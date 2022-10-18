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Новости Агрессия России против Украины Война
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У российских оккупантов есть задача взять Бахмут до конца октября, - Маляр

маляр

Российское военное руководство дало оккупантам задачу захватить Бахмут в Донецкой области до конца октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе Ми – Україна.

По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация, но эпицентр тяжелых боев происходит именно там, особенно в Бахмуте, где "очень тяжело".

Заместитель министра обороны подчеркнула, что в некоторых регионах на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области россияне продолжают наступать.

"Россияне установили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донетчины. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", – сказала Маляр.

Она отметила, что сейчас там проходят "очень тяжелые" бои, но ВСУ держат оборону и не дают оккупантам продвинуться – они в окрестностях Бахмута, но дальше пройти не могут.

Читайте: Заявления войск РФ о "боевых успехах" в районе Бахмута не соответствуют действительности, - ВСУ

Бахмут (1601) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+13
Це означає лише те, що недостатньо сил та засобів для просування на всіх напрямках.
Було б 5 мільйонів мобілізованих, навчених та з технікою, вже б під масквою стояли та з "Червоної поляні" батарея HIMARS вже б насипала у кремль. Але...
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18.10.2022 01:34
+12
чмобы, которых везут в Зайцево - самые невезучие. Они даже простудиться не успеют.
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18.10.2022 01:43
+11
Саме deepstate. З ввічливості до українських захисників вони маркують східну частину Бахмута сірою зоною, але наші воїни публікують відео, де говорять, що через річку Бахмутовку сидять вже саме орки, та відстань до них - 100 м.
Але, повторюю, там - не Сєвєродонецьк та не Маріуполь. Там є можливість нашій арті та Хаймерсам працювати на 100%.
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18.10.2022 01:38
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Якось дивно... На Луганщині ми нібито просуваємося, на Херсонщині теж. А ось на Донеччині та Запоріжчині - ні.
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18.10.2022 01:21 Ответить
Це означає лише те, що недостатньо сил та засобів для просування на всіх напрямках.
Було б 5 мільйонів мобілізованих, навчених та з технікою, вже б під масквою стояли та з "Червоної поляні" батарея HIMARS вже б насипала у кремль. Але...
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18.10.2022 01:34 Ответить
А озброїти ці 5 мільйонів чим може вилами нагадаю ми не в середньовіччі і навіть тоді це не завжди спрацювувало . І для справки совок мав ці самі 5 мільйонів маючи на озброєні 60000 танків.
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18.10.2022 02:17 Ответить
А я тут до чого? От хай незадоволені станом бойових дій під Бахмутом і розкажуть нам де брати спорядження та техніку.
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18.10.2022 02:35 Ответить
Пiд асфальтом.
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18.10.2022 06:46 Ответить
Зачем Бахмут выполняет роль магнита и мясорубки перемалывая боеприпасы и технику и живую силу рашистов....... так я знаю и понимаю нам также это все достается кровью утратами и потерями...но ...если они тупо лезут и лезут то надо просто тупо их отстреливать как в сериалах про Зомби...
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18.10.2022 07:59 Ответить
Мало бк,людей достатньо.
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18.10.2022 06:32 Ответить
придурок зараз міліоними арміями ніхто не воює
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18.10.2022 10:17 Ответить
По перше зараз в Україні біля одного мільона мобілізованих. Це офіційні джерала. А по друге кацап за образи йде в бан.
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18.10.2022 11:39 Ответить
Саме deepstate. З ввічливості до українських захисників вони маркують східну частину Бахмута сірою зоною, але наші воїни публікують відео, де говорять, що через річку Бахмутовку сидять вже саме орки, та відстань до них - 100 м.
Але, повторюю, там - не Сєвєродонецьк та не Маріуполь. Там є можливість нашій арті та Хаймерсам працювати на 100%.
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18.10.2022 01:38 Ответить
Може річка Бахмутка?
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18.10.2022 01:59 Ответить
Кажуть,і авіаціїя наша теж працює...
Але орки знову підвозять бк,і гатять цілий день.
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18.10.2022 06:36 Ответить
Як би щє ш набоїв було б досить...

Борони, Боже, Україну...

Слава Україні!
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18.10.2022 06:56 Ответить
Орки на околиці уже давно,дуже давно. І усе. З одної сторони Бахмута їх відтиснули. На сьогодні Бахмут не має оперативного значення, просто там стримуються великі сили. Інститут війни писав ,що це просто бздик для хоч якоїсь перемоги
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18.10.2022 09:26 Ответить
чмобы, которых везут в Зайцево - самые невезучие. Они даже простудиться не успеют.
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18.10.2022 01:43 Ответить
Зате солі вистачає! Кожному в пакет по піввідра солі - і буде "як живий" до приїзду додому!
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18.10.2022 06:01 Ответить
уехал чмобом, вернулся чвоблом.
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18.10.2022 17:23 Ответить
Та *****, яке там у кацапів завдання. Головне, щоб у кишенях вони мали насіння. Причому не ********** (вони смажені), а якесь сире насіння, здатне давати збіжжя 🌾🌾🌾🌻🌻🌻🌽🌽🌽
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18.10.2022 02:25 Ответить
Таку тему треба розкрити десь на топваре, чи у кацапських пабліках. Бо таких тонких дрібниць самі не второпають. А то ще й будяків на целіні назбирають. Але в нас на півдні краще за все росте гарбузина.
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18.10.2022 03:52 Ответить
Люся Арестович нам зраду уже нарисовала....рашке 2000 дронов с мопедами и шахидами 6 которые бомбы несут + балистические ракеты Иран дал.
Но я думаю гнилая полудохлая армия расеи ******* и эти возможности...сколько дебилам типа суровийкина и Шойгу не давай ракет а все равно в конце драпать будут как в Харькове.
Помните сколько тревог у Люси вызывала Изюмская группировка? Самая сильная самая опасная...где она? Разгромлена ВСУ и бежала до границы так ,шо ВСУ на внедорожниках догнать не могли))
Все будет файно...добьем орков.
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18.10.2022 02:45 Ответить
Слава ВСУ!
Держитесь ребята.

Смерть рашистским оккупантам.
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18.10.2022 03:47 Ответить
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18.10.2022 03:51 Ответить
Это просто чмобство какое-то
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18.10.2022 05:05 Ответить
Enjoy with the morning coffee:
https://www.youtube.com/watch?v=bua15FxKmCs
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18.10.2022 05:14 Ответить
Та вже на 1 липня "виходили" на адмінмежу Донецької області!
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18.10.2022 08:09 Ответить
 
 