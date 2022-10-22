У Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих та розбирати завали, - військова адміністрація
Ворожа артилерія та авіація б’є по житловим кварталам Бахмута, в багатоповерхівках падають цілі під’їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків.
Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева
"Минає ще один тиждень нашої боротьби. Він виявився для усіх нас надскладним, ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
За словами Реви, у Бахмуті вщент розбита критична інфраструктура. Саме тому неможливо відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття у місті.
"Проте найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни. Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали", - додав начальник адміністрації.
Рева наголосив, що ситуація у місті є надзвичайно важкою, тому треба негайно евакуюватися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому встановлення політичним керівництвом України якихось часових рамок для ЗСУ у визволенні Херсону від російських загарбників є недоречним.