У российских оккупантов есть задача взять Бахмут до конца октября, - Маляр

Российское военное руководство дало оккупантам задачу захватить Бахмут в Донецкой области до конца октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе Ми – Україна.

По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация, но эпицентр тяжелых боев происходит именно там, особенно в Бахмуте, где "очень тяжело".

Заместитель министра обороны подчеркнула, что в некоторых регионах на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области россияне продолжают наступать.

"Россияне установили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донетчины. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", – сказала Маляр.

Она отметила, что сейчас там проходят "очень тяжелые" бои, но ВСУ держат оборону и не дают оккупантам продвинуться – они в окрестностях Бахмута, но дальше пройти не могут.

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