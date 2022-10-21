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Передача Україні ППО і санкції проти Росії: Зеленський зустрівся з конгресменами США. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Палати представників Конгресу США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом та Еріком Сволвелом.

Глава держави наголосив, що візит конгресменів в Україну є особливо важливим саме сьогодні, коли Росія посилила терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи ударів ракетами та іранськими дронами, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Це сміливий крок із вашого боку, який свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський поінформував членів Палати представників про ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних Сил України. Він високо оцінив підтримку з боку Конгресу, Президента США, його адміністрації та всього американського народу. При цьому Глава держави закликав нарощувати допомогу, щоб наблизити мир.

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Передача Україні ППО і санкції проти Росії: Зеленський зустрівся з конгресменами США 01

Окремо Володимир Зеленський наголосив на важливості передачі нашій державі систем ППО в необхідній кількості для створення над нашою країною повітряного щита, який має захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Такі системи стали б важливим елементом гарантій безпеки для нашої держави.

Під час зустрічі було обговорено питання євроатлантичної інтеграції України та гарантій безпеки для нашої держави. Сторони погодилися з неприпустимістю ядерного шантажу з боку російського керівництва.

Співрозмовники обмінялися думками щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора, що набуває особливого значення з огляду на здійснені Росією протягом останніх тижнів терористичні атаки на мирне населення та цивільні об’єкти в нашій країні. Президент окремо зазначив, що світ має визнати Росію державою-терористом.

Передача Україні ППО і санкції проти Росії: Зеленський зустрівся з конгресменами США 02

Володимир Зеленський наголосив на важливості належної підготовки України до зими та необхідності оперативного відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнувань. Було висловлено сподівання, що Сполучені Штати візьмуть активну участь у відбудові нашої держави.

Члени Палати представників запевнили Президента в непохитній підтримці України з боку Сполучених Штатів і наголосили на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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Передача Україні ППО і санкції проти Росії: Зеленський зустрівся з конгресменами США 03

Окремо було позитивно відзначено результати липневого візиту першої леді України до США та її виступ у Конгресі, що сприяло поширенню інформації про злочини російських окупантів в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Конгрес США (1228) США (22818) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+4
Всі ідуть до України . І Презідент Швейцарії приїхав
А ось штанмайер відмінив візіт , БО СТРАШНО

А пхати Україні формулу штанмайера йому було не страшно ‼️‼️
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21.10.2022 15:26
+4
Козирь зажуриний. Вікторія не приїхала
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21.10.2022 15:30
+4
А що там Єрмак робить ? Це штучно щоб показати що нам наплювати на думку США щодо його діяльності
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21.10.2022 15:31
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Всі ідуть до України . І Презідент Швейцарії приїхав
А ось штанмайер відмінив візіт , БО СТРАШНО

А пхати Україні формулу штанмайера йому було не страшно ‼️‼️
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21.10.2022 15:26 Відповісти
Знову не бритий , за справами немає коли
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21.10.2022 15:27 Відповісти
Козирь зажуриний. Вікторія не приїхала
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21.10.2022 15:30 Відповісти
А що там Єрмак робить ? Це штучно щоб показати що нам наплювати на думку США щодо його діяльності
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21.10.2022 15:31 Відповісти
а кто кацапам инфу сливать будет?
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21.10.2022 15:41 Відповісти
почему Зеленский в костюме Мао Цзедуна?
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21.10.2022 15:35 Відповісти
Ви на офісних подивіться - серце стане....
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21.10.2022 15:54 Відповісти
конгресмеи погодились розмовляти з дермаком?
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21.10.2022 15:45 Відповісти
Якщо Спартц не приїхала , то буде у нас і зброя , і санкції проти рашки.
А Спартц хай перевіряє стіну Трампа. Та що на мексиканських кордонах.
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21.10.2022 15:48 Відповісти
не кажи гоп поки не перескочеш
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21.10.2022 16:04 Відповісти
Тоже вірно. Зброя любе тишу. Як і гроші.
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21.10.2022 17:27 Відповісти
Це дуже важлива зустріч! Слава Украірі!!
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21.10.2022 15:50 Відповісти
Кротоферма Єрмак і " К " , за спиною " гаранта " провернула і продовжує провертати , не одну паскудну справу ! Почувають , включно з адептом Портнова , Татаровим , себе чудово і в безпеці ! На жаль " гаранту " десь , в цьому плані , " перемкнуло " ! Не сумніваюсь , що він в курсі тих паскудств , що виробляли і продовжують виробляти , члени " команди " Єрмака , включно з їх очільником ! Серйозно , в присутності Єрмака , ніхто говорити не буде! В Москві все будуть знати !Паршиво !
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21.10.2022 16:03 Відповісти
Може зкинутись цьому шлеперу на кустюмчик та штіблети! Чмошник!
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21.10.2022 16:04 Відповісти
Хоча б один асфальтоукладач попросив, ну так, чисто поржать...
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21.10.2022 16:11 Відповісти
 
 