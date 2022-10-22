Ранкова повітряна тривога в Україні: вибухи у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. В Одеській, Київській, Черкаській та Чернівецькій працює ППО.

Під час повітряної тривоги в різних областях України пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали у Рівному й Луцьку, обидва міста частково без світла. Містяни повідомляють про стовпи густого диму.

Також вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Хмельницькій області. Після удару по Хмельницьку в місті зникло світло, а містян закликали зробити запаси води.

Про роботу української ППО повідомляють у Київській, Одеській та Черкаській областях.

Над Чернівецькою областю літак ЗСУ збив ворожу ракету.

Повітряна тривога по всій Україні була оголошена близько 8 ранку. Вона триває вже понад дві години.