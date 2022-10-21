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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Республіканці у Конгресі США навряд чи будуть блокувати допомогу Україні, - Reuters

сша,конгрес

Республіканці США матимуть право заблокувати допомогу Україні, якщо вони повернуть собі контроль над Конгресом, але вони швидше уповільнять або скоротять потік оборонної та економічної допомоги, ніж зупинять його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як повідомляє видання ,республіканці також можуть використати підтримку українських військових дій як важіль, щоб змусити демократів підтримати республіканські пріоритети, такі як придушення імміграції через південний кордон із Мексикою.

Демократи протягом кількох місяців порушували питання про те, що республіканці можуть обмежити допомогу Україні з огляду на опитування, що показують, що партія, ймовірно, покладе край вузькому контролю демократів над Палатою представників, якщо не над Сенатом, на проміжних виборах 8 листопада. У Палаті представників було більше республіканської опозиції, де закриті збори тісно пов'язані, ніж у Сенаті, з колишнім президентом Дональдом Трампом та його політикою "Америка насамперед". Усі 57 голосів Палати представників проти законопроекту про надання Україні понад 40 мільярдів доларів у травні виходили від республіканців.

Аналітики кажуть, що через вісім місяців після російського вторгнення зберігається широка підтримка України обома партіями, і навряд це скоро зміниться, особливо якщо українські сили продовжать нещодавню серію наступів на полі бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передача Україні ППО і санкції проти Росії: Зеленський зустрівся з конгресменами США. ФОТОрепортаж

"Консервативні американські телеведучі, які мають великий вплив на республіканську базу, також виступили проти допомоги, схваленої для Києва, яка зараз становить близько 66 мільярдів доларів, включаючи військову, економічну та гуманітарну підтримку", - повідомляє Reuters.

Декілька керівників оборонної промисловості заявили, що розглядають коментарі республіканців про допомогу Україні як політичну риторику напередодні проміжних термінів, а не як загрозу. Згідно з опитуваннями, американці підтримують допомогу. Опитування громадської думки, проведене Reuters/Ipsos цього місяця, показало, що 73% американців вважають, що США мають продовжувати підтримувати Україну. Серед соратників президента США Джо Байдена демократів 81% підтримки, що більше ніж у республіканців - 66%.

"Загальна ціна США за війну в Україні відносно невелика, враховуючи річний бюджет Пентагону в 800 мільярдів доларів та важливість підтримки демократії та стабільності в Європі", - заявив експерт із оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан.

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Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8334)


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Топ коментарі
+8
Там на фб під постом Бутусова щодо постачання зимового одягу стільки написали (в т.ч. і військові), що всій брехливій зекодлі потрібно ідти нх терміново!
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21.10.2022 22:19
+5
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
- тут Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам артиллерию и танки в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу. РЕДИСКИ
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21.10.2022 22:25
+4
А почему арестович не расказал как запад сообщал о войне а редиски клоунаду ломали?
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21.10.2022 22:36
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Обе партии выступают за военную поддержку Украины и обе обвиняют друг друга в отказе от этой поддержки)
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21.10.2022 22:08 Відповісти
Там вопрос в сроках финансирования, его объёмах и привычке подвязывать к бюджету темы, которые вообще к нам никак не относятся. А нашим недопанам надо думать о своём финансировании, так как спонсирование вечным не будет и что-то о ломании наших коррупционных схем все как-то подзабыли
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21.10.2022 22:20 Відповісти
ну зєля може *********** з республіканцями... або дєрьмак.
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21.10.2022 22:10 Відповісти


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21.10.2022 22:12 Відповісти
Там на фб під постом Бутусова щодо постачання зимового одягу стільки написали (в т.ч. і військові), що всій брехливій зекодлі потрібно ідти нх терміново!
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21.10.2022 22:19 Відповісти
куди ще уповільнювати?
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21.10.2022 22:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
- тут Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам артиллерию и танки в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу. РЕДИСКИ
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21.10.2022 22:25 Відповісти
А почему арестович не расказал как запад сообщал о войне а редиски клоунаду ломали?
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21.10.2022 22:36 Відповісти
Чим займається дев'ятий місяць Укроборонпром - вже дістали гадання після кожного "чиху" у Світі: продовжать підтримувати, чи ні.
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21.10.2022 22:27 Відповісти
Вопрос к властным структурам. Соседние страны неоднократно заявляли о предоставлении площадок для развертывания нашего ВПК. Чем занимаются наши министерства неизвестно. Если бы были поставки нового отечественного оружия ЗСУ, то пресса наверняка показала бы их. Но мы видим только поставки Западной помощи...
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21.10.2022 22:35 Відповісти
"Заспокоїли".Уповільнять або скоротять.Граються життями українців.Коли Будапештський меморандум втюхували,то про такі "гарантії" безпеки явно промовчали.Гидко все це і не порядно
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21.10.2022 23:25 Відповісти
Редиски грохотали от гнева на Америку в мае июне, когда Пуйло решил сузить ширину удара и взять Славянск. Что тогда было. Даже активничали с переговорами в Стамбуле. Ну а потом редиски сами попапи впросак с Херсоном. Один две недели расказывал, что ЗСУ в пригороде. даже Наш человек в Вашингтоне тоже призхнал, что был введен в заблуждение. Редиски таки переживают неспроста, ведь Спартц постоянно угрожает своему недругу Козырю, что будут дотошно считать что,где,когда,как,кому и за сколько происходило с оружием с 2019 года.
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22.10.2022 01:39 Відповісти
Демократы, где Ленд-лиз, который предложили республиканцы??
Ленд-лиз - это прекращение налетов на города и гибель граждан Украины, это быстрое поражение России.
В 1941, на следующий день после принятия Ленд-лиза, десятки кораблей США были загружены сотнями самолетов и танков, для Советов.
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22.10.2022 07:23 Відповісти
А чому б не обговорити тему, чому не вводиться в дію (таке враження, що ніколи і не буде введений) закон про ленд-ліз для України, прийнятий Конгресом США і підписаний Байденом 5 травня ц.р. ?
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22.10.2022 09:16 Відповісти
А чому б не обговорити тему, чи насправді постачання зброї в Україну спустошує запаси Пентагону?

"Анализ огромного запаса оружия в США, новой военной помощи и ленд-лиза. "
https://www.youtube.com/watch?v=GzskHBhwdfA
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22.10.2022 09:22 Відповісти
 
 