Ранкова повітряна тривога в Україні: вибухи у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. В Одеській, Київській, Черкаській та Чернівецькій працює ППО.
Під час повітряної тривоги в різних областях України пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи пролунали у Рівному й Луцьку, обидва міста частково без світла. Містяни повідомляють про стовпи густого диму.
Також вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Хмельницькій області. Після удару по Хмельницьку в місті зникло світло, а містян закликали зробити запаси води.
Про роботу української ППО повідомляють у Київській, Одеській та Черкаській областях.
Над Чернівецькою областю літак ЗСУ збив ворожу ракету.
Повітряна тривога по всій Україні була оголошена близько 8 ранку. Вона триває вже понад дві години.
Топ коментарі
+22 Player New
показати весь коментар22.10.2022 10:04
+19 Right Right #460828
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+15 Андрій Саган
показати весь коментар22.10.2022 11:40
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Напевно його нема.
По великому рахунку це наша кара за обрання Ющенко, Януковича, Порошенко, Зеленського, регіоналів, слуг, голос, комуняк, соціалістів...
Аааа, тут, в цьому списку, ще відсутня вічно друга юдя...
Раз ви згадали Юлю, то доречно сказати, що вона дійсно сильний економіст та політик. І дійсно, були у українців таки шанси.
Крім ЮВТ був ще Ігор Петрович Смешко. Подивиться як зараз на коні МОЛОДІ хлопці Буданов та інші. Але нашу військову розвідку створив Смешко і є результат. А СБУ створив Марчук і цю службу простіше розігнати, чим очистити...
Симона Петлюру, підло вбитого Швацбургом, агентом НКВД у Парижі, коли Петлюра готував повстання в Україні проти більшовиків, москалі бояться навить згадувати.
Нестор Махно з Гуляй поля, де чиниться зараз опір окупантам. І Махно нкведісти облили тонами бруду. І навмисно замовчували, що махновці розгромили Врангеля та визволили Крим, а потім їх оточили тачанками Фрунзе і за наказом Членіна майже всю зранену у боях за Крим армію перебили.
Якось мені в руки попала справжня біографія Махно і я багато чого зрозумів.
Хрен би більшовики захопили у 1920-му Україну, як щоб не зрада Членіна у Криму. До цього Махно зі своєю армією розгромили 40 000 війська деникінців, котрий здуру, перед наступом на Мацкву, вирішив знищити армію Махно.
а ще люди з різним складом розуму і різним рівнем емпатії...
просто так працює СИСТЕМА, і ще не найшовся той, хто її поламає начисто...от в мене немає 2 мільйонів....
а якби було би.. то це би були би останні гроші, і хрєн би мене хто підтримав би, бо я не балабол і обіцяти не вмію.. як висновок.. я би здох після виборів би.
але... тут ще грає роль психологія і емоційний стан.
багато факторів має збігтися. походу діла, не збігається...
© Арестович
Якщо не відповідаєш на агресію - отримуватимеш і далі.👈
- Гундоса у відставку ;
- нові вибори через "ДІЯ" ;
- ніякого парламенту і владу військовим ;
- якщо не буде ніяких змін - то Україні буде ..издець !!
В політиці повинні бути патріоти, крім воєнних в нас немає інших патріотів!
И эти проблемы начались с брекзита, который тоже пример некомпетентных патриотов во власти.
і мало страху...
щоби прийти , найти та, розстріляти зелених покидьків з дерьмаками , агрохіміями, обристовичами ... зачитавши їм їхні злочини та пунтки порушення конституції та хаконів, пр факту , і всю вр з кабміном і мозом лашковським теж під нуль! і на кожного суддю мати компромат за беззаконне діяння, за судилище над невинними та несудимість покидьків усякого роду.. відпустив взяточника? розстріл! але вони самі повинні дотримуватись конституції, усіх статей...! є такі десь?
але чи є такий сенс всіх , хто голосував за щелегь, чихвостити? ні, лишень тих, хто продовжує вперто плісняву підтримувати!
бо, якщо обьєктивно підійти, люди були незадоволені недогетьманом, коли він мав мало пороху, бо займався більше собою, а не країною... тому і кандидатів не було для виблру.. виблру як такого і не було, і людей за надію на краще не можна ьак чехвоститт. уйма вже розкаялось... надіюсь, блін ))) що це додасть їм розуму назавжди і вплине позитивно на майбутнє...
бо не вони винні, а той, хто зрадив їхні надії! зрадив Країну, шашликами
І щось треба робити зі Білорусью - вона країна з терористичним режимом! Може час звільнити білорусь від рашизму?
Як вариант можна розглянути по всій України аеростати на лінії прильотів ракет біля великих міст.
Розвідка, фіксація, можливе знищення ракет з аеростатів, чи інщі ідеї, бо підхід до проблеми треба міняти, а не скавулити Дайте ПРО.