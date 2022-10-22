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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лідер республіканців у Конгресі США МакКоннелл закликав Байдена збільшити допомогу Україні

сша,конгрес

Мітч МакКоннелл, який очолює республіканську меншість у Сенаті, верхній палаті Конгресу США, запропонував американському президентові Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу. Це пов’язано з активізацією Росією ракетних ударів по українській енергетичній структурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

Йдеться про протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, підкреслив сенатор. Він зауважив, що адміністрація Джо Байдена та союзники США, у тому числі партнери по НАТО, "мають піти назустріч і зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії".

МакКоннелл зазначив, що з боку Конгресу США поточну допомогу профінансовано і схвалено "на переважній двопартійній основі". При цьому він наголосив, що республіканці зосередять особливу увагу на доставці необхідного озброєння та допомоги своєчасно та в повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці у Конгресі США навряд чи будуть блокувати допомогу Україні, - Reuters

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8334)


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Топ коментарі
+20
та да, пора уже дать ATACAMS для снести нахер АБ в Джанкое, Новофёдоровке, Кировском и Гвардейском.
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23.10.2022 00:00
+7
Відсталий Іран дав РФ дрони, які можуть летіти 1500 км та знищують наші електромережі, а могутні США за відмову України від ЯЗ і гарантії безпеки, дають нам різний фуфел...
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23.10.2022 00:01
+6
Є закон про лендліз але то такий же папірець як будапештський меморандум, діла і слова союзників такі ж різні як і нашого керівництва, принцип "мамой клянусь".
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23.10.2022 00:06
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та да, пора уже дать ATACAMS для снести нахер АБ в Джанкое, Новофёдоровке, Кировском и Гвардейском.
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23.10.2022 00:00 Відповісти
Дед бидон боится какой- то там "эскалации". Генсеком нато тоже поставили ссыкливую овцу, чтобы "путена не злить". Суть проста. Капиталюги не прочь позагребать жар чужими руками, расчистить путь для своего бизнеса, но самим сгореть в ядерном пепле им не хочется..
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23.10.2022 00:13 Відповісти
а твой плешивый дед ботокс чего боится - сливового поноса? а то в чемодан не влезет
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23.10.2022 01:04 Відповісти
а ССО + дроны - прокатят?
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23.10.2022 05:27 Відповісти
Надо копировать шахеды-мопеды, они наводятся по тому же принципу, что и ATACAMS, но летят в три раза дальше и в сто раз дешевле.
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23.10.2022 15:34 Відповісти
копировать малоэффективное и неточное говно с примитивной инерциальной системой наведения, построенную на цивильных комплектующих, которые скупаются за рубежом в частном порядке, и которая допускает огромные погрешности, типа плюс-минус километры - это как копировать средневековую алебарду. Это говно годится только для террора гражданского населения в густонаселенных агломерациях. И система наведения у этого изделия из говна и палок ничего не имеет общего и близко с системой наведения ракет AFOM, которые для наведения используют не инерциальную систем, а систему глобального позиционирования, именно для этого в США создан кодированный и защищенный с "гуляющими частотами" военный GPS. К нему создан "цифровой глобус", который "приложен" наилучшим образом к Земле, которая реально совсем не круглая, со всеми вычисленными поправками, измеренными высотами рельефа, и созданы точные ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ, которые еще и корректируются актуально бортовым компьютером автоматически используя данные спутниковой разведки и геодезии. Поэтому иранское говно попадает в город, а ракета МFOM, улетевшая на 70 км, попадает в дыру прямо от предыдущей ракеты, а ракета AFOM, улетевшая на 300 км имеет круговое отклонение от 3 до 10 метров.
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23.10.2022 22:42 Відповісти
Шахеды наводятся по GPS и достаточно точны. Их недостаток тихоходность, но это покрывается массовостью. Копировать не обязательно, но надо взять за основу сам подход "дешевого боеприпаса."
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23.10.2022 23:51 Відповісти
там стоит гражданская GPS на общедоступных в продаже процессорах TMS320 и F28335. Если обнаруживается воздействие средств РЭБ, которые подавляют сигнал, или подменяют его, то в этой балалайке включается инерциальная система наведения, которая позволяет удерживать приблизительный курс и высоту. Поэтому такой говнет не может считаться армейским оружием. Его можно классифицировать только как средство террора гражданского населения.
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24.10.2022 00:28 Відповісти
1. Почти никогда GPS рядомс энергетикой не подавляют.
2. Украине никто не мешает ставить военный GPS
Главное преумеществокомпоновки шахедов = дальность и дешевизна
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24.10.2022 00:34 Відповісти
1. Армейский РЭБ не испрашиает разрешения на свою работу у главного энергетика ТЭЦ.
2. Украина не имеет своего войскового GPS.
Главное преимущество бомбы террористов в самолёте - дальность (ограничена дальностью полёта "боинга") и дешевизна. Какую еще вам параллель привести, что бы было понятно? Нам не нужна балалайка, летящая абы куда. Это удел полотенцеголовых террористов и кассабов.
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24.10.2022 00:48 Відповісти
Армейский РЭБ ни хрена не глушит и - не спасает ТЭЦ.
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25.10.2022 13:09 Відповісти
при подавлении\подмене сигнала гражданского GPS балалайка летит переключившись на инерциальную систему наведения, и снос этого мотопеда под воздействием метеоусловий и погрешности самой инерциальной системы может в конечном итоге достигать нескольких километров, что гарантирует непопадание в такую цель, как здание, не говоря уже о трансформаторе подстанции. Еще раз - эта балалайка типичное оружие террористов, типа хезбалы или хамаса, и попадает она туда, куда сможет долететь в весьма приблизительную точку приблизительного направления.
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25.10.2022 14:58 Відповісти
невозможно закрыть все объекты РЭБами. Нет их столько.
рашистам надоотвечать зеркально. Например по аэродромам и морским базам - рой мопедов = дешево и сердито
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25.10.2022 20:57 Відповісти
никто не может РЭБами закрыть все свои инфраструктурные объекты - ни поляки, ни немцы, ни французы... Нет их столько.
Отвечать по удаленным от линии фронта АБ и тем более базам базирования ЧФ у нас нечем, штурмовую авиацию под вражеское ПВО отправлять никто не будет, равно как и копировать примитивные террористические балалайки с сомнительной точностью, которые будут создавать картинки какого-нибудь разрушенного детского садика или церкви святого Пигидия, а кацапская пропаганда будет несомненно это использовать для информационного влияния на западное сообщество.
Не считайте, что у нас все идиоты в ГШ и СНБО.
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25.10.2022 22:27 Відповісти
Відсталий Іран дав РФ дрони, які можуть летіти 1500 км та знищують наші електромережі, а могутні США за відмову України від ЯЗ і гарантії безпеки, дають нам різний фуфел...
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23.10.2022 00:01 Відповісти
Шахиды мопеды это не дрон это самокат с взрывчаткой....в нем нету камеры,лазерной наводки большей части электроники которая есть во всех дронах.....им даже не управляет оператор...у него скорость 150 км и gps как у мобилки.Его можно сбить даже калашем простым....Он хорош только для терактов когда в дома с мирными жителями взрыввтся...поэтому иранские чукчи их и наштопали так многа.
Это не оружие для 2 армии мира это максимум Хамас.
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23.10.2022 00:24 Відповісти
только не шахеды а шехиды
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23.10.2022 01:06 Відповісти
не трынди кацап сам иран ничего не створив - это китайский конструктор которые выпросили у комуняк желторотых
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23.10.2022 01:06 Відповісти
байден ссыкло. а трамп- изоляционист.
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23.10.2022 00:07 Відповісти
а ты кацапский бот и что?
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23.10.2022 01:07 Відповісти
Є закон про лендліз але то такий же папірець як будапештський меморандум, діла і слова союзників такі ж різні як і нашого керівництва, принцип "мамой клянусь".
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23.10.2022 00:06 Відповісти
Ко ко ко
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23.10.2022 00:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gV6dnTajL4o про лендліз тут
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23.10.2022 00:15 Відповісти
спалился бот - думаешь перед пригожинской ботофермой будет кто-то отчитываться за лендлиз?
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23.10.2022 01:08 Відповісти
Я дивлюсь тут окрім вас, щирого патріота, тільки боти. А щось по суті питання ви взмозі надрукувати?
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23.10.2022 05:28 Відповісти
Завались, олігофрен.
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23.10.2022 01:14 Відповісти
Лідер республіканців у Сенаті закликає демократа Байдена збільшити допомогу Україні, бо лідер республіканців Кевін Маккарті у разі перемоги республіканців на виборах 8 листопада пообіцяв пригальмувати допомогу: "Я думаю, що люди будуть сидіти в умовах рецесії, і вони не збираються виписувати чек Україні. Вони просто не будуть цього робити. Це не безкоштовний чек".
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23.10.2022 00:16 Відповісти
Чи Вам не важко надати посилання на оригінал?
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23.10.2022 05:29 Відповісти
What McCarthy said: The minority leader's comments were published by the political news outlet https://punchbowl.news/archive/101822-punchbowl-news-am/ Punchbowl News on Tuesday.
"I think people are gonna be sitting in a recession and they're not going to write a blank check to Ukraine. They just won't do it. … It's not a free blank check," he said. "And then there's the things [the Biden administration] is not doing domestically. Not doing the border and people begin to weigh that. Ukraine is important, but at the same time it can't be the only thing they do and it can't be a blank check."

11:42 p.m. GMT+3, October 20, 2022
Biden says he's concerned about the future of US aid to Ukraine if Republicans win the House
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-20-22/index.html
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23.10.2022 15:10 Відповісти
Дякую. це не є обіцянкою. Він звинувачує Байдена в економічній кризі та безпідставних витратах. Республіканці на відміну від демократів рахують гроші платників податків.Байден, прийшовши до влади, відкрив кордони для нелегалів та надав новоприбулим всі можливі пільги. Не із власної кишені. В 2020-21 людям заборонили працювати, натомість виплачували більше ніж людина до цього заробляла. Не із власної кишені. Минулого тижня федеральний суд призупинив дію закону підписаного Байденом про анулювання 10тис студентських боргів. Не із власної кишені звичайно. Тому він каже, що в країні, що знаходиться в рецессіі не буде можливості витрачати на Україну. Можливо, вам буде цікаво почитати що він сказав ще в квітні https://www.dailymail.co.uk/news/article-10727293/Kevin-McCarthy-blasts-Biden-administrations-handling-war-Ukraine.html
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23.10.2022 18:31 Відповісти
Просто у Маккарті вибори на носі, а у Макконела ні. Перемога України - стратегічна ціль США, якщо хтось каже і робить інше, то він відпрацьовує кремлівські гроші. Ось ічмошнік Обама недавно спалився.
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23.10.2022 08:16 Відповісти
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23.10.2022 00:26 Відповісти
У респів права рука не знає, що робить ліва.

Дайте нам щось, щоб бункерний щур всрався та іздох у власній калюжі.
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23.10.2022 00:40 Відповісти
Ви так багато розумієтесь на міжпартійних відносинах США. Я в захваті
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23.10.2022 05:31 Відповісти
Пффф, це я ще не все сказала про що знаю. У мене там свої люди сидять та доповідають мені про новини.

Не треба так заздрити, сидячі за мкадом.
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23.10.2022 15:31 Відповісти
Мкад- це все, що ви знаєте із географії
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23.10.2022 16:28 Відповісти
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23.10.2022 16:43 Відповісти
Не забуваймо, що цього чувака в США іноді називають Московський Мітч.
Напередодні виборів поширюються думки, що після виборів (як очікується, республіканці здобудуть суттєву перевагу як мінімум в одній із палат) республіканці будуть домагатися зменшення допомогои Україні. Це дещо відвертає від партії її традиційних виборців, наприклад, українську діаспору. І такі заяви Московського Мітча, можливо, лише спроба республіканців сподобатися перед виборами саме таким горомадянам.
Допоки у республіканській партії сильні позиції ворогоа України трампа, до республіканців треба ставитися з обережністю.
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23.10.2022 01:18 Відповісти
Люблю я такі речі: обсмоктувати подію, яка іще не сталася. Це надбання українських ЗМІ чи ваша персональна знахідка
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23.10.2022 05:32 Відповісти
Смоктуха! Це вам нє здєсь , тут культурні люди збираються.
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23.10.2022 15:33 Відповісти
То ви гурманка!
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23.10.2022 16:29 Відповісти
Мітч Макконнел, образно кажучи, вже практично "не жилець" у сенаті.

Він не підтримав Трампа в критичний момент так, як той того сподівався, і якщо республіканці таки виграють вибори у Конгрес через пару тижнів, є велика ймовірність того, що Мітча відправлять у відставку.

А від новообраних трампістських кадрів очікується тиск на приторможення допомоги Україні, про це говорить багато експертів. Проблема полягає у популістському трампівському гаслі: "America First!" (типу, "чого ми маємо витрачати кошти на якусь там Україну, коли в нас економіка у такому поганому стані").
Хто не знає, це - одне з двох головних гасел Трампа, з якими він виграв попередні президентські вибори (інше це "Make America Great Again!").

З моєї точки зору, зупинити допомогу Україіні - це буде подвійна дурість. Бо яка може бути ще краща нагода зробити Америку "Great again", як не розділити з Україною лаври перемоги над найжорстокішим ворогом 21 століття!

Я все ж надіюсь, що, по-перше, республіканці обламаються на виборах у Конгрес, а по-друге, в них вистачить розуму запропонувати нового кандидата у президенти США. Можна надіятись (але не можна гарантувати), що гіршого від Трампа кандидата республіканцям важко буде знайти.
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23.10.2022 01:50 Відповісти
Для Трампа Україна це вщент корумпована країна третього світу яка ще й свого часу повела себе нелояльно і не надала компромат на Бурісму і Хантера Байдена
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23.10.2022 03:34 Відповісти
не трынди - для трампа Украина это в первую очередь страна которая разбила профессианальную армию его кореша путлера - вот он бесится и будет гадить по мелкому
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23.10.2022 05:31 Відповісти
трапм не может сделать Америку "Great again"- потому что он нее ее патриот а просто продажный кремлевский поц
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23.10.2022 05:32 Відповісти
Хто так серйозно попрацював із вашим мозком? Невже RT
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23.10.2022 05:38 Відповісти
Хто не знає "America first " звучить так же, як «Україна понад усе». А ваше тлумачення цього гасла виглядає примітивним або пропагандистським. Не дивіться так багато CN
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23.10.2022 05:36 Відповісти
Там все не просто, є республіканці, які більшою мірою лобіюють інтереси ВПК, і для них фінансування переозброєння України - яйце до їхнього кошика, а є - більш орієнтовані на фінансово-спекулятивні бізнес-кола, як Трамп. Останнім війна в Україні не потрібна, вони готові були б помиритися з Путіним. Але обидві сторони намагаються штрикнути Байдена, як такого, що робить все неправильно. Тому така розбіжність.
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23.10.2022 03:48 Відповісти
Понеслося….кожен другий- експерт
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23.10.2022 05:37 Відповісти
Где Ленд-лиз, по которому должны были поставлены танки, самолеты....
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23.10.2022 05:52 Відповісти
Варіант безкоштовного надання озброення вже не влаштовує? Чи ти вважаєш, що по ленд-лізу нам будуть надавати що заманеться?
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23.10.2022 08:16 Відповісти
Перш, ніж починати дискусію, потрібно ознайомитись із деталями теми. Не що заманеться, а що потребує Україна у цей момент. Ленд-ліз це закон, за яким президент має право надавати зброю та таке інше не обговорюючи це із Сенатом та Конгресом. Бо він, якщо ви не знаєте, не може самочинно витрачати гроші як йому заманеться. За ленд-лізом сьогодні він сказав « виділити Україні це, і це, і оте», а завтра процес пішов. Ленд-ліз це аренда Україною зброї та техніки. Після закінчення війни все, ЩО ЗАЛИШИЛОСЬ, має повернутись до США. Якщо Україна захоче щось залишити, то має заплатити за залишковою вартістю. Ленд-ліз НЕ ПРВЯЗАНИЙ до фінансового року. Оскільки США мають все необхідне Україні в законсервованому стані, то не має необхідності це виробляти, та чекати ще 1-2 роки. Конгрес та Сенат включили Байдену зелене світло у справі допомоги Україні. І він- єдина людина, яка цей процес гальмує. Коли вам кажуть, що Байден підписав іще один закон щодо України на іще якусь там суму, то ви маєте знати, що військова допомога у тому законі- лише маленька частина від усіх грошей, бо згідно із американською бюрократією до закону причеплено « збереження пташок що постраждали він засухи, допомога ВІЧ інфікованим та таке інше
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23.10.2022 15:13 Відповісти
Хіба тільки танки і самальоти? Ще Звєзду Смєрті мали прислать.
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23.10.2022 08:22 Відповісти
Зараз демократи приймуть закон про виділення 50 ярд в вперед, до Нового року. І Трамп з Хусейновичем танцором Обамою будуть какати зеленим поносом.
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23.10.2022 05:58 Відповісти
Оце справжній республіканець. Не тощо розпіарена у нас Спартц.
Це мені одному здається , що про неї як то забули. І Юра к неї як то свій інтерес втратив. І Пєтіни пісюкали.
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23.10.2022 07:51 Відповісти
Який цікавий графоманський висєр. Цей пісатель отримує за таке зарплатню?
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23.10.2022 09:23 Відповісти
Першинги уже давайте, что бы доставали ТЭС по всей параше.
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23.10.2022 10:45 Відповісти
 
 