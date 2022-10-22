У Миколаєві відновили подачу електроенергії, - Сєнкевич
Поступово електроенергія з’являється у всіх мікрорайонах міста.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві відновили подачу електроенергії. Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу", - написав міський голова.
Сєнкевич закликав містян не забувати про режим економії електроенергії.
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показати весь коментар22.10.2022 17:36 Відповісти Мені подобається 5
Nikolai Chizhevsky
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valera ivolgov
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