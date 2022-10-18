Російські окупанти мають завдання взяти Бахмут до кінця жовтня, - Маляр
Російське військове керівництво дало окупантам завдання захопити Бахмут на Донеччині до кінця жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю медіаплатформі Ми – Україна.
За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація, але епіцентр найважчих боїв відбувається саме там, особливо в Бахмуті, де "дуже важко".
Заступниця міністра оборони наголосила, що в деяких регіонах на сході ЗСУ просуваються, але на Донеччині росіяни продовжують наступати.
"Росіяни встановили своїм військам – вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донеччини. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", – сказала Маляр.
Вона зазначила, що зараз там відбуваються "дуже важкі" бої, але ЗСУ тримають оборону і не дають окупантам просунутися – вони на околицях Бахмута, але далі пройти не можуть.
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Було б 5 мільйонів мобілізованих, навчених та з технікою, вже б під масквою стояли та з "Червоної поляні" батарея HIMARS вже б насипала у кремль. Але...
Але, повторюю, там - не Сєвєродонецьк та не Маріуполь. Там є можливість нашій арті та Хаймерсам працювати на 100%.
Але орки знову підвозять бк,і гатять цілий день.
Борони, Боже, Україну...
Слава Україні!
Но я думаю гнилая полудохлая армия расеи ******* и эти возможности...сколько дебилам типа суровийкина и Шойгу не давай ракет а все равно в конце драпать будут как в Харькове.
Помните сколько тревог у Люси вызывала Изюмская группировка? Самая сильная самая опасная...где она? Разгромлена ВСУ и бежала до границы так ,шо ВСУ на внедорожниках догнать не могли))
Все будет файно...добьем орков.
Держитесь ребята.
Смерть рашистским оккупантам.
https://www.youtube.com/watch?v=bua15FxKmCs