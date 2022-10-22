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У Миколаєві відновили подачу електроенергії, - Сєнкевич

світло

Поступово електроенергія з’являється у всіх мікрорайонах міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ

"У Миколаєві відновили подачу електроенергії. Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу", - написав міський голова.

Сєнкевич закликав містян не забувати про режим економії електроенергії.

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Автор: 

Миколаїв (1799) електроенергія (6188) Сєнкевич Олександр (229)


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Ну и нахрена вы разглашаете? У кого появился свет тот и так знает
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22.10.2022 17:36 Відповісти
зараз кацапи виправлять вночі,дякуємо за інформацію
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22.10.2022 17:38 Відповісти
ПОВНА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ Зе ВЛАДИ, обтікають сечею
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22.10.2022 21:10 Відповісти
 
 