоб стати колонією касапів, по твоєму, було би *******.
Аааа, тут, в цьому списку, ще відсутня вічно друга юдя...
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22.10.2022 20:39 Відповісти
І Кравчук і Кучма були фахівцями з держ управління та проукраїнськими політиками.

Раз ви згадали Юлю, то доречно сказати, що вона дійсно сильний економіст та політик. І дійсно, були у українців таки шанси.

Крім ЮВТ був ще Ігор Петрович Смешко. Подивиться як зараз на коні МОЛОДІ хлопці Буданов та інші. Але нашу військову розвідку створив Смешко і є результат. А СБУ створив Марчук і цю службу простіше розігнати, чим очистити...
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22.10.2022 21:18 Відповісти
ти, як завжди права, стара метрова курва із кучмою в дупі.
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23.10.2022 00:34 Відповісти
Поезд номер 19--20, харьков- Москва перестал существовать с 2017г. А не подскажете откуда на Москву ходил поезд до февраля 22 г? Подсказка--- не с Киева.
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22.10.2022 11:54 Відповісти
ахахах поїзд для тебе це показник чогось там? А може тобі нагадати Бандеру,УПА,ОУН і так далі які боролися за незалежність України і від яких у кацапів горить срака? І нагадати мешканців півдня і сходу які завжди вважали рабсеян братами і ледве не одним народом? Може тобі нагадати де найбільше всього любителів совка,де прохали пуйла ввести війська, де голосували за російську маріонетку Януковича?
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22.10.2022 12:00 Відповісти
Бандера...

Симона Петлюру, підло вбитого Швацбургом, агентом НКВД у Парижі, коли Петлюра готував повстання в Україні проти більшовиків, москалі бояться навить згадувати.

Нестор Махно з Гуляй поля, де чиниться зараз опір окупантам. І Махно нкведісти облили тонами бруду. І навмисно замовчували, що махновці розгромили Врангеля та визволили Крим, а потім їх оточили тачанками Фрунзе і за наказом Членіна майже всю зранену у боях за Крим армію перебили.
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22.10.2022 14:55 Відповісти
Що стосується боротьби Нестора Івановича,то в цілому врна була набагато більше антиукраїнською, ніж проукраїнською. І "революційність "таких отаманів одна з причин ,чому українці не вибороли тоді свободу,як це зробили фіни,прибалтійці ,поляки. На жаль історична правда така,і як наслідки-пермагали у боротьбі,а країну вільну не збудували.
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23.10.2022 09:02 Відповісти
Ні, ви повністю неправі!
Якось мені в руки попала справжня біографія Махно і я багато чого зрозумів.

Хрен би більшовики захопили у 1920-му Україну, як щоб не зрада Членіна у Криму. До цього Махно зі своєю армією розгромили 40 000 війська деникінців, котрий здуру, перед наступом на Мацкву, вирішив знищити армію Махно.
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23.10.2022 14:09 Відповісти
Враховуючи Вашу військову підготовку і мабуть великий досвід 1)По військовій складовій-в багатьох кампаніях (військових діях),як завгодно війська Нестора Івановича відіграли вирішальну(або майже) роль у перемогах більшовиків в Україні (кавказців та кацапів знищували, як і вони українців,а своїх українців полонених (офіцерів благородно розстрілювали з класових міркувань,не національних )І це перехід до головного національного питання2)Обєктивно і фактично діяльність Махна зіграла вагому (а вкупі з іншими вирішальну) роль у перемозі більшовиків, кацапів ,та їх національних союзників в Україні,одні з яких практично всеціло були на антиукраїнському боці,і цим пишались.
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26.10.2022 15:05 Відповісти
Знову не так. Ідіоти якраз виборці, електорат по теперішньому.
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22.10.2022 12:18 Відповісти
Наші сагражданє западниє, как ізволілі виразіться, 14 жовтня відзначали 80- річчя УПА, яка боролось все життя за незалежність України, на передовій, в окопах. Правда вже не в капцях, як їх застав 2014 рік, а в технічному взутті Збройних Сил. Вони з тих передових рідко навідуються додому вже вісім років. Так, що ви, міл чєлавєк, чота папуталі.
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22.10.2022 12:17 Відповісти
А гаварят ми адін народ. Ніфіга нє адін.
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22.10.2022 12:57 Відповісти
так працює людська психологія, тут винити немає за що..
а ще люди з різним складом розуму і різним рівнем емпатії...
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22.10.2022 13:09 Відповісти
А Махно? А Коновалец? А Петлюра?
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22.10.2022 14:57 Відповісти
давно помітив якщо вилітають літаки з Криму або каспію десь за пів або годину вони в нас летять всі бачать ледь не в прямому єфірі по телеграм каналах хтось зкидує що ось пролетіла, відео бачать коли як летить до Київа, чи Львова, і якщо летить на захід то це 100% буде якийсь приліт просто це вже факт якби це був шквал с десятка ракет одночасно на захід але летить два чи три і не разом а по черзі в хвилин 5,10 є час для пво і одна з них обоовяково влучить так і цього разу влучила в те що кацапи і планували було у Львові раніше писали пролітае Вінницю потім летить Хмельницький знову відео потім Тернопіль вже пройшло уйма часу що не можна збити і ось новина прилет у Львів-питання там нема пво взагалі?
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22.10.2022 10:42 Відповісти
От бульб летело? Это так мы готовы к вторжению с севера?
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22.10.2022 10:08 Відповісти
А у відповідь?!! Чи ''ми нє агрєсари"? Так, ми терпіли! Дякую"зелена владо"!!!
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22.10.2022 10:11 Відповісти
справа не просто в зеленій владі. був би хтось інший.. навряд чи би було набагато краще..
просто так працює СИСТЕМА, і ще не найшовся той, хто її поламає начисто...от в мене немає 2 мільйонів....
а якби було би.. то це би були би останні гроші, і хрєн би мене хто підтримав би, бо я не балабол і обіцяти не вмію.. як висновок.. я би здох після виборів би.
але... тут ще грає роль психологія і емоційний стан.
багато факторів має збігтися. походу діла, не збігається...
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22.10.2022 12:49 Відповісти
а що сказати хотів? Бубачка не тисне?
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23.10.2022 00:40 Відповісти
Сегодня точно закончились ракеты.
© Арестович
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22.10.2022 10:26 Відповісти
Зеля просто сцикун і не дає ЗСУ зрівняти із землею пару білоруських міст - тому Україну обстрілюють.👈
Якщо не відповідаєш на агресію - отримуватимеш і далі.👈
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22.10.2022 10:27 Відповісти
зєля просто не довбо****.
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22.10.2022 10:50 Відповісти
План такий :
- Гундоса у відставку ;
- нові вибори через "ДІЯ" ;
- ніякого парламенту і владу військовим ;
- якщо не буде ніяких змін - то Україні буде ..издець !!
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22.10.2022 10:27 Відповісти
Цілком правильно!Погоджуюсь на 100%
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22.10.2022 10:35 Відповісти
А ці клоуни що зараз при владі це політики? Це кінчені дегенерати яким місце в цирку а не в політиці!
В політиці повинні бути патріоти, крім воєнних в нас немає інших патріотів!
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22.10.2022 10:47 Відповісти
В политике должны быть в первую очередь компетентные люди. Патриот не значит грамотный политик.
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22.10.2022 11:12 Відповісти
Грамотный и компетентный это не значит он будет работать на Украину. Я лучше выберу некомпетентного патриота чем компетентного предателя.
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22.10.2022 11:27 Відповісти
Некомпетентный будет работать во вред Украине. Пример Лиз Трасс.
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22.10.2022 11:30 Відповісти
Трасс не работала во вред Британии. Просто британцы не могут признать что у них проблемы.
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22.10.2022 11:31 Відповісти
А ее некомпетентность в экономике работала.
И эти проблемы начались с брекзита, который тоже пример некомпетентных патриотов во власти.
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26.10.2022 11:37 Відповісти
Дело не в Брексите. Брексит был реакцией на проблемы.
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26.10.2022 14:03 Відповісти
А в чому приклад Трасс? Тільки не забувайте що вона в політиці не 6 тижнів, а більше.
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22.10.2022 11:48 Відповісти
И за 6 недель она почти вогнала экономику в каменный век.
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26.10.2022 11:36 Відповісти
Щоб вибори помогли треба було у 19 році думати, а зараз уже пізно! Зараз треба просто всіх зелених зрадників під суд по законам воєнного часу й всю владу військовим до певної перемоги!
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22.10.2022 10:42 Відповісти
Во время войны власть не меняют.
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22.10.2022 10:44 Відповісти
Міняють! якшо ціль стоїть перемогти а при владі некомпетентні дегенерати і зрадники то її потрібно негайно міняти!
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22.10.2022 10:49 Відповісти
В демократичних країнах міняють, і аж бігом.
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22.10.2022 11:50 Відповісти
если что, у нас война с 2014 года!
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22.10.2022 11:52 Відповісти
Горячая фаза войны с февраля 2022.
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26.10.2022 11:38 Відповісти
під час загрози твоєму життю та здоровью не міняєш памперси 😂😂😂😂😂
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22.10.2022 12:50 Відповісти
Сонце, воздух, ******* - укрепляет организм.
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26.10.2022 11:33 Відповісти
Тут вже не до дискусії , бо якщо нічого не міняти - то до весни усе скінчиться і не на нашу користь .
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22.10.2022 10:57 Відповісти
А хто буде і головне що міняти?
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22.10.2022 11:35 Відповісти
щоби щось поміняти.. потрібна організація, організованість, жорсткість, розуміння, як працює все в природі, кошти, і "обезбашені" люди, з військовим досвідом, зі зброєю.. і у котрих клепка є в голові, і не бути маролфагами зі своїми загонами..
і мало страху...
щоби прийти , найти та, розстріляти зелених покидьків з дерьмаками , агрохіміями, обристовичами ... зачитавши їм їхні злочини та пунтки порушення конституції та хаконів, пр факту , і всю вр з кабміном і мозом лашковським теж під нуль! і на кожного суддю мати компромат за беззаконне діяння, за судилище над невинними та несудимість покидьків усякого роду.. відпустив взяточника? розстріл! але вони самі повинні дотримуватись конституції, усіх статей...! є такі десь?
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22.10.2022 13:02 Відповісти
Та гречку перестали давать при Кучме уже. Пшено шло на ура потом. А сегодня пшеничную с ячкой волонтеры с килькой в томате радуют. И крепко на три узла кулёк завязывают, импортным скотчем контрагаят, чтоб на улице нельзя было увидеть сюрпрайз. А пенсфонды районные с собесами закрылись 25 февраля--- война однако. Хотя стаж госслужащего и денежка кап- кап. Такая вот кинушка про войнушку!
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22.10.2022 12:04 Відповісти
******* зелёные и предатели. Все в асфальт. Сдали пол страны в феврале за доллары *****,теперь дальше палки в колеса ЗСУ,кидают войска на всранный никому ненужный лугандон,что бы потери были и не освобождать стратегическую Херсонскую область. Предатели квартальные *****.
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22.10.2022 10:55 Відповісти
З такою тактикою знищення кацапами України перемога не можлива в принципі. Не заходячи на нашу територію, у тупина є всі засоби та можливості повністю зруйнувати країну.
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22.10.2022 11:33 Відповісти
Нажаль багато людей це не розуміють. Ситуацію з ракетними обстрілами ніхто суттєво не буде змінювати. Заход навпаки, зацікавлений у ще більшому використанні кацапами своїх ракет по нашій території для зменшення їх загальної кількості.
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22.10.2022 11:54 Відповісти
напомнить с чьей подачи снимали клистроны с пво?
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22.10.2022 11:53 Відповісти
Навіщо? Ситуацію це вже не зміне. Нарід зараз куштує кашу, яку сам собі і зварив.
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22.10.2022 12:02 Відповісти
не народ, а частина народу.. від рішення яких страдаює інша частина народу..
але чи є такий сенс всіх , хто голосував за щелегь, чихвостити? ні, лишень тих, хто продовжує вперто плісняву підтримувати!
бо, якщо обьєктивно підійти, люди були незадоволені недогетьманом, коли він мав мало пороху, бо займався більше собою, а не країною... тому і кандидатів не було для виблру.. виблру як такого і не було, і людей за надію на краще не можна ьак чехвоститт. уйма вже розкаялось... надіюсь, блін ))) що це додасть їм розуму назавжди і вплине позитивно на майбутнє...
бо не вони винні, а той, хто зрадив їхні надії! зрадив Країну, шашликами
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22.10.2022 13:08 Відповісти
Зеленский настоящий европейский политик, молодой и решительный, не то что пузатые совковые алкаши.
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22.10.2022 13:12 Відповісти
чаго?
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22.10.2022 13:17 Відповісти
лукащенка попередили,шо наступного разу прелетить атвєтка?
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22.10.2022 14:25 Відповісти
Поведінка ОП як паліативного лікаря - повільно спостерігати за агонією пацієнта: ні дій по захисту підстанцій, ні дій для помсти.
І щось треба робити зі Білорусью - вона країна з терористичним режимом! Може час звільнити білорусь від рашизму?
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22.10.2022 15:10 Відповісти
З Зе такий Головнокомандувач як з лайна куля, окрім коксу і відосиків нічого.
Як вариант можна розглянути по всій України аеростати на лінії прильотів ракет біля великих міст.
Розвідка, фіксація, можливе знищення ракет з аеростатів, чи інщі ідеї, бо підхід до проблеми треба міняти, а не скавулити Дайте ПРО.
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22.10.2022 21:43 Відповісти
а порох казав "не качайте лодку" - що він це розумів я хз, але надалі Хмельницький, 22.10 8,00 тиривога, 8,30 тривога, 8,55 вибух тривоги не є!!! це як? і вся область блекаут?
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23.10.2022 07:28 Відповісти
 
 