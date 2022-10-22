Лідер республіканців у Конгресі США МакКоннелл закликав Байдена збільшити допомогу Україні
Мітч МакКоннелл, який очолює республіканську меншість у Сенаті, верхній палаті Конгресу США, запропонував американському президентові Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу. Це пов’язано з активізацією Росією ракетних ударів по українській енергетичній структурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.
Йдеться про протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, підкреслив сенатор. Він зауважив, що адміністрація Джо Байдена та союзники США, у тому числі партнери по НАТО, "мають піти назустріч і зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії".
МакКоннелл зазначив, що з боку Конгресу США поточну допомогу профінансовано і схвалено "на переважній двопартійній основі". При цьому він наголосив, що республіканці зосередять особливу увагу на доставці необхідного озброєння та допомоги своєчасно та в повному обсязі.
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2. Украине никто не мешает ставить военный GPS
Главное преумеществокомпоновки шахедов = дальность и дешевизна
2. Украина не имеет своего войскового GPS.
Главное преимущество бомбы террористов в самолёте - дальность (ограничена дальностью полёта "боинга") и дешевизна. Какую еще вам параллель привести, что бы было понятно? Нам не нужна балалайка, летящая абы куда. Это удел полотенцеголовых террористов и кассабов.
рашистам надоотвечать зеркально. Например по аэродромам и морским базам - рой мопедов = дешево и сердито
Отвечать по удаленным от линии фронта АБ и тем более базам базирования ЧФ у нас нечем, штурмовую авиацию под вражеское ПВО отправлять никто не будет, равно как и копировать примитивные террористические балалайки с сомнительной точностью, которые будут создавать картинки какого-нибудь разрушенного детского садика или церкви святого Пигидия, а кацапская пропаганда будет несомненно это использовать для информационного влияния на западное сообщество.
Не считайте, что у нас все идиоты в ГШ и СНБО.
Это не оружие для 2 армии мира это максимум Хамас.
"I think people are gonna be sitting in a recession and they're not going to write a blank check to Ukraine. They just won't do it. … It's not a free blank check," he said. "And then there's the things [the Biden administration] is not doing domestically. Not doing the border and people begin to weigh that. Ukraine is important, but at the same time it can't be the only thing they do and it can't be a blank check."
11:42 p.m. GMT+3, October 20, 2022
Biden says he's concerned about the future of US aid to Ukraine if Republicans win the House
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-20-22/index.html
Дайте нам щось, щоб бункерний щур всрався та іздох у власній калюжі.
Не треба так заздрити, сидячі за мкадом.
Напередодні виборів поширюються думки, що після виборів (як очікується, республіканці здобудуть суттєву перевагу як мінімум в одній із палат) республіканці будуть домагатися зменшення допомогои Україні. Це дещо відвертає від партії її традиційних виборців, наприклад, українську діаспору. І такі заяви Московського Мітча, можливо, лише спроба республіканців сподобатися перед виборами саме таким горомадянам.
Допоки у республіканській партії сильні позиції ворогоа України трампа, до республіканців треба ставитися з обережністю.
Він не підтримав Трампа в критичний момент так, як той того сподівався, і якщо республіканці таки виграють вибори у Конгрес через пару тижнів, є велика ймовірність того, що Мітча відправлять у відставку.
А від новообраних трампістських кадрів очікується тиск на приторможення допомоги Україні, про це говорить багато експертів. Проблема полягає у популістському трампівському гаслі: "America First!" (типу, "чого ми маємо витрачати кошти на якусь там Україну, коли в нас економіка у такому поганому стані").
Хто не знає, це - одне з двох головних гасел Трампа, з якими він виграв попередні президентські вибори (інше це "Make America Great Again!").
З моєї точки зору, зупинити допомогу Україіні - це буде подвійна дурість. Бо яка може бути ще краща нагода зробити Америку "Great again", як не розділити з Україною лаври перемоги над найжорстокішим ворогом 21 століття!
Я все ж надіюсь, що, по-перше, республіканці обламаються на виборах у Конгрес, а по-друге, в них вистачить розуму запропонувати нового кандидата у президенти США. Можна надіятись (але не можна гарантувати), що гіршого від Трампа кандидата республіканцям важко буде знайти.
Це мені одному здається , що про неї як то забули. І Юра к неї як то свій інтерес втратив. І Пєтіни пісюкали.