Республіканці у Конгресі США навряд чи будуть блокувати допомогу Україні, - Reuters

Республіканці США матимуть право заблокувати допомогу Україні, якщо вони повернуть собі контроль над Конгресом, але вони швидше уповільнять або скоротять потік оборонної та економічної допомоги, ніж зупинять його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як повідомляє видання ,республіканці також можуть використати підтримку українських військових дій як важіль, щоб змусити демократів підтримати республіканські пріоритети, такі як придушення імміграції через південний кордон із Мексикою.

Демократи протягом кількох місяців порушували питання про те, що республіканці можуть обмежити допомогу Україні з огляду на опитування, що показують, що партія, ймовірно, покладе край вузькому контролю демократів над Палатою представників, якщо не над Сенатом, на проміжних виборах 8 листопада. У Палаті представників було більше республіканської опозиції, де закриті збори тісно пов'язані, ніж у Сенаті, з колишнім президентом Дональдом Трампом та його політикою "Америка насамперед". Усі 57 голосів Палати представників проти законопроекту про надання Україні понад 40 мільярдів доларів у травні виходили від республіканців.

Аналітики кажуть, що через вісім місяців після російського вторгнення зберігається широка підтримка України обома партіями, і навряд це скоро зміниться, особливо якщо українські сили продовжать нещодавню серію наступів на полі бою.

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"Консервативні американські телеведучі, які мають великий вплив на республіканську базу, також виступили проти допомоги, схваленої для Києва, яка зараз становить близько 66 мільярдів доларів, включаючи військову, економічну та гуманітарну підтримку", - повідомляє Reuters.

Декілька керівників оборонної промисловості заявили, що розглядають коментарі республіканців про допомогу Україні як політичну риторику напередодні проміжних термінів, а не як загрозу. Згідно з опитуваннями, американці підтримують допомогу. Опитування громадської думки, проведене Reuters/Ipsos цього місяця, показало, що 73% американців вважають, що США мають продовжувати підтримувати Україну. Серед соратників президента США Джо Байдена демократів 81% підтримки, що більше ніж у республіканців - 66%.

"Загальна ціна США за війну в Україні відносно невелика, враховуючи річний бюджет Пентагону в 800 мільярдів доларів та важливість підтримки демократії та стабільності в Європі", - заявив експерт із оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан.

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