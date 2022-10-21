Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Суолвеллом.

Глава государства подчеркнул, что визит конгрессменов в Украину особенно важен именно сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося удары ракетами и иранскими дронами, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Это смелый шаг с вашей стороны, который свидетельствующий о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины, подтверждает, что Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером", – отметил Президент.

Владимир Зеленский проинформировал членов Палаты представителей о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Вооруженных Сил Украины. Он высоко оценил поддержку со стороны Конгресса, Президента США, его администрации и всего американского народа. При этом Глава государства призвал наращивать помощь, чтобы приблизить мир.

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Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул важность передачи нашему государству систем ПВО в необходимом количестве для создания над нашей страной воздушного щита, который должен защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Такие системы стали важным элементом гарантий безопасности для нашего государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы евроатлантической интеграции Украины и гарантий безопасности для нашего государства. Собеседники согласились с недопустимостью ядерного шантажа со стороны российского руководства.

Также собеседники обменялись мнениями по усилению санкционного давления на страну-агрессора, что приобретает особое значение ввиду совершенных Россией в течение последних недель террористических атак на мирное население и гражданские объекты в нашей стране. Президент особо отметил, что мир должен признать Россию государством-террористом.

Владимир Зеленский сделал акцент на важности надлежащей подготовки Украины к зиме и необходимости оперативного восстановления энергетической инфраструктуры, которая подверглась разрушениям. Была высказана надежда, что Соединенные Штаты примут активное участие в восстановлении нашего государства.

Члены Палаты представителей заверили Президента в решительной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и отметили важность восстановления территориальной целостности нашего государства.

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Отдельно были положительно отмечены результаты июльского визита первой леди Украины в США и ее выступление в Конгрессе, что способствовало распространению информации о преступлениях российских оккупантов в Украине.