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Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Суолвеллом.

Глава государства подчеркнул, что визит конгрессменов в Украину особенно важен именно сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося удары ракетами и иранскими дронами, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Это смелый шаг с вашей стороны, который свидетельствующий о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины, подтверждает, что Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером", – отметил Президент.

Владимир Зеленский проинформировал членов Палаты представителей о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Вооруженных Сил Украины. Он высоко оценил поддержку со стороны Конгресса, Президента США, его администрации и всего американского народа. При этом Глава государства призвал наращивать помощь, чтобы приблизить мир.

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Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США 01

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул важность передачи нашему государству систем ПВО в необходимом количестве для создания над нашей страной воздушного щита, который должен защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Такие системы стали важным элементом гарантий безопасности для нашего государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы евроатлантической интеграции Украины и гарантий безопасности для нашего государства. Собеседники согласились с недопустимостью ядерного шантажа со стороны российского руководства.

Также собеседники обменялись мнениями по усилению санкционного давления на страну-агрессора, что приобретает особое значение ввиду совершенных Россией в течение последних недель террористических атак на мирное население и гражданские объекты в нашей стране. Президент особо отметил, что мир должен признать Россию государством-террористом.

Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США 02

Владимир Зеленский сделал акцент на важности надлежащей подготовки Украины к зиме и необходимости оперативного восстановления энергетической инфраструктуры, которая подверглась разрушениям. Была высказана надежда, что Соединенные Штаты примут активное участие в восстановлении нашего государства.

Члены Палаты представителей заверили Президента в решительной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и отметили важность восстановления территориальной целостности нашего государства.

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Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США 03

Отдельно были положительно отмечены результаты июльского визита первой леди Украины в США и ее выступление в Конгрессе, что способствовало распространению информации о преступлениях российских оккупантов в Украине.

Зеленский Владимир (20365) Конгресс США (1234) США (26672) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+4
Всі ідуть до України . І Презідент Швейцарії приїхав
А ось штанмайер відмінив візіт , БО СТРАШНО

А пхати Україні формулу штанмайера йому було не страшно ‼️‼️
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21.10.2022 15:26
+4
Козирь зажуриний. Вікторія не приїхала
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21.10.2022 15:30
+4
А що там Єрмак робить ? Це штучно щоб показати що нам наплювати на думку США щодо його діяльності
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21.10.2022 15:31
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Всі ідуть до України . І Презідент Швейцарії приїхав
А ось штанмайер відмінив візіт , БО СТРАШНО

А пхати Україні формулу штанмайера йому було не страшно ‼️‼️
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21.10.2022 15:26 Ответить
Знову не бритий , за справами немає коли
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21.10.2022 15:27 Ответить
Козирь зажуриний. Вікторія не приїхала
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21.10.2022 15:30 Ответить
А що там Єрмак робить ? Це штучно щоб показати що нам наплювати на думку США щодо його діяльності
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21.10.2022 15:31 Ответить
а кто кацапам инфу сливать будет?
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21.10.2022 15:41 Ответить
почему Зеленский в костюме Мао Цзедуна?
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21.10.2022 15:35 Ответить
Ви на офісних подивіться - серце стане....
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21.10.2022 15:54 Ответить
конгресмеи погодились розмовляти з дермаком?
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21.10.2022 15:45 Ответить
Якщо Спартц не приїхала , то буде у нас і зброя , і санкції проти рашки.
А Спартц хай перевіряє стіну Трампа. Та що на мексиканських кордонах.
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21.10.2022 15:48 Ответить
не кажи гоп поки не перескочеш
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21.10.2022 16:04 Ответить
Тоже вірно. Зброя любе тишу. Як і гроші.
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21.10.2022 17:27 Ответить
Це дуже важлива зустріч! Слава Украірі!!
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21.10.2022 15:50 Ответить
Кротоферма Єрмак і " К " , за спиною " гаранта " провернула і продовжує провертати , не одну паскудну справу ! Почувають , включно з адептом Портнова , Татаровим , себе чудово і в безпеці ! На жаль " гаранту " десь , в цьому плані , " перемкнуло " ! Не сумніваюсь , що він в курсі тих паскудств , що виробляли і продовжують виробляти , члени " команди " Єрмака , включно з їх очільником ! Серйозно , в присутності Єрмака , ніхто говорити не буде! В Москві все будуть знати !Паршиво !
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21.10.2022 16:03 Ответить
Може зкинутись цьому шлеперу на кустюмчик та штіблети! Чмошник!
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21.10.2022 16:04 Ответить
Хоча б один асфальтоукладач попросив, ну так, чисто поржать...
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21.10.2022 16:11 Ответить
 
 