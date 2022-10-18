У российских оккупантов есть задача взять Бахмут до конца октября, - Маляр
Российское военное руководство дало оккупантам задачу захватить Бахмут в Донецкой области до конца октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе Ми – Україна.
По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация, но эпицентр тяжелых боев происходит именно там, особенно в Бахмуте, где "очень тяжело".
Заместитель министра обороны подчеркнула, что в некоторых регионах на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области россияне продолжают наступать.
"Россияне установили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донетчины. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", – сказала Маляр.
Она отметила, что сейчас там проходят "очень тяжелые" бои, но ВСУ держат оборону и не дают оккупантам продвинуться – они в окрестностях Бахмута, но дальше пройти не могут.
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Було б 5 мільйонів мобілізованих, навчених та з технікою, вже б під масквою стояли та з "Червоної поляні" батарея HIMARS вже б насипала у кремль. Але...
Але, повторюю, там - не Сєвєродонецьк та не Маріуполь. Там є можливість нашій арті та Хаймерсам працювати на 100%.
Але орки знову підвозять бк,і гатять цілий день.
Борони, Боже, Україну...
Слава Україні!
Но я думаю гнилая полудохлая армия расеи ******* и эти возможности...сколько дебилам типа суровийкина и Шойгу не давай ракет а все равно в конце драпать будут как в Харькове.
Помните сколько тревог у Люси вызывала Изюмская группировка? Самая сильная самая опасная...где она? Разгромлена ВСУ и бежала до границы так ,шо ВСУ на внедорожниках догнать не могли))
Все будет файно...добьем орков.
Держитесь ребята.
Смерть рашистским оккупантам.
https://www.youtube.com/watch?v=bua15FxKmCs