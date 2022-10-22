У Миколаєві відновили подачу електроенергії, - Сєнкевич

Поступово електроенергія з’являється у всіх мікрорайонах міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві відновили подачу електроенергії. Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу", - написав міський голова.

Сєнкевич закликав містян не забувати про режим економії електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві намагатимуться запустити тепло в усі будинки попри те, що багато людей виїхали, - мер Сєнкевич