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У Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих та розбирати завали, - військова адміністрація

бахмут

Ворожа артилерія та авіація б’є по житловим кварталам Бахмута, в багатоповерхівках падають цілі під’їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на  сторінці у фейсбуці начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева

"Минає ще один тиждень нашої боротьби. Він виявився для усіх нас надскладним, ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

За словами Реви, у Бахмуті вщент розбита критична інфраструктура. Саме тому неможливо відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття у місті.

"Проте найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни. Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали", - додав начальник адміністрації.

Рева наголосив, що ситуація у місті є надзвичайно важкою, тому треба негайно евакуюватися.

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Автор: 

обстріл (28378) Бахмут (1559)


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тварини........ немає слів
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22.10.2022 18:49 Відповісти
Гiрше тварин.
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22.10.2022 18:50 Відповісти
Щоби втримати Бахмут не можна випускати з правовго берега Дніпра кадрові частини десантників і морпіхів рашистських військ, а лише розгромити їх на місці до повної втрати боєздатності.
Тому встановлення політичним керівництвом України якихось часових рамок для ЗСУ у визволенні Херсону від російських загарбників є недоречним.
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22.10.2022 18:51 Відповісти
вони в перемешку з людьми виходять... втрата Бахмута це величезна загроза, бої буквально одразу почнуться в Краматорьську і під великою загрозою опиниться вся Донецька область, я не розумію чому на цей напрямок не приділяється достатньої уваги (або по остаточному принципу)... навіть озвучувати не хочу свої думки на цю тему...
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22.10.2022 18:56 Відповісти
Бої вже ідуть в Бахмуті.
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22.10.2022 19:44 Відповісти
С Бахмутом,просто печаль.Был самым вылизанным,чистым и уютным городом Донецкой области,по сравнению с остальными депрессивными городами типа Константиновки,Торецка и пр..Расхерачили уже в хлам...Вторым Северодонецком постепенно становится.Так же не понятна позиция *************,одно деокупируют,новое-снова отдают под оккупацию..Бои на окраинах города уже.Такое впечатление,что Донецкую область,решили просто под ноль стереть.Сепарские анклавы,которые "8 лет обстреливают и дамбят"-стоят относительно целые-невредимые,подконтрольное Украине,все разхерачено в хлам..."освободителями куевыми"
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22.10.2022 23:13 Відповісти
Асвабадітєлі ніяк не асвабадят, сцуки.
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23.10.2022 00:56 Відповісти
 
 