Російські окупанти мають завдання взяти Бахмут до кінця жовтня, - Маляр

Російське військове керівництво дало окупантам завдання захопити Бахмут на Донеччині до кінця жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю медіаплатформі Ми – Україна.

За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація, але епіцентр найважчих боїв відбувається саме там, особливо в Бахмуті, де "дуже важко".

Заступниця міністра оборони наголосила, що в деяких регіонах на сході ЗСУ просуваються, але на Донеччині росіяни продовжують наступати.

"Росіяни встановили своїм військам – вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донеччини. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що зараз там відбуваються "дуже важкі" бої, але ЗСУ тримають оборону і не дають окупантам просунутися – вони на околицях Бахмута, але далі пройти не можуть.

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