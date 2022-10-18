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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти мають завдання взяти Бахмут до кінця жовтня, - Маляр

маляр

Російське військове керівництво дало окупантам завдання захопити Бахмут на Донеччині до кінця жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю медіаплатформі Ми – Україна.

За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація, але епіцентр найважчих боїв відбувається саме там, особливо в Бахмуті, де "дуже важко".

Заступниця міністра оборони наголосила, що в деяких регіонах на сході ЗСУ просуваються, але на Донеччині росіяни продовжують наступати.

"Росіяни встановили своїм військам – вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донеччини. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що зараз там відбуваються "дуже важкі" бої, але ЗСУ тримають оборону і не дають окупантам просунутися – вони на околицях Бахмута, але далі пройти не можуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони закликають розглядати серйозно мобілізацію у РФ: "Не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять"

Автор: 

Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+13
Це означає лише те, що недостатньо сил та засобів для просування на всіх напрямках.
Було б 5 мільйонів мобілізованих, навчених та з технікою, вже б під масквою стояли та з "Червоної поляні" батарея HIMARS вже б насипала у кремль. Але...
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18.10.2022 01:34
+12
чмобы, которых везут в Зайцево - самые невезучие. Они даже простудиться не успеют.
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18.10.2022 01:43
+11
Саме deepstate. З ввічливості до українських захисників вони маркують східну частину Бахмута сірою зоною, але наші воїни публікують відео, де говорять, що через річку Бахмутовку сидять вже саме орки, та відстань до них - 100 м.
Але, повторюю, там - не Сєвєродонецьк та не Маріуполь. Там є можливість нашій арті та Хаймерсам працювати на 100%.
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18.10.2022 01:38
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Якось дивно... На Луганщині ми нібито просуваємося, на Херсонщині теж. А ось на Донеччині та Запоріжчині - ні.
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18.10.2022 01:21 Відповісти
Це означає лише те, що недостатньо сил та засобів для просування на всіх напрямках.
Було б 5 мільйонів мобілізованих, навчених та з технікою, вже б під масквою стояли та з "Червоної поляні" батарея HIMARS вже б насипала у кремль. Але...
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18.10.2022 01:34 Відповісти
А озброїти ці 5 мільйонів чим може вилами нагадаю ми не в середньовіччі і навіть тоді це не завжди спрацювувало . І для справки совок мав ці самі 5 мільйонів маючи на озброєні 60000 танків.
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18.10.2022 02:17 Відповісти
А я тут до чого? От хай незадоволені станом бойових дій під Бахмутом і розкажуть нам де брати спорядження та техніку.
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18.10.2022 02:35 Відповісти
Пiд асфальтом.
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18.10.2022 06:46 Відповісти
Зачем Бахмут выполняет роль магнита и мясорубки перемалывая боеприпасы и технику и живую силу рашистов....... так я знаю и понимаю нам также это все достается кровью утратами и потерями...но ...если они тупо лезут и лезут то надо просто тупо их отстреливать как в сериалах про Зомби...
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18.10.2022 07:59 Відповісти
Мало бк,людей достатньо.
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18.10.2022 06:32 Відповісти
придурок зараз міліоними арміями ніхто не воює
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18.10.2022 10:17 Відповісти
По перше зараз в Україні біля одного мільона мобілізованих. Це офіційні джерала. А по друге кацап за образи йде в бан.
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18.10.2022 11:39 Відповісти
Саме deepstate. З ввічливості до українських захисників вони маркують східну частину Бахмута сірою зоною, але наші воїни публікують відео, де говорять, що через річку Бахмутовку сидять вже саме орки, та відстань до них - 100 м.
Але, повторюю, там - не Сєвєродонецьк та не Маріуполь. Там є можливість нашій арті та Хаймерсам працювати на 100%.
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18.10.2022 01:38 Відповісти
Може річка Бахмутка?
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18.10.2022 01:59 Відповісти
Кажуть,і авіаціїя наша теж працює...
Але орки знову підвозять бк,і гатять цілий день.
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18.10.2022 06:36 Відповісти
Як би щє ш набоїв було б досить...

Борони, Боже, Україну...

Слава Україні!
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18.10.2022 06:56 Відповісти
Орки на околиці уже давно,дуже давно. І усе. З одної сторони Бахмута їх відтиснули. На сьогодні Бахмут не має оперативного значення, просто там стримуються великі сили. Інститут війни писав ,що це просто бздик для хоч якоїсь перемоги
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18.10.2022 09:26 Відповісти
чмобы, которых везут в Зайцево - самые невезучие. Они даже простудиться не успеют.
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18.10.2022 01:43 Відповісти
Зате солі вистачає! Кожному в пакет по піввідра солі - і буде "як живий" до приїзду додому!
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18.10.2022 06:01 Відповісти
уехал чмобом, вернулся чвоблом.
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18.10.2022 17:23 Відповісти
Та *****, яке там у кацапів завдання. Головне, щоб у кишенях вони мали насіння. Причому не ********** (вони смажені), а якесь сире насіння, здатне давати збіжжя 🌾🌾🌾🌻🌻🌻🌽🌽🌽
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18.10.2022 02:25 Відповісти
Таку тему треба розкрити десь на топваре, чи у кацапських пабліках. Бо таких тонких дрібниць самі не второпають. А то ще й будяків на целіні назбирають. Але в нас на півдні краще за все росте гарбузина.
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18.10.2022 03:52 Відповісти
Люся Арестович нам зраду уже нарисовала....рашке 2000 дронов с мопедами и шахидами 6 которые бомбы несут + балистические ракеты Иран дал.
Но я думаю гнилая полудохлая армия расеи ******* и эти возможности...сколько дебилам типа суровийкина и Шойгу не давай ракет а все равно в конце драпать будут как в Харькове.
Помните сколько тревог у Люси вызывала Изюмская группировка? Самая сильная самая опасная...где она? Разгромлена ВСУ и бежала до границы так ,шо ВСУ на внедорожниках догнать не могли))
Все будет файно...добьем орков.
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18.10.2022 02:45 Відповісти
Слава ВСУ!
Держитесь ребята.

Смерть рашистским оккупантам.
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18.10.2022 03:47 Відповісти
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18.10.2022 03:51 Відповісти
Это просто чмобство какое-то
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18.10.2022 05:05 Відповісти
Enjoy with the morning coffee:
https://www.youtube.com/watch?v=bua15FxKmCs
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18.10.2022 05:14 Відповісти
Та вже на 1 липня "виходили" на адмінмежу Донецької області!
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18.10.2022 08:09 Відповісти
 
 