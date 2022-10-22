Лідер республіканців у Конгресі США МакКоннелл закликав Байдена збільшити допомогу Україні

Мітч МакКоннелл, який очолює республіканську меншість у Сенаті, верхній палаті Конгресу США, запропонував американському президентові Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу. Це пов’язано з активізацією Росією ракетних ударів по українській енергетичній структурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

Йдеться про протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, підкреслив сенатор. Він зауважив, що адміністрація Джо Байдена та союзники США, у тому числі партнери по НАТО, "мають піти назустріч і зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії".

МакКоннелл зазначив, що з боку Конгресу США поточну допомогу профінансовано і схвалено "на переважній двопартійній основі". При цьому він наголосив, що республіканці зосередять особливу увагу на доставці необхідного озброєння та допомоги своєчасно та в повному обсязі.

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